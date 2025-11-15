search
Duminică, 16 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Viitorul distorsionat: cum ne influențează creierul percepția asupra a ceea ce urmează

0
0
Publicat:

Imaginarea viitorului este un proces mental activ, nu o fantezie lăsată la întâmplare. În psihologie, scenariile despre viitor funcționează ca modele interne după care ne organizăm deciziile, motivația și modul de a evalua riscurile.

privire, gaura cheii
Sursă foto: Shutterstock

Într-un interviu acordat „Adevărul”, medicul primar și psihoterapeutul cognitiv-comportamental Luana Sebestyen explică exact cum funcționează această legătură și ce se întâmplă când proiectarea viitorului devine mult prea optimistă sau pesimistă.

Viitorul ca hartă mentală

„Modul în care ne proiectăm viitorul nu este un simplu vis cu ochii deschiși, ci funcționează ca o hartă mentală, o direcție operațională care ne ghidează fundamental deciziile zilnice”, spune Luana Sebestyen. Când această hartă este clară, ea activează circuite cognitive care ne fac „mai coerenți” și „mai perseverenți”, capabili să amânăm recompensele imediate în favoarea celor viitoare.

Când viitorul este perceput drept vag sau imposibil de influențat, comportamentele devin „fragmentate, impulsive și orientate exclusiv spre nevoile imediate”.

Pentru Luana Sebestyen, diferența dintre oamenii care avansează și cei care trăiesc „la întâmplare” se explică prin firul interior al poveștii personale. „Cei care își construiesc activ o narațiune despre viitor au sentimentul că pot influența evenimentele”, declară ea.

Acești oameni dezvoltă reziliență, își înțeleg provocările și au încredere în resursele lor. Persoanele fără un astfel de fir narativ ajung să funcționeze haotic: „dificultăți în menținerea motivației”, „strategii inconsistente” și un stres amplificat de sentimentul de lipsă de direcție.

Vizualizare, ritualuri și identitate

Vizualizarea, explică Luana Sebestyen, este un proces mental care activează „circuite neuronale similare cu cele ale acțiunii reale”. Și ajută la clarificarea obiectivelor, reduce anxietatea și crește încrederea. Ritualurile cotidiene fac restul: „creează predictibilitate și structură”, transformând micro-obiceiurile într-un sistem care susține identitatea dorită.

Dar specialista avertizează: vizualizarea eficientă nu înseamnă fantezie. „Nu trebuie confundată cu wishful thinking.” Funcționează doar atunci când include anticiparea realistă a obstacolelor și formularea strategiilor de depășire.

Riscurile optimismului excesiv și ale scenariilor negative

Aici, Luana Sebestyen descrie două capcane. Prima: un viitor prea optimist. Când apare „iluzia controlului”, care duce la subestimarea limitărilor și la prăbușire emoțională când apare primul obstacol.

Citește și: Când viața pare să ne trimită semne: coincidențe sau destin? Ce spun specialiștii

A doua: proiectarea catastrofică. Aceasta „duce la o creștere a anxietății”, a comportamentelor de evitare și la o paralizie decizională. De aceea, spune ea, soluția este „optimismul lucid”: recunoașterea dificultăților, dar și încredere realistă în capacitatea de a le depăși.

Cum rescriem narațiunea despre viitor

Rescrierea nu presupune revoluții personale, ci pași mici și constanți. „În primul rând este esențială o clarificare a valorilor personale. Ele sunt fundamentul noii narațiuni”, afirmă psihoterapeutul.

Abia după ce înțelegi de ce faci ceva, poți formula obiective. Apoi vin micro-acțiunile care întăresc noua identitate. Viitorul, spune Luana Sebestyen, „este o călătorie ghidată de o hartă dinamică”, deci revizuirile sunt obligatorii.

Narațiunea utilă nu cere perfecțiune, ci continuitate: „erorile trebuie integrate, nu recuzate”. Iar viitorul devine un instrument de calibrare permanentă: un mod de a da coerență și sens prezentului.

„Imaginarea unui viitor pozitiv este o strategie, nu o utopie”

World Economic Forum arată într-o analiză publicată în martie 2025 că imaginarea unui viitor pozitiv nu ține de idealism, ci de capacitatea reală a societăților de a genera progres. Autorul raportului, Fredy Vargas Lama, explică faptul că speranța funcțională (cea orientată spre acțiune) a stat la baza unor transformări majore de-a lungul istoriei, de la reconstrucția Europei până la reinventarea Singapore-ului.

Analiza amintește și câteva perspective filosofice care au conturat ideea de „viitor posibil”. De pildă, Ernst Bloch descria speranța ca pe o „conștiință anticipatorie”, o formă de gândire care conectează prezentul cu posibilitățile viitoare și pune în mișcare schimbarea socială. Gabriel Marcel vedea speranța ca pe un act de încredere care întărește legăturile dintre oameni, mai ales în perioadele dificile. Nietzsche observa că, deși poate alimenta iluzii, speranța stimulează crearea de valori noi și transformarea personală. Hannah Arendt asocia speranța cu libertatea și cu inițierea unor procese de acțiune colectivă. Iar Byung-Chul Han distinge între optimismul pasiv (care așteaptă ca lucrurile să se rezolve de la sine) și speranța activă, capabilă să transforme realitatea.

În analiza WEF, aceste perspective converg într-o idee simplă: modul în care proiectăm viitorul influențează capacitatea noastră de a acționa în prezent. Proiecțiile pozitive activează creativitatea, reziliența și colaborarea, în timp ce scenariile dominate de frică generează retragere și blocaj. De aceea, autorul insistă că liderii, instituțiile și cetățenii au nevoie de narațiuni orientate spre soluții, nu spre colaps.

Mindset

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
digi24.ro
image
Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene
stirileprotv.ro
image
Test de logică | Identificați litera ascunsă în această iluzie optică
gandul.ro
image
Catedrala Mântuirii Neamului: Program special de sărbători
mediafax.ro
image
Cu cine joacă România în barajul pentru Cupa Mondială 2026. Programul complet stabilit de FIFA – când are loc tragerea la sorți și datele barajului
fanatik.ro
image
Veniturile amețitoare ale membrilor CSM. Judecătorii și procurorii care se opun tăierii pensiilor speciale din justiție încasează anual 9,5 milioane de lei
libertatea.ro
image
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
digi24.ro
image
Austriecii au analizat modelul Dacia și au tras concluziile: „Este noul Volkswagen!”
gsp.ro
image
Profesoara dată afară după ce tatăl unui elev a descoperit ce face a rupt tăcerea! Elena: ”Soția lui a povestit totul”
digisport.ro
image
Scandal fără precedent la CCR: judecători acuzați că au introdus pe ascuns paragrafe care schimbă sensul deciziei privind pensiile magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
O insulă grecească îi plătește cu 18.000 de euro pe cei care doresc să se mute acolo. Are școală și cafenea și doar 24 de locuitori
antena3.ro
image
Expert fiscal, despre controalele ANAF la nunţi şi botezuri: "Multă muncă, bani puțini. Asta e evaziune mică"
observatornews.ro
image
Denise Rifai nu-l scapă din ochi pe Dan Alexa! Relația lor prinde viteză
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă depășești termenul de acceptare a moștenirii. Explicații pe înțelesul tuturor
playtech.ro
image
România, batjocorită de fanii bosniaci! Protest scandalos la Zenica chiar în timpul meciului. Video
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Totul s-a încheiat: România termină pe locul 3 în preliminarii! Posibilii adversari de la baraj + Când e tragerea la sorți
digisport.ro
image
SURSE La Guvern se pregătește interdicția cumulului pensiei cu salariul: Se aplică tuturor angajaților la stat, cu o singură excepție
stiripesurse.ro
image
Cazul Sarei, fetița de 2 ani care a sfârșit în cabinetul stomatologic, ar putea schimba legea. Anunţul făcut de ministrul Sănătății
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Mariana Moculescu și-a făcut apariția la priveghiul lui Horia Moculescu, chiar dacă anunțase că nu va participa! Preț de câteva momente, a dat la o parte toate neînțelegerile și și-a îmbrățișat fiica
wowbiz.ro
image
IMAGINI BOMBĂ cu Mariana Moculescu, la priveghiul lui Horia Moculescu. Uluitor cum și-a făcut apariția. Toți cei prezenți și-au dat coate când au văzut-o!
romaniatv.net
image
Se dau 200.000 de euro gratis dacă depui dosarul! Banii vin în 2026
mediaflux.ro
image
Imagini revoltătoare la Zenica » Sub ochii Poliției, ultrașii bosniaci au afișat imagini cu români care cerșesc, vând fier sau fură
gsp.ro
image
Cristina Teleanu, în lacrimi. Fosta avocată, devenită ciobăniță, acuzații grave pentru soțul ei: „Un om fără școală să mă umilească..."
actualitate.net
image
Destinul tragic al prințesei Ioana Cantacuzino și vila „23 August” din Călimănești. Castelul a ajuns o ruină istorică
actualitate.net
image
Oana Ioniță, moment de sinceritate. Cine e bărbatul căsătorit din showbiz pe care îl admiră: „Îmi plac oamenii frumoși”
click.ro
image
Numerologul Cristian Teran, previziuni în dragoste, bani și sănătate pentru anul 2026. Află ce te așteaptă în anul care vine
click.ro
image
Imagini din casa lui Horia Moculescu. Cum arată locuința compozitorului din centrul Capitalei, plină de amintiri și elemente păstrate de zeci de ani
click.ro
Kate Middleton înmormântare Prințul Philip foto Getty Images (3) jpg
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă
okmagazine.ro
Rulori de vinete cu feta Sursa foto shutterstock 645435520 (3) jpg
Tocăniță libaneză de vinete. Preparatul care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
„Banda de Gropi” de pe Monte Sierpe (© C. Stanish; Antiquity Publications Ltd; CC BY 4.0)
Misterul vechi de secole al celor 5.200 de gropi din Anzii peruvieni, rezolvat de cercetători?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
image
Oana Ioniță, moment de sinceritate. Cine e bărbatul căsătorit din showbiz pe care îl admiră: „Îmi plac oamenii frumoși”

OK! Magazine

image
Cum a avertizat-o Prințul Philip pe Kate Middleton chiar înainte să moară. Vorbele bunicului Prințului William au cutremurat-o pe Prințesă

Click! Pentru femei

image
Divorțul aproape că a distrus-o! Actrița Isla Fisher, în lacrimi în timp ce-și muta mobila în noua casă

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor