Cum l-a înfuriat handbalul românesc pe Ceaușescu. Aurul din ’72, promis dictatorului, nu a mai ajuns acasă: „S-a băgat politicul. I-a chemat pe șefii sportului”

Marin Dan, fost mare handbalist al României și campion mondial în 1974, a rememorat, la vârsta de 77 de ani, un episod delicat din cariera sa, legat de Jocurile Olimpice de la München din 1972. Acesta a vorbit și despre reacția lui Nicolae Ceaușescu după acel turneu.

România venea atunci după un succes răsunător la Campionatul Mondial din 1970, iar așteptările pentru competiția olimpică erau uriașe. Obiectivul stabilit era clar, și anume, medalia de aur. În ciuda ambițiilor și a promisiunilor făcute înainte de plecare, echipa națională masculină de handbal nu a reușit să își îndeplinească misiunea și s-a întors acasă cu bronzul.

Participant direct la turneul olimpic, Marin Dan a descris tensiunea și presiunea resimțite de jucători, explicând că oficialii sportului românesc garantaseră conducerii politice un nou triumf. Faptul că acest obiectiv nu a fost atins a stârnit nemulțumirea profundă a lui Nicolae Ceaușescu.

„Acum, după atâția ani, îmi aduc foarte bine, chiar dacă au trecut atâția ani. Au fost mai multe întâmplări acolo. Sigur că eram favoriți, câștigasem ultimul campionat mondial de la Paris. Eu vorbesc de cum ne-am pregătit pentru Jocurile Olimpice. Veneam cu o firmă, cu niște rezultate, eram campionii mondiali de la Paris.

„O să faceți cruci pe la t0ate bisericile!”

S-a făcut un program, bănuiesc, s-a băgat și politicul, asta aveam să o aflăm mai târziu, pentru că Ceaușescu i-a chemat pe șefii sportului de la vremea respectivă și le-a spus, când au fost întrebați ce medalii se așteaptă și unde, handbalul a fost pus la medalia de aur. Ceaușescu a înțeles că asta a fost o promisiune, că România va câștiga aurul. Pierdem finala pentru calificarea în finală, cu iugoslavii, care erau nașii noștri.

Când am venit de la Jocurile Olimpice, toată lumea era supărată. Eu vorbeam mai direct ce simțeam și am spus că o să vină vremea când, pentru o medalie de bronz, o să faceți cruci pe la toate bisericile și o să vă rugați să se mai repete performanța asta. Am pierdut un singur meci, la un gol, după un 7 metri dubios!”, a spus Marin Dan, conform iamsport.ro.

România la Jocurile Olimpice de la Munchen 1972

Parcursul României la Jocurile Olimpice de la München din 1972 a început excelent. Naționala de handbal a dominat grupa preliminară, terminând pe primul loc, cu punctaj maxim, după victorii clare împotriva Spaniei, Norvegiei și Republicii Federale Germania.

În faza următoare a competiției, echipa României a obținut un succes important în fața Ungariei, scor 20-14, însă a pierdut la limită duelul cu Iugoslavia, 13-14. Acest eșec a trimis selecționata tricoloră în meciul pentru locul al treilea, unde a reușit să se impună în fața Republicii Democrate Germane, scor 19-16, obținând astfel medalia de bronz.