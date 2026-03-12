Zboruri militare internaționale în România: aeronave românești și aliate vor efectua exerciții la joasă înălțime și în regim supersonic

Aeronave militare din România și din state aliate vor efectua, în perioada 9-16 martie 2026, zboruri de antrenament la înălțimi mici și în regim supersonic deasupra întregului teritoriu al României, potrivit unui anunț al Forțelor Aeriene Române.

Forțele Aeriene Române au anunțat că, în intervalul 9-16 martie 2026, aeronave militare românești, alături de avioane aparținând Germaniei, Spaniei și Statelor Unite ale Americii, vor desfășura zboruri de antrenament în mai multe zone ale țării.

La aceste activități participă inclusiv tehnică militară aliată dislocată în Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”. Conform comunicatului, aeronavele vor executa „zboruri de antrenament la înălțimi mici, precum și în regim supersonic, pe întregul teritoriu al țării”.

Reprezentanții Forțelor Aeriene precizează că exercițiile vor fi realizate cu respectarea tuturor regulilor de siguranță. „Zborurile de antrenament se vor desfășura cu luarea tuturor măsurilor de siguranţă aeriană şi reducerea impactului fonic asupra populaţiei”, au transmis Forțele Aeriene Române.

Potrivit instituției, „aceste exerciţii au scopul de a contribui la îmbunătăţirea capacităţii de reacţie a personalului aeronautic în orice situaţie”.

Prezență aliată constantă la Mihail Kogălniceanu

În ultimii ani, Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” a devenit un punct important pentru operațiunile NATO în regiune. De exemplu, Turcia a trimis anterior avioane de vânătoare în Estonia și România în cadrul misiunilor de poliție aeriană ale Alianței.

De asemenea, avioane spaniole Eurofighter Typhoon au participat anterior la misiuni de Poliție Aeriană Întărită, alături de aeronave F-16 și MiG-21 și de militarii Forțelor Aeriene Române. Aeronavele spaniole au fost dislocate tot la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

În același timp, baza militară de la Mihail Kogălniceanu se află într-un amplu proces de modernizare. Noua pistă, lungă de aproximativ 3,5 kilometri, cea mai mare pentru aeronave militare din România, va permite operarea unei escadrile complete de F-16. Infrastructura extinsă este gândită să poată găzdui până la 10.000 de militari și membrii familiilor acestora.

Amintim că autoritățile române au aprobat recent și desfășurarea temporară pe teritoriul țării a unor trupe și aeronave ale Statelor Unite, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.