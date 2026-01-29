7 moduri prin care să-ți refaci viața după divorț

Unii varsă în chiuvetă colecția scumpă de băuturi a fostului partener. Alții dau drumul intenționat la căldură sau aer condiționat atunci când nu este cazul, doar ca să-l enerveze pe celălalt. Uneori, răzbunarea ia forma unor gesturi mărunte, precum refuzul de a trage apa la toaletă. Sunt reacții reale întâlnite după divorț, scrie Andrea Javor, coach, într-un material publicat în Women’s Health, explicând că, deși pot părea eliberatoare pe moment, aceste gesturi consumă energie și complică inutil lucrurile.

Coach-ul, cu două divorțuri la activ, propune șapte obiceiuri simple care, spune ea, pot ajuta la refacerea vieții după o despărțire.

1. Rescrie-ți povestea

La birou sau între prieteni, cineva va observa lipsa verighetei. Altcineva te va întreba direct ce s-a întâmplat cu mariajul tău. Dacă nu ai chef să dai explicații, e mai simplu să ai pregătit un răspuns scurt care să schimbe subiectul. De pildă: „Eu și Joe nu mai suntem împreună. Apropo, ai fost vreodată în Italia?”

Povestești celor din jur doar atât cât vrei și schimbi direcția discuției, în orice moment. Așa eviți detaliile inutile și păstrezi controlul asupra a ceea ce alegi să spui. Viața ta personală nu cere justificări.

2. Reamenajează prin casă

Fostul soț s-a mutat deja? Atunci e momentul să schimbi ceva prin casă. Poate fi o cameră sau un loc anume din apartament pe care să-l faci al tău.

De pildă, Andrea Javor dă exemplul unei femei care a eliberat o parte din subsol, unde erau strânse echipamente sportive vechi și uneltele fostului soț, și a transformat-o într-un loc numai bun pentru yoga. Ea spune că, la rândul ei, și-a făcut un birou în dormitor, cu dosare colorate, caiete și obiecte de papetărie pe care știa că el nu le-ar fi acceptat niciodată.

3. Fără mesaje interminabile

Andrea Javor îți recomandă să eviți schimburile lungi de emailuri sau mesaje cu fostul partener. Un sfat pe care îl dau și mulți avocați, de altfel. Mesajele scrise la cald tind să agraveze lucrurile și pot lungi procedurile legale, cu costuri în timp și bani. În plus, tot ce scrii rămâne și poate ajunge, la nevoie, în fața unui judecător.

Când simți impulsul să trimiți un mesaj dur, Javor spune că ar fi cazul să te oprești puțin. Răspunde scurt, clar și fără atacuri. Din experiența ei, cei care trimit mesaje încărcate emoțional ajung aproape întotdeauna să le regrete. Dacă simți nevoia să spui tot ce ai pe suflet, scrie mesajul, dar nu îl trimite. Mai bine îl ștergi sau îl arăți unui prieten.

Dacă aveți copii și trebuie să țineți legătura, Andrea Javor recomandă folosirea aplicațiilor de co-parenting, cum este Our Family Wizard, care ajută la organizarea comunicării, programului și cheltuielilor.

4. Acceptă că poți să simți lucruri diferite în același timp

Chiar și în divorțuri dificile, în care a fost vorba de infidelitate sau au apărut probleme financiare, e normal să rămână sentimente amestecate legate de încheierea unei relații care trebuia să dureze. Andrea Javor spune că ajută să faci loc atât durerii, cât și lucrurilor bune care au existat în tot acel timp petrecut împreună.

Conform spuselor sale, ideal ar fi să scrii o scurtă scrisoare de mulțumire fostului partener, nu ca să i-o trimiți, ci ca să pui pe hârtie ce a fost valoros în relație. Mulți oameni ajung să menționeze copiii, sprijinul primit în momente-cheie sau oameni importanți care au intrat în viața lor prin acea relație.

Javor este de părere că acest exercițiu te pooate ajuta să privești mai echilibrat relația avută și să te pregătești cu claritate pentru următoarea.

5. Fă lucruri pe care nu le-ai mai făcut până acum

Andrea Javor spune că după divorț e un prilej numai bun să încerci toate acele lucruri pe care le-ai tot amânat. Ea se dă chiar exemplu. Mai precis, în timpul celui de-al doilea divorț mărturisește că s-a apucat de brodat, un hobby la care nu s-ar fi gândit înainte.

Dacă ceva nu ți se potrivește, încerci altceva. Javor atrage atenția și asupra faptului că există și comunități online pentru persoane divorțate, unde poți găsi atât idei noi de activități, cât și oameni aflați în situații asemănătoare.

6. Caută să vorbești cu oameni care trec prin situații asemănătoare

Andrea Javor susține că, oricât de mult te-ar susține familia și prietenii, ajută enorm să vorbești și cu oameni care trec prin același lucru. Experiența divorțului e greu de înțeles din afară.

Ea recomandă să cauți grupuri sau comunități în care oamenii încearcă să meargă mai departe, nu doar să-și plângă de milă. Dacă ajungi într-un cerc de persoane în care discuțiile se învârt doar în jurul reproșurilor, spune Javor, e mai sănătos să pleci de acolo. „Să te descarci din când în când la un pahar de vin, cu oameni aflați în aceeași situație e firesc, dar e important să nu rămâi blocat”, mai spune ea.

7. Cere ajutor atunci când ai nevoie

Andrea Javor spune că mulți oameni se blochează atunci când vine vorba de a cere ajutor celor din jur, deși tocmai atunci ar avea cea mai mare nevoie. Ea își amintește un moment în care plângea pe canapea de ore întregi, iar fratele săi a sunat-o să o întrebe ce poate face pentru ea. I-a spus doar să vină în vizită și au stat împreună. El s-a uitat la meciuri, ea a plâns. N-au vorbit prea mult, dar spune că a fost suficient pentru ea, cât să nu simtă că trece singură prin asta.

Javor spune că e important să nu-ți minimalizezi nevoia de sprijin. De multe ori, familia și prietenii chiar vor să teajute. Iar dacă simți că ai nevoie de mai mult, poți apela și la sprijin specializat, cum ar fi un psihoterapeut sau un coach.

Pe scurt: faci ce poți și ceri ajutor atunci când simți că nu mai poți singură.