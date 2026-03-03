search
Marți, 3 Martie 2026
Iubirea la birou, între vis și coșmar. Ce spun românii despre relațiile de la serviciu: „Foarte urâtă chestie”

Publicat:

Relațiile amoroase la locul de muncă împart angajații în două tabere. Unii cred că biroul poate fi locul unde îți găsești partenerul potrivit, alții avertizează că astfel de legături pot aduce conflicte, bârfe și probleme profesionale. Un fir de discuție de pe Reddit, unde românii și-au povestit experiențele, arată că există atât povești cu final fericit, cât și situații care au afectat serios atmosfera de la job.

Relațiile amoroase la locul de muncă împart angajații în două tabere FOTO: Arhivă
Relațiile amoroase la locul de muncă împart angajații în două tabere FOTO: Arhivă

Un utilizator a relatat cazul unui cuplu care s-a cunoscut la muncă și a divorțat după trei ani. „Foarte urâtă chestie. Au început să se denigreze reciproc la job, să vorbească urât unul despre celălalt. În final, ea a plecat din țară”, a scris acesta. Povestea arată cât de mult poate afecta o despărțire mediul profesional, relatează Click!.

Există însă și exemple pozitive. Un alt internaut a povestit că și-a cunoscut partenera la un fost loc de muncă. „M-am cunoscut cu actuala prietena la munca, la un fost job. Atât timp cât poți fi profi, all good. Avem deja 3 ani”.

Alții spun că lucrurile pot merge bine dacă sunt respectate câteva reguli. „Atâta timp cât 1. toate persoanele sunt single și 2. nu există o diferență de putere de care se abuzează… eu zic că sunt 100% ok”, a comentat cineva în discuție.

Carieră afectată și suspiciuni de favoritism

Nu toate experiențele au fost însă fericite. O femeie a mărturisit că relația cu un coleg a influențat decizia de a pleca de la primul loc de muncă. „Regret și după 10 ani că am plecat de la primul job, pentru că prin prisma persoanei respective vedeam lucrurile mai rele decât erau în realitate și, în loc să continui să cresc acolo, am plecat la mai rău”.

Unii participanți la discuție au atras atenția și asupra promovărilor suspecte. „Ajung să fie promovați rapid, fără să demonstreze mare lucru. Se culcă cu colegii și colegele, iar peste un an te trezești cu ei că sunt ridicați în cine știe ce poziții la nivel de leadership, fără să aibă cine știe ce atuuri”, a susținut un utilizator.

Au fost menționate și situații în care relațiile dintre superiori și subordonați au complicat lucrurile. „Un director are un copil cu contabila șefă și practic este un «pachet», ai vreo problemă cu unul dintre ei, automat ai și cu celălalt, lucru zic eu destul de neprofesionist, dar inevitabil”, a relatat cineva.

Concluzia discuției este că relațiile la serviciu pot aduce atât împlinire, cât și tensiuni serioase. Așa cum remarca un utilizator, „Au început să se denigreze reciproc la job”, iar astfel de situații pot afecta nu doar cuplul, ci întreaga echipă.

