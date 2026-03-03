Situația de securitate din Orientul Mijlociu se complică, iar Ministerul Afacerilor Externe monitorizează aproximativ 16.000 de români din regiune. Dintre aceștia, circa 3.000 au solicitat sprijin concret pentru repatriere, în timp ce două curse Tarom au adus deja acasă 307 cetățeni evacuați din Israel. Oficialii MAE recunosc că volumul apelurilor depășește capacitatea liniilor telefonice consulare.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat că urmărește cu atenție situația cetățenilor români din Orientul Mijlociu și continuă să faciliteze repatrierea acestora, pe fondul escaladării conflictelor. În evidențele MAE se află aproximativ 16.000 de români, dintre care circa 3.000 au cerut sprijin activ pentru întoarcerea acasă.

„Pe parcursul zilei de ieri, a nopții și a primei părți a zilei de astăzi, au continuat lovituri aeriene în mai multe state din Orientul Mijlociu, nu doar în Israel și Iran. De asemenea, au fost raportate atacuri cu drone și rachete în Bahrain, zone industriale din Emiratele Arabe Unite și într-un port comercial din Oman”, a spus purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea.

Oficialul a subliniat că aceste evenimente au determinat închiderea totală sau parțială a spațiilor aeriene din regiune.

În ceea ce privește repatrierea cetățenilor români, Țărnea a precizat că în cursul dimineții două curse Tarom au aterizat la București, aducând 307 români evacuați din Israel.

„Suntem la circa 3.000 şi ceva de cetăţeni care solicită în mod concret ajutor pentru repatriere şi avem în atenţie un număr de circa 16.000 de cetăţeni în regiune. Încă o dată, nu este totalul cetăţenilor români din aceste spaţii, dar este vorba despre cei care sunt cetăţeni români şi nu sunt rezidenţi neapărat permanenţi sau sunt doar cetăţeni români, ci rezidenţi permanenţi în ţară din zona Golfului”, a explicat acesta.

„Nu există fizic capacitatea de a prelua simultan atâtea telefoane”

Având în vedere numărul mare de solicitări, MAE a suplimentat personalul consular dedicat liniilor telefonice, însă oficialii recunosc că volumul apelurilor depășește capacitatea instituției.

„Continuăm să primim mesaje de la cetățeni și de la familiile acestora, dar dificultatea de a contacta consulatele rămâne. Ne temem că această situație va persista pe durata crizei, pentru că nu există fizic capacitatea de a prelua simultan atâtea telefoane”, a declarat Țărnea.

Ministerul Afacerilor Externe informează că activitatea pe aeroporturile internaționale din Dubai și Abu Dhabi s-a reluat doar parțial. Cetățenii români care doresc să revină în țară sunt sfătuiți să nu se deplaseze către aeroport fără confirmarea zborului, să verifice statusul acestuia direct la operatorul aerian sau agenția de turism și să respecte indicațiile autorităților locale.

Echipele consulare rămân în contact cu autoritățile emirateze și recomandă menținerea legăturii cu liniile aeriene și agențiile de voiaj. Cazurile medicale și grupurile de copii sunt prioritare, iar românii neînregistrați sunt sfătuiți să se înscrie pe www.econsulat.ro.