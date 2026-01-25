Ce tip de exerciții fizice te ajută să trăiești mai mult. Datele unui studiu efectuat pe 111.000 de oameni

Cercetătorii au descoperit că varietatea exercițiilor fizice ar putea conta mai mult pentru longevitate decât numărul de ore petrecute la sală, arată un material publicat recent în Women’s Health.

Când vine vorba de sport și mișcare, mulți dintre noi ajungem să ne obișnuim cu un singur tip de antrenament, căruia îi rămânem fideli. Fie că e vorba de alergarea de dimineață sau exercițiile făcute la sală, alegem ceva ce știm, ne place și ne dă senzația de control. E comod, vedem progrese și nu simțim nevoia să mai facem și altceva. Doar că această consecvență, oricât de lăudabilă ar fi, nu este întotdeauna cea mai bună strategie atunci când obiectivul nostru este sănătatea pe termen lung. „Problema este că, deși fidelitatea față de un singur tip de exercițiu arată dedicare, ar putea să nu fie strategia optimă dacă visezi la o viață lungă și sănătoasă”, atrag atenția specialiștii.

Un studiu de amploare arată că a face mereu același tip de exerciții fizice nu e cea mai bună idee pe termen lung. Cercetătorii au urmărit timp de peste 30 de ani obiceiurile și starea de sănătate a mai bine de 111.000 de adulți, analizând ce tipuri de activitate obișnuiesc să aibă, săptămânal (de la mers pe jos, jogging, ciclism sau ridicări de greutăți, până la activități aparent banale, precum grădinăritul sau urcatul scărilor). Concluzia acestora fost că oamenii care își diversifică tipurile de activități fizice au rezultate mai bune când vine vorba de starea de sănătate și longevitate. Studiul a fost publicat în BMJ Medicine.

Cei care au combinat mai multe tipuri de exerciții au avut un risc cu 19% mai mic de deces prematur decât persoanele care au făcut mereu același lucru. Diferența s-a văzut atât la participanții la studiu care făceau puțină mișcare, cât și la cei care se antrenau mai mult. Cu alte cuvinte, nu numărul de ore a făcut diferența, ci faptul că mișcarea era variată, nu repetitivă. „Nu contează atât de mult dacă stai cinci ore sau zece ore pe săptămână la sală, ci ce anume faci în timpul acela”, semnalează specialiștii.

„Tipurile diferite de mișcare lucrează corpul în moduri diferite. Când combini mai multe forme de activitate fizică, nu îți antrenezi doar mușchii, ci pui în mișcare sisteme diferite ale organismului, inclusiv pe cele care țin de starea mentală. Pe termen lung, acest mix ajută la menținerea unui echilibru mai bun și reduce riscul ca anumite zone ale corpului să fie suprasolicitate sau ignorate”, Han Han, cercetător postdoctoral la Harvard T.H. Chan School of Public Health și autorul principal al studiului.

La rândul său, Albert Matheny, nutriționist și antrenor, cofondator al SoHo Strength Lab, declară pentru Women's Health: „Corpul este forțat să se adapteze atunci când este confruntat cu stimuli diferiți, iar această capacitate a sa, de a se adapta, te face mai rezistent. Când îi oferi organismului mai mult de un singur tip de provocare, îl antrenezi să facă față unei game largi de solicitări, ceea ce se leagă direct de longevitate. Este similar cu a învăța mai multe limbi străine în loc de una singură, creierul devine mai flexibil și mai capabil”.

Ce recomandă specialiștii

Cercetătorii subliniază că orice tip de mișcare este mai bun decât deloc și că nu e nevoie să faci zece sporturi diferite. Dacă alergarea te prinde, de pildă, și o faci constant, nu are sens să renunți la asta. Ideea, spun ei, este să mai adaugi, din când în când, altceva: înot, ciclism sau să alternezi cardio cu antrenamente de forță, astfel încât corpul să nu fie solicitat mereu în același fel: „Chiar și la antrenamentele de forță poți varia exercițiile de la o sesiune la alta”.

Matheny atrage atenția că și activitățile aparent banale, precum grădinăritul, urcatul scărilor în loc de lift sau plimbările mai lungi, pun corpul la lucru în moduri diferite. Chiar și joaca activă cu copiii sau cu animalele de companie contează. Toate acestea, adunate, creează o varietate de mișcare care, pe termen lung, pare să facă diferența.

„Atunci când repeți aceleași exerciții săptămână după săptămână, nu doar că anumite progrese încetinesc, dar apare și plictiseala, care slăbește motivația. Introducerea unor activități noi schimbă dinamica și face mișcarea mai ușor de susținut în timp. E mult mai greu să te mobilizezi când știi că urmează exact același program pe care îl faci de luni întregi; în schimb, un program mai divers menține interesul și crește șansele să rămâi activ pe termen lung”, mai spun specialiștii.

În plus, alternarea exercițiilor protejează articulațiile și mușchii. Când faci mereu același tip de mișcare: de pildă jogging - aceleași articulații și tendoane sunt solicitate constant, iar riscul de accidentări crește. Când variezi activitățile, efortul se împarte pe tot corpul: unele zone lucrează, altele au timp să se refacă. Pe termen lung, asta înseamnă mai puțină suprasolicitare și un corp mai echilibrat.

Așadar, nu trebuie să renunți la ce îți place, ci să nu te limitezi la un singur tip de mișcare, concluzionează cercetătorii. „Un stil de viață activ și variat nu doar că te ajută să trăiești mai mult, dar te ajută să trăiești mai bine, cu un corp mai rezistent, mai flexibil și mai capabil să facă față provocărilor pe care viața ți le pune în cale”.

Așadar, dacă te-ai întrebat vreodată dacă merită să ieși din zona de confort și să încerci acel curs de yoga despre care ai tot auzit, sau să adaugi câteva ture de bazin rutinei tale obișnuite de alergare, acum ai un motiv în plus să o faci. „Varietatea este secretul unei vieți mai lungi”.