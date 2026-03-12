Cum și-a adaptat Iranul tacticile de război în fața bombardamentelor SUA și Israelului

Conflictul în curs dintre Statele Unite, Israel și Iran a evidențiat o capacitate remarcabilă a Teheranului de a-și adapta strategia militară, afirmă oficiali de rang înalt ai apărării SUA. Pe măsură ce campania aeriană a SUA și Israelului continuă, forțele iraniene își schimbă tacticile pentru a exploata vulnerabilitățile percepute în apărarea americană regională, relatează NYT.

În cele 11 zile de conflict, Iranul a vizat sisteme-cheie americane de apărare aeriană și radar, a notat un oficial militar de rang înalt al SUA. Atacurile au arătat că iranienii au avut cunoștință de desfășurarea operațională a SUA, inclusiv folosirea hotelurilor pentru cazarea trupelor. Această cunoaștere a fost evidențiată când o miliție din Irak, sprijinită de Iran, a lansat un atac cu roi de drone asupra unui hotel de lux din Erbil, demonstrând o precizie remarcabilă în alegerea țintei.

Experții sugerează că Teheranul pare să se fi resemnat cu realitatea că nu poate egala puterea de foc a SUA și Israelului. Însă prin simpla supraviețuire în fața bombardamentelor guvernul iranian poate revendica victoria, a adăugat oficialul. Astfel, accentul s-a mutat asupra vulnerabilităților americane, în special asupra interceptorilor și rețelelor radar menite să protejeze personalul și activele SUA în regiune.

Numărul victimelor reflectă intensitatea conflictului. Pentagonul raportează șapte militari americani uciși și 140 răniți, în timp ce oficialii iranieni susțin că aproximativ 1.300 de persoane au murit în urma loviturilor SUA și Israelului. Atacurile iraniene asupra aliaților regionali au ucis cel puțin 30 de persoane.

În cursul războiului de 12 zile cu Iranul, anul trecut, atât Statele Unite, cât și Israelul și-au epuizat semnificativ stocurile de rachete de apărare aeriană. Statele Unite au lansat între 100 și 250 de interceptori THAAD, ceea ce a reprezentat între 20% și 50% din stocul Pentagonului, potrivit unui raport din decembrie al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale. Armata americană a folosit, de asemenea, 80 de rachete SM-3, aproape o cincime din stocul său, se arată în raport.

Adaptabilitatea forțelor iraniene este subliniată de lecțiile învățate rapid din conflictele anterioare. Vali R. Nasr, expert în Iran la Universitatea Johns Hopkins, a remarcat în acest sens: „Este surprinzător cât de rapid au învățat și au implementat lecțiile războiului de 12 zile. Au înțeles că ceea ce ne lipsește sunt capacități defensive, precum interceptori, rachete THAAD și Patriot.” Nasr a adăugat că e posibil ca Iranul să fi păstrat o capacitate semnificativă de lansare de rachete pentru a viza trupele și resursele americane și ale aliaților.

Iranul a dovedit tactici îmbunătățite

Generalul Dan Caine, șeful Statului Major Întrunit, a admis marți schimbările observate în tacticile Iranului. „Niciun plan nu supraviețuiește primului contact cu inamicul,” a spus el. „Ei se adaptează, la fel ca și noi.” El nu a dorit să furnizeze detalii, invocând motive de securitate operațională.

Experții au subliniat însă că dacă în războiul anterior loviturile iraniene au venit adesea după avertismente prealabile, acest tipar nu mai este valabil în conflictul actual.

Atacurile recente arată o concentrare deliberată asupra perturbării comunicațiilor și sistemelor de radare ale SUA. Bombardamentele iraniene au lovit radarul de avertizare timpurie de la baza Al Udeid din Qatar, precum și trei domuri radar de la Camp Arifjan, în Kuweit. Imaginile arată daune la infrastructura de comunicații prin satelit de lângă baza aeriană Ali Al Salem, la nord-est de Camp Arifjan. O evaluare a Pentagonului a estimat că daunele la complexul Comandamentului Flotei a 5-a a SUA din Bahrain s-ar putea ridica la aproximativ 200 milioane de dolari.

În plus, spre deosebire de campaniile anterioare, Iranul vizează acum o rețea extinsă de aliați ai SUA din Golf, inclusiv Qatar, Kuweit, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Irak și Bahrain, folosind roiuri de drone kamikaze ieftine.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a prezentat atacurile drept „o demonstrație a disperării regimului,” subliniind că țintirea nediscriminată a fost o greșeală strategică.

În același timp, a admis faptul că SUA nu s-au așteptat la represalii de o asemenea amploare asupra statelor vecine din Golf.

„Nu pot spune că ne-am așteptat neapărat ca ei să reacționeze exact așa, dar am anticipat o atare posibilitate”, a declarat Hegseth la o conferință de presă la Pentagon.

Generalul Caine a raportat că loviturile aeriene americane au redus semnificativ bombardamentele iraniene cu rachete și drone. „Atacurile cu rachete balistice continuă să scadă către 90% față de început. Atacurile cu drone au scăzut cu 83% de la începutul operațiunii,” a spus el.

Totuși, oficialii au exprimat îngrijorări că SUA nu au o imagine completă asupra capabilităților reale de lansare, fiind posibil ca Iranul să fi avut o rezervă substanțială de rachete pentru a viza țintele importante. O informare confidențială a Pentagonului către Congres săptămâna trecută sugerează că Iranul ar putea dispune de până la 50% din arsenalul său.

Nasr a subliniat că Iranul poate păstra pentru un moment ulterior cele mai avansate arme, inclusiv rachete hipersonice. „Primul val de rachete și drone iraniene a fost probabil doar salvele de deschidere,” a spus el.

În ciuda asasinării liderului suprem iranian la începutul conflictului, Teheranul nu a fost paralizat. Oficialii și analiștii militari notează că Iranul demonstrează reziliență și agilitate strategică. „Iranul nu se comportă ca un regim decapitat,” a spus un analist militar, subliniind capacitatea țării de a lupta în ciuda pierderilor semnificative.