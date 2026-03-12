search
Joi, 12 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum și-a adaptat Iranul tacticile de război în fața bombardamentelor SUA și Israelului

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Conflictul în curs dintre Statele Unite, Israel și Iran a evidențiat o capacitate remarcabilă a Teheranului de a-și adapta strategia militară, afirmă oficiali de rang înalt ai apărării SUA. Pe măsură ce campania aeriană a SUA și Israelului continuă, forțele iraniene își schimbă tacticile pentru a exploata vulnerabilitățile percepute în apărarea americană regională, relatează NYT.

FOTO shutterstock
FOTO shutterstock

În cele 11 zile de conflict, Iranul a vizat sisteme-cheie americane de apărare aeriană și radar, a notat un oficial militar de rang înalt al SUA. Atacurile au arătat că iranienii au avut cunoștință de desfășurarea  operațională a SUA, inclusiv folosirea hotelurilor pentru cazarea trupelor. Această cunoaștere a fost evidențiată când o miliție din Irak, sprijinită de Iran, a lansat un atac cu roi de drone asupra unui hotel de lux din Erbil, demonstrând o precizie remarcabilă în alegerea țintei.

Experții sugerează că Teheranul pare să se fi resemnat cu realitatea că nu poate egala puterea de foc a SUA și Israelului. Însă prin simpla supraviețuire în fața bombardamentelor guvernul iranian poate revendica victoria, a adăugat oficialul. Astfel, accentul s-a mutat asupra vulnerabilităților americane, în special asupra interceptorilor și rețelelor radar menite să protejeze personalul și activele SUA în regiune.

Numărul victimelor reflectă intensitatea conflictului. Pentagonul raportează șapte militari americani uciși și 140 răniți, în timp ce oficialii iranieni susțin că aproximativ 1.300 de persoane au murit în urma loviturilor SUA și Israelului. Atacurile iraniene asupra aliaților regionali au ucis cel puțin 30 de persoane.

În cursul războiului de 12 zile cu Iranul, anul trecut, atât Statele Unite, cât și Israelul și-au epuizat semnificativ  stocurile de rachete de apărare aeriană. Statele Unite au lansat între 100 și 250 de interceptori THAAD, ceea ce a reprezentat între 20% și 50% din stocul Pentagonului, potrivit unui raport din decembrie al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale. Armata americană a folosit, de asemenea, 80 de rachete SM-3, aproape o cincime din stocul său, se arată în raport.

Adaptabilitatea forțelor iraniene este subliniată de lecțiile învățate rapid din conflictele anterioare. Vali R. Nasr, expert în Iran la Universitatea Johns Hopkins, a remarcat în acest sens: „Este surprinzător cât de rapid au învățat și au implementat lecțiile războiului de 12 zile. Au înțeles că ceea ce ne lipsește sunt capacități defensive, precum interceptori, rachete THAAD și Patriot.” Nasr a adăugat că e posibil ca Iranul să fi păstrat o capacitate semnificativă de lansare de rachete pentru a viza trupele și resursele americane și ale aliaților.

Iranul a dovedit tactici îmbunătățite

Generalul Dan Caine, șeful Statului Major Întrunit, a admis marți schimbările observate în tacticile Iranului. „Niciun plan nu supraviețuiește primului contact cu inamicul,” a spus el. „Ei se adaptează, la fel ca și noi.” El nu a dorit să furnizeze detalii, invocând motive de securitate operațională.

Experții au subliniat însă că dacă în războiul anterior loviturile iraniene au venit adesea după avertismente prealabile, acest tipar nu mai este valabil în conflictul actual.

Atacurile recente arată o concentrare deliberată asupra perturbării comunicațiilor și sistemelor de radare ale SUA. Bombardamentele iraniene au lovit radarul de avertizare timpurie de la baza Al Udeid din Qatar, precum și trei domuri radar de la Camp Arifjan, în Kuweit. Imaginile arată daune la infrastructura de comunicații prin satelit de lângă baza aeriană Ali Al Salem, la nord-est de Camp Arifjan. O evaluare a Pentagonului a estimat că daunele la complexul Comandamentului Flotei a 5-a a SUA din Bahrain s-ar putea ridica la aproximativ 200 milioane de dolari.

În plus, spre deosebire de campaniile anterioare, Iranul vizează acum o rețea extinsă de aliați ai SUA din Golf, inclusiv Qatar, Kuweit, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Irak și Bahrain, folosind roiuri de drone kamikaze ieftine.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a prezentat atacurile drept „o demonstrație a disperării regimului,” subliniind că țintirea nediscriminată a fost o greșeală strategică.

În același timp, a admis faptul că SUA nu s-au așteptat la represalii de o asemenea amploare asupra statelor vecine din Golf.

„Nu pot spune că ne-am așteptat neapărat ca ei să reacționeze exact așa, dar am anticipat o atare posibilitate”, a declarat Hegseth la o conferință de presă la Pentagon. 

Generalul Caine a raportat că loviturile aeriene americane au redus semnificativ bombardamentele iraniene cu rachete și drone. „Atacurile cu rachete balistice continuă să scadă către 90% față de început. Atacurile cu drone au scăzut cu 83% de la începutul operațiunii,” a spus el.

Totuși, oficialii au exprimat îngrijorări că SUA nu au o imagine completă asupra capabilităților reale de lansare, fiind posibil ca Iranul să fi avut o rezervă substanțială de rachete pentru a viza țintele importante. O informare confidențială a Pentagonului către Congres săptămâna trecută sugerează că Iranul ar putea dispune de până la 50% din arsenalul său.

Nasr a subliniat că Iranul poate păstra pentru un moment ulterior cele mai avansate arme, inclusiv rachete hipersonice. „Primul val de rachete și drone iraniene a fost probabil doar salvele de deschidere,” a spus el.

În ciuda asasinării liderului suprem iranian la începutul conflictului, Teheranul nu a fost paralizat. Oficialii și analiștii militari notează că Iranul demonstrează reziliență și agilitate strategică. „Iranul nu se comportă ca un regim decapitat,” a spus un analist militar, subliniind capacitatea țării de a lupta în ciuda pierderilor semnificative.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi atacate. Țările care le găzduiesc, să le închidă
digi24.ro
image
Tragedie la metrou în București. O persoană a murit după ce a fost prinsă sub o garnitură în stația Piața Unirii
stirileprotv.ro
image
Care sunt simptomele care prevestesc un infarct și nu trebuie ignorate. Până și un cardiolog de renume a făcut această greșeală
gandul.ro
image
Bolojan explică de ce statul nu poate opri scumpirea carburanților: „Trebuie să fim realiști și să nu acționăm ca niște piromani economici”
mediafax.ro
image
Rădoi, idolul lui Florin Tănase?! Gestul decarului de la FCSB pe când antrenorul era la Craiova: „Cu Mirel să nu te iei, că e legenda Stelei!”. Video
fanatik.ro
image
EXCLUSIV LIBERTATEA Mama lui Ilie Bolojan, către fiul ei premier: „Ai crescut dintr-un pământ puternic! Fă ce știi că trebuie făcut!”
libertatea.ro
image
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
digisport.ro
image
Scenariul care îngrijorează experții: rachetele Iranului ar putea fi ghidate de sistemul chinezesc BeiDou
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Interlopii din clanul Cârpaci au forţat un român să-şi doneze rinichiul. Beneficiar, liderul grupării
observatornews.ro
image
Mugurel Vrabete NU va fi înmormântat! Anunțul făcut de trupa Holograf
cancan.ro
image
Subofițer - 8.000 lei pensie militară. Pensionarii civili iau de 3 ori mai puțin, deși muncesc 10 ani în plus
newsweek.ro
image
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
prosport.ro
image
O categorie de români va putea cumpăra motorină cu 4 lei, direct de la pompă. Cum va funcționa măsura
playtech.ro
image
Lewis Hamilton, mai îndrăgostit ca niciodată. Ce face pilotul de la Ferarri pentru a fi aproape de Kim Kardashian
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
E gata! S-au încheiat negocierile pentru revenirea lui Jurgen Klopp pe banca tehnică
digisport.ro
image
Locul din Iran pe care Garda Revoluționară îl păzește cel mai bine și pe care SUA vizează să îl captureze. Ce se află pe 'Insula Interzisă'
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS O persoană și-a pierdut viața după ce s-ar fi aruncat în fața metroului în stația Unirii
kanald.ro
image
Unde și când își pot lua fanii rămas-bun de la Mugurel Vrabete. Anunțul făcut de trupa Holograf despre funeralii
wowbiz.ro
image
Un nou val de aer polar atacă România. Perturbaţia ciclonică vine cu o inversiune termică, avertizează ANM
romaniatv.net
image
Mama lui Ilie Bolojan dezvăluie fața neștiută a premierului. Cui îi cânta și ce făcea când mergea cu vacile: ”E un băiat care nu mai are păreche”
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Holograf a dezvăluit cauza morții lui Mugurel Vrabete. Motivul pentru care basistul trupei a încetat din viață: „Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă”
actualitate.net
image
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”
click.ro
image
Obiectele din casă pe care nu ar trebui să le arunci niciodată: „Sunt de neînlocuit”
click.ro
image
Aventura ascunsă a lui Mugurel Vrabete. S-a iubit cu o solistă mai tânără cu 32 de ani decât el
click.ro
fostul Prinț Andrew, Jeffrey Epstein foto Profimedia jpg
Cine era „cel mai pervers în dormitor” - Andrew sau Epstein? Unul dintre ei avea o practică sexuală ce putea fi fatală!
okmagazine.ro
Calista Flockhart și Harrison Ford foto Profimedia jpg
La 83 de ani, Harrison Ford vorbește despre un „obicei sexual șocant”: „Bineînțeles că am făcut asta!”
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele patru zodii care vor avea parte de armonie și fericire în luna aprilie 2026. Însă, alți doi nativi vor avea necazuri
image
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”

OK! Magazine

image
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi

Click! Pentru femei

image
La 83 de ani, Harrison Ford vorbește despre un „obicei sexual șocant”: „Bineînțeles că am făcut asta!”

Click! Sănătate

image
Ce este divorţul gri? Se observă la tot mai multe cupluri