Ce vrea Zelenski în schimbul ajutorului oferit altor state pentru a doborî dronele iraniene

Ucraina vrea bani și tehnologie în schimbul ajutorului acordat statelor din Orientul Mijlociu care i-au solicitat expertiza pentru a se apăra de dronele kamikaze iraniene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, după ce Kievul a trimis specialiști în regiune, scrie Reuters.

Zelenski le-a spus jurnaliștilor că trei echipe au fost trimise în Orientul Mijlociu pentru a realiza evaluări de specialitate și pentru a demonstra modul în care ar trebui să funcționeze sistemele de apărare împotriva dronelor. La începutul acestei săptămâni, el a precizat că echipele au fost trimise în Qatar, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, precum și la o bază militară americană din Iordania.

„Nu este vorba despre implicarea în operațiuni. Nu suntem în război cu Iranul”, a spus Zelenski.

El a adăugat că ar putea fi negociate acorduri mai ample și pe termen lung privind dronele cu statele din Golf, însă ce va primi Ucraina în schimbul acestui ajutor rămâne încă de discutat. „Pentru noi, în acest moment, sunt importante atât tehnologia, cât și finanțarea”, a declarat Zelenski.

Statele din Golf au consumat cantități mari de rachete de apărare antiaeriană pentru a contracara dronele Shahed ale Iranului. Kievul doboară în fiecare noapte drone rusești folosind o gamă variată de arme, inclusiv drone mai mici și mai ieftine sau echipamente de bruiaj.

Zelenski a afirmat că Statele Unite, dar și țări din Europa, Orientul Mijlociu și Africa au solicitat ajutorul Ucrainei pentru a învăța cum pot contracara astfel de atacuri. Cu toate acestea, președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite nu au nevoie de ajutorul Ucrainei pentru a doborî drone.

Liderul ucrainean a spus că nu știe de ce Washingtonul nu a semnat un acord major privind dronele, pentru care Kievul face presiuni de luni de zile, și că nu este sigur dacă acesta va fi încheiat vreodată. „Am vrut să semnez un acord în valoare de aproximativ 35–50 de miliarde de dolari”, a spus el.

De asemenea, el a criticat unele companii ucrainene și guverne străine, pe care nu le-a numit, despre care a afirmat că au încercat să încheie acorduri pentru echipamente antidronă fără aprobarea Kievului.

Negocierile de pace, afectate

Zelenski și-a exprimat îngrijorarea cu privire la efectul pe care un conflict prelungit în Orientul Mijlociu l-ar putea avea asupra propriilor stocuri de rachete de apărare antiaeriană ale Ucrainei.

„Ne-am dori foarte mult ca Statele Unite să nu se îndepărteze de problema Ucrainei din cauza Orientului Mijlociu”, le-a spus el jurnaliștilor.

Cea mai recentă rundă de negocieri de pace între Moscova, Kiev și Washington, care urma să aibă loc în Emiratele Arabe Unite, a fost amânată după ce loviturile aeriene ale Statelor Unite și Israelului asupra Iranului au declanșat un război în regiune, în urmă cu două săptămâni.

Zelenski a spus că Washingtonul a propus organizarea discuțiilor în Statele Unite săptămâna viitoare, însă partea rusă nu dorește să se întâlnească acolo.

„Fie se va schimba țara în care ne întâlnim, fie rușii trebuie să confirme (o întâlnire în) Statele Unite”, a spus el.

În ceea ce privește situația de pe front, Zelenski a declarat că armata ucraineană consideră că ofensiva de primăvară a Rusiei „a eșuat deja”, întrucât Moscova plănuise ca aceasta să fie deja în plină desfășurare.