search
Marți, 3 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Imagini cu o dronă care se prăbușeste în apropierea portului Salalah, sudul Omanului. Alte două au fost doborâte

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Două drone au fost doborâte marți, 3 martie, în sudul Omanului, iar a treia a căzut în apropierea portului Salalah.

image

Cele două drone doborâte se afla deasupra guvernoratului Dhofar. Nu au fost înregistrate victime sau pagube, transmite agenția de stat Oman News Agency, scrie The Guardian.

Duminică, portul comercial Duqm din Oman a fost lovit de două drone,  rănind un muncitor străin. Resturile unei alte drone au căzut într-o zonă situată în apropierea rezervoarelor de combustibil, fără a provoca victime sau daune materiale, potrivit agenției omaneze.  

În paralel, Centrul de securitate maritimă din Oman a anunțat că petrolierul Skylight, sub pavilionul Palau, a fost atacat la aproximativ cinci mile marine de Musandam, Oman. Patru persoane au fost rănite, iar întregul echipaj de 20 de membri a fost evacuat.

Statele Unite au emis avertizări pentru cetățenii lor din Oman, recomandând izolarea după ce trei drone au fost doborâte în sudul țării. Aceste incidente marchează prima extindere a atacurilor în Oman de la începutul ofensivelor israeliano-americane asupra Iranului și represaliilor iraniene.

Omanul, care a mediat negocieri între SUA și Iran și găzduiește baze militare americane, nu fusese până acum vizat, Iranul atacând anterior doar Israelul și statele din Golf cu baze americane.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
digi24.ro
image
Imagini șocante din Teheran. Cum arată acum capitala Iranului, după ce a fost bombardată de SUA și Israel. FOTO și VIDEO
stirileprotv.ro
image
318 români, evacuați din Israel, au aterizat în siguranță în România. „Am zis că nu mai ajungem acasă. Mulțumim lui Dumnezeu că am scăpat”
gandul.ro
image
Război în Orientul Mijlociu, ziua a patra
mediafax.ro
image
„S-a dus în război cu 80 de kile și s-a întors cu 40”. Mitică Dragomir, dezvăluiri teribile despre tatăl său
fanatik.ro
image
„Astăzi au zero”: americanii au scufundat Shahid Bagheri, cea mai mare navă de război a Iranului. Momentul atacului
libertatea.ro
image
„Al Treilea Război Mondial poate izbucni în orice moment”, susține nervos Medvedev
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
digisport.ro
image
Ungaria privește cu invidie: România intră în jocul marilor puteri și devine hub strategic pentru 'aurul viitorului'
stiripesurse.ro
image
Palatul Golestan din Teheran a fost devastat de o explozie. Cum arată acum monumentul-simbol al patrimoniului regal persan
antena3.ro
image
Cât durează Postul Paştelui. De ce e mai lung de 40 de zile
observatornews.ro
image
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
cancan.ro
image
Când intră alocația, pensia, indemnizația de handicap și de creștere copil în martie? Anunț oficial
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
Cum se împarte o moştenire între soţia defunctului şi fraţii acestuia: Calculul exact făcut de un avocat
playtech.ro
image
Risto Radunovic, detalii de ultimă oră: cerere la Comisie pentru amenda de 20.000 de euro. Cum se apără jucătorul FCSB! Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Are pensie cât Traian Băsescu, dar i se pare mică: "Nu e normal! Mi-am mai luat un serviciu!"
digisport.ro
image
Șoc pentru România: Prețul carburantului va bubui și urcă la 10 lei pe litru, iar asta va fi pe termen lung (Asociația Energia Inteligentă)
stiripesurse.ro
image
O tânără care a ignorat luni de zile durerile de stomac a aflat că suferă de o boală gravă. Ce au descoperit medicii: „Nu credeam că..”
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Explozie la ambasada SUA din Riad după un atac cu drone. Ambasadele din Kuweit și Arabia Saudită. Plecarea obligatorie a personalului guvernamental american neesențial
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Profesoara care a plecat cu elevii în Dubai vine cu explicații despre excursie. Cum au fost protejați elevii blocați în Orientul Mijlociu
actualitate.net
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”
click.ro
image
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
click.ro
image
Cei născuți în acești șase ani pot avea un destin special. Un astrolog renumit explică de ce sunt favorizați de astre
click.ro
Sydney Sweeney colaj jpg
Sydney Sweeney și-a pus fanii pe JAR. Blondina super senzuală a publicat imaginile în care apare TOPLESS
okmagazine.ro
GettyImages 2159194347 jpg
De la „Maria Magdalena” la Enigma, descoperă povestea spectaculoasă a Sandrei
clickpentrufemei.ro
elisabeta szilagyi historia rro jpg
Cine a fost Elisabeta Szilágyi, femeia care a schimbat destinul unei dinastii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Omletă de post, gata în 10 minute. Ingredientul surpriză care poate înlocui cu succes ouăle
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”

OK! Magazine

image
Kate Middleton și Prințul William, dați de gol de un expert în limbajul corporal! Ce ritual au

Click! Pentru femei

image
„Nu arăta așa anul trecut! Ce s-a întâmplat cu ea??” Demi Moore nu se mai oprește din slăbit!

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria