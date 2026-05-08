Interviu Cele 6 lucruri pe care le poți face pentru a-ți salva căsnicia. Specialist: „Relațiile se vindecă atunci când renunțăm la nevoia de a avea dreptate”

O căsnicie fericită nu se construiește doar din vacanțe și aniversări sărbătorite spectaculos o dată pe an, ci din atenția constantă acordată lucrurilor mici, de zi cu zi.

Un studiu publicat în revista Personal Relationships arată că relațiile de lungă durată funcționează mai bine atunci când partenerii continuă să investească timp, atenție și energie unul în celălalt. Relațiile nu se destramă, de obicei, dintr-odată, ci treptat, atunci când cei doi ajung să funcționeze mai degrabă ca o echipă administrativă decât ca un cuplu. Vestea bună, spun specialiștii și psihoterapeuți celebri precum John Gottman și Esther Perel, este că apropierea poate fi reconstruită prin gesturi mici, repetate constant.

Gabriela Răileanu, psihoterapeut adlerian, a explicat pentru „Adevărul” care sunt pașii esențiali prin care o relație de cuplu poate supraviețui și înflori pe termen lung.

1. Nu subestimați puterea gesturilor mici (emoționale și materiale)

Multe cupluri ajung să creadă că iubirea trebuie demonstrată prin gesturi mărețe. În realitate, relațiile se hrănesc din gesturi emoționale constante: un mesaj scurt, o îmbrățișare, un „mulțumesc” sincer sau oferirea întregii atenții atunci când partenerul vorbește, spune ea. Cercetătorul John Gottman numește aceste mici inițiative de conectare „bids for connection” (invitații la conectare) – când acestea sunt ignorate, distanța începe să crească. Pe lângă atenția emoțională, specialiștii subliniază și valoarea gesturilor practice: preluarea unor treburi casnice sau planificarea unei mici surprize, care arată clar că partenerul este apreciat.

2. Învață să repari conflictul, nu să îl câștigi

Diferența dintre relațiile funcționale și cele care se destramă nu este lipsa certurilor, ci capacitatea de a le repara. Gottman vorbește despre „repair attempts” (încercări de reparare) – acele intervenții care reduc tensiunea si cuplu: „hai să o luăm de la capăt” sau „înțeleg că te-am rănit”.În terapie observ frecvent că momentul în care un cuplu începe să se vindece este acela în care renunță la nevoia de a avea dreptate și începe să fie curios față de perspectiva și emoția celuilalt”, lămurește Gabriela Răileanu.

3. Păstrați spațiu pentru individualitate

Așa cum subliniază și Esther Perel, oamenii au nevoie simultan atât de siguranță, cât și de libertate. O căsnicie sănătoasă nu înseamnă fuziune totală; e nevoie de un echilibru între intimitate și independență. A lăsa spațiu partenerului pentru prieteni, pasiuni sau dezvoltare personală nu doar că previne sufocarea relației, dar permite fiecăruia să aducă energie nouă în cuplu.

4. Conexiunea se construiește din experiențe comune

Când viața de cuplu se reduce la plata facturilor și organizarea copiilor, spațiul emoțional dispare. Experții recomandă prioritizarea timpului petrecut împreună („noi doi”) prin activități comune, cum ar fi gătitul, o plimbare sau găsirea unui nou hobby. Cercetările arată că aceste momente creează „capital emoțional”, ajutând partenerii să fie mai iertători și mai puțin reactivi în momente de criză.

5. A învăța ce îl face pe partener să se simtă iubit

O sursă majoră de frustrare este diferența dintre modul în care oferim iubire și cum are celălalt nevoie să o primească. Unii au nevoie de cuvinte de validare, alții de ajutor practic sau de atingere. „Unul dintre cele mai transformatoare exerciții într-un cuplu este simplu: «Ce te face să te simți iubit cu adevărat?» și «Cum îți dai seama că sunt lângă tine?»”, spune Gabriela Răileanu. Nu trebuie să ghicim, ci să cunoaștem „harta emoțională” a partenerului. De asemenea, a investi în relația cu familia și prietenii partenerului este un semn de susținere și grijă, care vă ajută să aveți o comunitate comună.

6. Exprimați-vă aprecierea înainte să apară resentimentul

Relațiile se răcesc când eforturile devin obligații. Este vital să ne exprimăm constant recunoștința pentru lucrurile mărunte. Un simplu „apreciez că te străduiești” are un impact imens. Așa cum o arată și literatura de specialitate, oamenii se îndepărtează adesea pentru că nu se simt văzuți sau valorizați.

„În final, o căsnicie fericită nu este rezultatul compatibilității perfecte, ci al unor alegeri repetate de apropiere, grijă și reconectare. Relațiile sănătoase nu sunt cele în care nu apar rupturi, ci cele în care partenerii învață să se întoarcă unul spre celălalt, iar și iar”, concluzionează Gabriela Răileanu.

