search
Joi, 12 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum pot fi deconspirate conturile anonime de pe rețelele sociale. AI-ul identifică utilizatorii după câteva fraze

0
0
Publicat:

AI-ul poate da jos masca anonimatului online. Un nou studiu recent, publicat pe platforma arXiv, arată că progresele în inteligența artificială pot transforma radical modul în care funcționează conturile anonime pe Internet.

Gata cu anonimatul pe rețelele sociale. FOTO Shutterstock
Gata cu anonimatul pe rețelele sociale. FOTO Shutterstock

Echipa de cercetare care a realizat studiul a conceput un sistem automat care imită modul în care ar lucra un investigator uman, dar la o scară imposibilă pentru oameni și a demonstrat că modelele lingvistice avansate sunt capabile să identifice utilizatori care postează sub pseudonim, analizând doar stilul de scriere și urmele digitale lăsate în comentarii, relatează TechExplore.

Cum funcționează procesul de identificare

AI-ul analizează istoricul de postări al unui utilizator de pe platforme precum Reddit sau Hacker News, extrage particularități subtile legate de limbaj și comportament, apoi caută corespondențe în milioane de profiluri publice, inclusiv pe site-uri profesionale precum LinkedIn.

Modelul transformă aceste fragmente de texte – glume, opinii, ticuri lingvistice, informații despre educație sau carieră – într-o „amprentă” matematică a utilizatorului. În baza acesteia, sistemul generează o listă de posibile identități reale și calculează un scor de încredere pentru fiecare potrivire.  În cazul în care nivelul de certitudine este scăzut, AI-ul nu oferă nicio concluzie, pentru a evita erorile.

Rezultatele testelor: Identificarea, cu o precizie de 90%

Pentru a verifica eficiența metodei, cercetătorii au încercat să asocieze aproape o mie de conturi LinkedIn cu profilurile anonime ale acelorași persoane de pe Hacker News.

Desigur, toate datele evidente, precum nume, linkuri sau detalii personale, au fost eliminate înainte de testare.

Sistemul a reușit să identifice corect utilizatorii în până la 67% dintre cazuri, cu o precizie de 90%. Prin comparație, metodele tradiționale, non-AI, au fost departe de aceste rezultate.

Procesul este surprinzător de ieftin: între 1 și 4 dolari pentru fiecare cont identificat, arată sursa citată.

Fiecare detaliu aparent banal contribuie la o imagine tot mai clară a identității reale

Cercetătorii atrag atenția că „obscuritatea practică” care proteja până acum utilizatorii cu pseudonime nu mai este valabilă, avertizând că fiecare comentariu, fiecare detaliu aparent banal contribuie la o imagine tot mai clară a identității reale, identificabilă cu inteligența artificială.

Dacă astfel de sisteme vor fi perfecționate, au toate șansele să devină instrumente utile pentru domenii precum securitatea cibernetică sau aplicarea legii.

În același timp, apar semne de întrebare serioase despre viitorul anonimatului online și despre cât de mult control mai au utilizatorii asupra propriei identități digitale.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi atacate. Țările care le găzduiesc, să le închidă
digi24.ro
image
Tragedie la metrou în București. O persoană a murit după ce a fost prinsă sub o garnitură în stația Piața Unirii
stirileprotv.ro
image
Care sunt simptomele care prevestesc un infarct și nu trebuie ignorate. Până și un cardiolog de renume a făcut această greșeală
gandul.ro
image
Bolojan explică de ce statul nu poate opri scumpirea carburanților: „Trebuie să fim realiști și să nu acționăm ca niște piromani economici”
mediafax.ro
image
Rădoi, idolul lui Florin Tănase?! Gestul decarului de la FCSB pe când antrenorul era la Craiova: „Cu Mirel să nu te iei, că e legenda Stelei!”. Video
fanatik.ro
image
EXCLUSIV LIBERTATEA Mama lui Ilie Bolojan, către fiul ei premier: „Ai crescut dintr-un pământ puternic! Fă ce știi că trebuie făcut!”
libertatea.ro
image
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
digisport.ro
image
Scenariul care îngrijorează experții: rachetele Iranului ar putea fi ghidate de sistemul chinezesc BeiDou
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Interlopii din clanul Cârpaci au forţat un român să-şi doneze rinichiul. Beneficiar, liderul grupării
observatornews.ro
image
Mugurel Vrabete NU va fi înmormântat! Anunțul făcut de trupa Holograf
cancan.ro
image
Subofițer - 8.000 lei pensie militară. Pensionarii civili iau de 3 ori mai puțin, deși muncesc 10 ani în plus
newsweek.ro
image
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
prosport.ro
image
O categorie de români va putea cumpăra motorină cu 4 lei, direct de la pompă. Cum va funcționa măsura
playtech.ro
image
Lewis Hamilton, mai îndrăgostit ca niciodată. Ce face pilotul de la Ferarri pentru a fi aproape de Kim Kardashian
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
E gata! S-au încheiat negocierile pentru revenirea lui Jurgen Klopp pe banca tehnică
digisport.ro
image
Locul din Iran pe care Garda Revoluționară îl păzește cel mai bine și pe care SUA vizează să îl captureze. Ce se află pe 'Insula Interzisă'
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS O persoană și-a pierdut viața după ce s-ar fi aruncat în fața metroului în stația Unirii
kanald.ro
image
Unde și când își pot lua fanii rămas-bun de la Mugurel Vrabete. Anunțul făcut de trupa Holograf despre funeralii
wowbiz.ro
image
Un nou val de aer polar atacă România. Perturbaţia ciclonică vine cu o inversiune termică, avertizează ANM
romaniatv.net
image
Mama lui Ilie Bolojan dezvăluie fața neștiută a premierului. Cui îi cânta și ce făcea când mergea cu vacile: ”E un băiat care nu mai are păreche”
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Holograf a dezvăluit cauza morții lui Mugurel Vrabete. Motivul pentru care basistul trupei a încetat din viață: „Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă”
actualitate.net
image
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”
click.ro
image
Obiectele din casă pe care nu ar trebui să le arunci niciodată: „Sunt de neînlocuit”
click.ro
image
Aventura ascunsă a lui Mugurel Vrabete. S-a iubit cu o solistă mai tânără cu 32 de ani decât el
click.ro
fostul Prinț Andrew, Jeffrey Epstein foto Profimedia jpg
Cine era „cel mai pervers în dormitor” - Andrew sau Epstein? Unul dintre ei avea o practică sexuală ce putea fi fatală!
okmagazine.ro
Calista Flockhart și Harrison Ford foto Profimedia jpg
La 83 de ani, Harrison Ford vorbește despre un „obicei sexual șocant”: „Bineînțeles că am făcut asta!”
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele patru zodii care vor avea parte de armonie și fericire în luna aprilie 2026. Însă, alți doi nativi vor avea necazuri
image
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”

OK! Magazine

image
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi

Click! Pentru femei

image
La 83 de ani, Harrison Ford vorbește despre un „obicei sexual șocant”: „Bineînțeles că am făcut asta!”

Click! Sănătate

image
Ce este divorţul gri? Se observă la tot mai multe cupluri