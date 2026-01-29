Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

7 moduri prin care să-ți refaci viața după divorț

0
0
Publicat:

Unii varsă în chiuvetă colecția scumpă de băuturi a fostului partener. Alții dau drumul intenționat la căldură sau aer condiționat atunci când nu este cazul, doar ca să-l enerveze pe celălalt. Uneori, răzbunarea ia forma unor gesturi mărunte, precum refuzul de a trage apa la toaletă. Sunt reacții reale întâlnite după divorț, scrie Andrea Javor, coach, într-un material publicat în Women’s Health, explicând că, deși pot părea eliberatoare pe moment, aceste gesturi consumă energie și complică inutil lucrurile.

divort
Sursă foto: Shutterstock

Coach-ul, cu două divorțuri la activ, propune șapte obiceiuri simple care, spune ea, pot ajuta la refacerea vieții după o despărțire.

1. Rescrie-ți povestea

La birou sau între prieteni, cineva va observa lipsa verighetei. Altcineva te va întreba direct ce s-a întâmplat cu mariajul tău. Dacă nu ai chef să dai explicații, e mai simplu să ai pregătit un răspuns scurt care să schimbe subiectul. De pildă: „Eu și Joe nu mai suntem împreună. Apropo, ai fost vreodată în Italia?”

Povestești celor din jur doar atât cât vrei și schimbi direcția discuției, în orice moment. Așa eviți detaliile inutile și păstrezi controlul asupra a ceea ce alegi să spui. Viața ta personală nu cere justificări.

2. Reamenajează prin casă

Fostul soț s-a mutat deja? Atunci e momentul să schimbi ceva prin casă. Poate fi o cameră sau un loc anume din apartament pe care să-l faci al tău.

De pildă, Andrea Javor dă exemplul unei femei care a eliberat o parte din subsol, unde erau strânse echipamente sportive vechi și uneltele fostului soț, și a transformat-o într-un loc numai bun pentru yoga. Ea spune că, la rândul ei, și-a făcut un birou în dormitor, cu dosare colorate, caiete și obiecte de papetărie pe care știa că el nu le-ar fi acceptat niciodată.

3. Fără mesaje interminabile

Andrea Javor îți recomandă să eviți schimburile lungi de emailuri sau mesaje cu fostul partener. Un sfat pe care îl dau și mulți avocați, de altfel. Mesajele scrise la cald tind să agraveze lucrurile și pot lungi procedurile legale, cu costuri în timp și bani. În plus, tot ce scrii rămâne și poate ajunge, la nevoie, în fața unui judecător.

Când simți impulsul să trimiți un mesaj dur, Javor spune că ar fi cazul să te oprești puțin. Răspunde scurt, clar și fără atacuri. Din experiența ei, cei care trimit mesaje încărcate emoțional ajung aproape întotdeauna să le regrete. Dacă simți nevoia să spui tot ce ai pe suflet, scrie mesajul, dar nu îl trimite. Mai bine îl ștergi sau îl arăți unui prieten.

Dacă aveți copii și trebuie să țineți legătura, Andrea Javor recomandă folosirea aplicațiilor de co-parenting, cum este Our Family Wizard, care ajută la organizarea comunicării, programului și cheltuielilor.

Citește și: 10 alimente bogate în magneziu pentru un somn odihnitor și oase puternice

4. Acceptă că poți să simți lucruri diferite în același timp

Chiar și în divorțuri dificile, în care a fost vorba de infidelitate sau au apărut probleme financiare, e normal să rămână sentimente amestecate legate de încheierea unei relații care trebuia să dureze. Andrea Javor spune că ajută să faci loc atât durerii, cât și lucrurilor bune care au existat în tot acel timp petrecut împreună.

Conform spuselor sale, ideal ar fi să scrii o scurtă scrisoare de mulțumire fostului partener, nu ca să i-o trimiți, ci ca să pui pe hârtie ce a fost valoros în relație. Mulți oameni ajung să menționeze copiii, sprijinul primit în momente-cheie sau oameni importanți care au intrat în viața lor prin acea relație.

Javor este de părere că acest exercițiu te pooate ajuta să privești mai echilibrat relația avută și să te pregătești cu claritate pentru următoarea.

5. Fă lucruri pe care nu le-ai mai făcut până acum

Andrea Javor spune că după divorț e un prilej numai bun să încerci toate acele lucruri pe care le-ai tot amânat. Ea se dă chiar exemplu. Mai precis, în timpul celui de-al doilea divorț mărturisește că s-a apucat de brodat, un hobby la care nu s-ar fi gândit înainte.

Dacă ceva nu ți se potrivește, încerci altceva. Javor atrage atenția și asupra faptului că există și comunități online pentru persoane divorțate, unde poți găsi atât idei noi de activități, cât și oameni aflați în situații asemănătoare.

6. Caută să vorbești cu oameni care trec prin situații asemănătoare

Andrea Javor susține că, oricât de mult te-ar susține familia și prietenii, ajută enorm să vorbești și cu oameni care trec prin același lucru. Experiența divorțului e greu de înțeles din afară.

Ea recomandă să cauți grupuri sau comunități în care oamenii încearcă să meargă mai departe, nu doar să-și plângă de milă. Dacă ajungi într-un cerc de persoane în care discuțiile se învârt doar în jurul reproșurilor, spune Javor, e mai sănătos să pleci de acolo. „Să te descarci din când în când la un pahar de vin, cu oameni aflați în aceeași situație e firesc, dar e important să nu rămâi blocat”, mai spune ea.

7. Cere ajutor atunci când ai nevoie

Andrea Javor spune că mulți oameni se blochează atunci când vine vorba de a cere ajutor celor din jur, deși tocmai atunci ar avea cea mai mare nevoie. Ea își amintește un moment în care plângea pe canapea de ore întregi, iar fratele săi a sunat-o să o întrebe ce poate face pentru ea. I-a spus doar să vină în vizită și au stat împreună. El s-a uitat la meciuri, ea a plâns. N-au vorbit prea mult, dar spune că a fost suficient pentru ea, cât să nu simtă că trece singură prin asta.

Javor spune că e important să nu-ți minimalizezi nevoia de sprijin. De multe ori, familia și prietenii chiar vor să teajute. Iar dacă simți că ai nevoie de mai mult, poți apela și la sprijin specializat, cum ar fi un psihoterapeut sau un coach.

Pe scurt: faci ce poți și ceri ajutor atunci când simți că nu mai poți singură.

Relații

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un suporter grec, supraviețuitor al accidentului, povestește cum s-a întâmplat tragedia
digi24.ro
image
Șoferul care a provocat tragedia cu 7 morți din Timiș ar fi consumat canabis. Momentele cheie de dinaintea impactului
stirileprotv.ro
image
După ce Gândul a dezvăluit că Gabriel Liiceanu a închiriat un spațiu de la stat, în Oradea, acum publică și suma. Filozoful plătește 5 euro/mp, mult sub prețul pieței. Pentru 160 de metri pătrați, Liiceanu plătește cât pentru închirierea unui apartament cu 3 camere
gandul.ro
image
Ce a găsit o femeie care a călătorit pe o insulă cu un trecut sinistru, ștearsă de pe hărți și unde accesul este interzis
mediafax.ro
image
Se pregătește de Jocurile Olimpice de iarnă, dar cucerește internauții cu formele sale. Ce face sportiva de 27 de ani înainte de competiție
fanatik.ro
image
Teoria erorii cognitive în cazul accidentului din Timiș: „Creierul șoferului n-a mai ținut cont de TIR”. De ce este improbabil ca „lane assistul” să fi cauzat carnagiul
libertatea.ro
image
VIDEO Scandal în muzica românească: Lolita Cercel, o artistă creată cu AI și ajunsă virală pe internet, stârnește revoltă
digi24.ro
image
S-a aflat cauza accidentului rutier în care au murit fanii lui PAOK. Mărturia șocantă a unui supraviețuitor
gsp.ro
image
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția
digisport.ro
image
Franța intră în proiectul de peste un miliard de euro din România: Hidroelectrica bate palma cu EDF, dar francezii vor ajutor de stat
stiripesurse.ro
image
Un român din Grecia și-a dus fetița nou-născută în stop cardiac la o clinică veterinară 
antena3.ro
image
Fiecare român pierde 57.000 de lei, din cauza datoriei de aproape 60% din PIB
observatornews.ro
image
Dezvăluirile făcute de victimele lui Cristian Andrei: 'M-a pus să mă ridic de pe canapea, s-a apropiat de mine și...' 😲
cancan.ro
image
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
prosport.ro
image
Cum poți reclama încălcarea drepturilor tale la Inspecția Muncii: Pașii prin care poți face o sesizare
playtech.ro
image
Locul neașteptat unde a fost surprinsă Georgina, iubita lui Cristiano Ronaldo. E cel mai puternic de pe planetă, foarte puțini oameni ajung aici
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A fost în ”microbuzul morții” și a decis să vorbească: ”Am văzut tot! Era timp și nimic nu s-ar fi întâmplat”
digisport.ro
image
Un vortex polar se îndreaptă direct către România: Vom avea o lună februarie cu temperaturi greu de suportat
stiripesurse.ro
image
Un taximetrist a fost înjunghiat de trei minori, în Târgu Mureș. Unul din copii are 13 ani și nu va răspunde penal
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Este OFICIAL! Se schimbă banii în România. Decizie BOMBĂ după 25 de ani
romaniatv.net
image
Se schimbă banii în România. Anunț de la BNR privind prima modificare a bancnotelor
mediaflux.ro
image
S-a aflat cauza accidentului rutier în care au murit fanii lui PAOK. Mărturia șocantă a unui supraviețuitor
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
click.ro
image
Horoscop 29 ianuarie. Zi importantă pentru Raci, Fecioarele sunt apreciate de șefi și ar putea primi o mărire
click.ro
image
Cum poți elimina igrasia din pereți. Cei 4 pași simpli care te scapă rapid de problemă
click.ro
Kate Middleton profimedia colaj jpg
Noile imagini cu Kate Middleton ne întristează: e dureros s-o vezi cât a slăbit. Picioarele au ajuns la fel de subțiri ca mâinile
okmagazine.ro
Kate Middleton și Prințul William foto profimedia jpg
William și Kate, divorț iminent? De ce ar face-o moștenitorul pe prințesă atât de nefericită, de fapt?
okmagazine.ro
Varza calita Sursa foto shutterstock 1950813991 jpg
Varză călită, gata în timp record
clickpentrufemei.ro
Un miner citind ziarul Scânteia (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 133/1944)
1950. Senzațional! Un spion american sub acoperire de jurnalist se autodenunță în Scînteia!
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

15 lucruri pe care nu ți le spune nimeni despre divorț, când ai copii
Parinte copil tata laptop familie fata online internet FOTO Shutterstock
Relații
9 soluții pentru insomniaci – ce te ajută să adormi mai ușor și să ai un somn mai profund
Insomnie FOTO Shutterstock jpg
Spiritualitate
De câtă proteină ai nevoie cu adevărat ca să ai energie
Proteine - oua, carne rosie, branza, avocado, nuci FOTO Shutterstock
Sport și Nutriție
De ce cauți mereu pe altcineva, chiar și atunci când ești într-o relație
flirt iubire shutterstock 783773398 jpg
Relații
Cât durează până vezi rezultate în urma antrenamentelor de Pilates? Beneficiile încep să apară mai repede decât crezi
Instructor pilates, foto shutterstock jpg
Sport și Nutriție
Când e momentul potrivit să trimiți primul mesaj după o întâlnire. Explicațiile specialiștilor
Barbat tanar cu un telefon smartphone in mana FOTO Shutterstock
Relații

Știrile adevarul.ro

Analiză Navigarea prin haosul din sistemul medical: Ar putea o hartă interactivă a spitalelor cu RMN și CT să elimine cozile și incertitudinea?
Aparat RMN jpg FOTO Pixabay
Sănătate 02:00
Așteptările românilor de la Acordul UE - India: „De acum, orice vest-european va concura cu indienii”
Muncitor indian Foto Freepik com jpg
Europa 01:30
Video Transapuseana, drumul montan care face uitate Transfăgărășanul și Transalpina în timpul iernii
Transapuseana Foto Marius Hategan Facebook (8) jpg
Călătorii 01:00
Video Copilă de 13 ani, abuzată sexual de un bărbat de 20 de ani, într-o comună din Brăila. Agresorul a fost arestat
Brăila 00:55
Ce se întâmplă când un copil este bătut: efectele negative dovedite științific care nu dispar odată cu vârsta
Copil batut - violenta parinti FOTO Shutterstock
Magazin 00:42
Alertă sanitară în Brăila. Un bărbat de 67 de ani a murit din cauza infecției cu Listeria monocytogenes. Autoritățile anchetează sursa infectării
terapie intensiva jpeg
Brăila 00:17
29 ianuarie: Ziua în care s-a născut actrița Oana Pellea
oana pellea jpg
Istoria zilei 00:01
România și Bulgaria primesc peste 103 milioane de euro de la UE pentru proiectul comun CARMEN
Energie electrica Romania FOTO Shutterstock
Știri Interne 28 ian. 2026
Video Cum va fi protejat programul SAFE de infiltrațiile rusești. Ministrul Economiei: „Nu se va executa niciun contract care duce spre Rusia”
Irineu darau fb jpg
Politică
Video Mario Iorgulescu, noi declaraţii şocante în spaţiul public, deşi susţine că mama sa a făcut preinfarct după ce auzit ce a spus pe TikTok
Mario Iorgulescu FOTO Instagram Adrian Călin jpg
Societate
Virusul Nipah: Mortalitate de tip Ebola, dar contagiozitate scăzută. Explicațiile epidemiologului Emilian Popovici despre noua alertă sanitară
Langya virus jpg
Sănătate