Cum pot fi deconspirate conturile anonime de pe rețelele sociale. AI-ul identifică utilizatorii după câteva fraze

AI-ul poate da jos masca anonimatului online. Un nou studiu recent, publicat pe platforma arXiv, arată că progresele în inteligența artificială pot transforma radical modul în care funcționează conturile anonime pe Internet.

Echipa de cercetare care a realizat studiul a conceput un sistem automat care imită modul în care ar lucra un investigator uman, dar la o scară imposibilă pentru oameni și a demonstrat că modelele lingvistice avansate sunt capabile să identifice utilizatori care postează sub pseudonim, analizând doar stilul de scriere și urmele digitale lăsate în comentarii, relatează TechExplore.

Cum funcționează procesul de identificare

AI-ul analizează istoricul de postări al unui utilizator de pe platforme precum Reddit sau Hacker News, extrage particularități subtile legate de limbaj și comportament, apoi caută corespondențe în milioane de profiluri publice, inclusiv pe site-uri profesionale precum LinkedIn.

Modelul transformă aceste fragmente de texte – glume, opinii, ticuri lingvistice, informații despre educație sau carieră – într-o „amprentă” matematică a utilizatorului. În baza acesteia, sistemul generează o listă de posibile identități reale și calculează un scor de încredere pentru fiecare potrivire. În cazul în care nivelul de certitudine este scăzut, AI-ul nu oferă nicio concluzie, pentru a evita erorile.

Rezultatele testelor: Identificarea, cu o precizie de 90%

Pentru a verifica eficiența metodei, cercetătorii au încercat să asocieze aproape o mie de conturi LinkedIn cu profilurile anonime ale acelorași persoane de pe Hacker News.

Desigur, toate datele evidente, precum nume, linkuri sau detalii personale, au fost eliminate înainte de testare.

Sistemul a reușit să identifice corect utilizatorii în până la 67% dintre cazuri, cu o precizie de 90%. Prin comparație, metodele tradiționale, non-AI, au fost departe de aceste rezultate.

Procesul este surprinzător de ieftin: între 1 și 4 dolari pentru fiecare cont identificat, arată sursa citată.

Fiecare detaliu aparent banal contribuie la o imagine tot mai clară a identității reale

Cercetătorii atrag atenția că „obscuritatea practică” care proteja până acum utilizatorii cu pseudonime nu mai este valabilă, avertizând că fiecare comentariu, fiecare detaliu aparent banal contribuie la o imagine tot mai clară a identității reale, identificabilă cu inteligența artificială.

Dacă astfel de sisteme vor fi perfecționate, au toate șansele să devină instrumente utile pentru domenii precum securitatea cibernetică sau aplicarea legii.

În același timp, apar semne de întrebare serioase despre viitorul anonimatului online și despre cât de mult control mai au utilizatorii asupra propriei identități digitale.