Rusia a predat SUA un fragment de dronă despre care susține că ar proveni din atacul ucrainean asupra reședinței lui Putin

Un înalt oficial militar rus a prezentat joi unui atașat militar american ceea ce a afirmat că reprezintă o parte a unei drone ucrainene, susținând că aceasta conține dovezi că armata ucraineană ar fi încercat să vizeze săptămâna aceasta reședința prezidențială a lui Vladimir Putin, relatează Reuters.

Luni, autoritățile de la Moscova au acuzat Ucraina că ar fi lansat un atac asupra reședinței din regiunea Novgorod, în nordul Rusiei, cu 91 de drone de atac cu rază lungă. În urma incidentului, Rusia a declarat că își va revizui poziția în negocierile cu Statele Unite privind încheierea războiului din Ucraina.

Ucraina și aliații occidentali au contestat ferm această versiune, catalogând-o drept nefondată.

Un videoclip publicat pe canalul Telegram al Ministerului Apărării rus îl arată pe amiralul Igor Kostyukov, șeful Direcției principale a Statului Major General al Forțelor Armate ale Rusiei, predând atașatului american ceea ce a descris drept mecanismul de control al dronei, găsit printre fragmentele doborâte.

„Decriptarea memoriei dispozitivului de navigație, realizată de serviciile secrete ruse, confirmă fără echivoc că ținta atacului a fost complexul de clădiri al reședinței prezidențiale din Novgorod”, a declarat Kostyukov, adăugând că această demonstrație „ar trebui să clarifice situația și să stabilească adevărul”.

Anterior, Ministerul Apărării rus anunțase că vor transmite oficial concluziile către autoritățile americane.

Totuși, potrivit Wall Street Journal, oficialii americani în domeniul securității au declarat că nu există indicii că Ucraina ar fi vizat-o pe Putin sau reședințele sale în cadrul atacului cu drone, informație care nu a putut fi verificată imediat de Reuters.

Președintele SUA, Donald Trump, inițial părea să susțină acuzația Rusiei, afirmând că Putin era „foarte supărat” cu privire la incident. Ulterior, însă, Trump a manifestat un ton mai sceptic, distribuind pe rețelele de socializare un editorial care critica Rusia pentru blocarea procesului de pace în Ucraina.

Ucraina a negat implicarea în atac și a catalogat acuzațiile drept o campanie de dezinformare rusească, menită să creeze tensiuni între Kiev și Washington, după întâlnirea de weekend dintre Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.