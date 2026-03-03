Video Imagini cu o dronă care se prăbușeste în apropierea portului Salalah, sudul Omanului. Alte două au fost doborâte

Două drone au fost doborâte marți, 3 martie, în sudul Omanului, iar a treia a căzut în apropierea portului Salalah.

Cele două drone doborâte se afla deasupra guvernoratului Dhofar. Nu au fost înregistrate victime sau pagube, transmite agenția de stat Oman News Agency, scrie The Guardian.

Duminică, portul comercial Duqm din Oman a fost lovit de două drone, rănind un muncitor străin. Resturile unei alte drone au căzut într-o zonă situată în apropierea rezervoarelor de combustibil, fără a provoca victime sau daune materiale, potrivit agenției omaneze.

În paralel, Centrul de securitate maritimă din Oman a anunțat că petrolierul Skylight, sub pavilionul Palau, a fost atacat la aproximativ cinci mile marine de Musandam, Oman. Patru persoane au fost rănite, iar întregul echipaj de 20 de membri a fost evacuat.

Statele Unite au emis avertizări pentru cetățenii lor din Oman, recomandând izolarea după ce trei drone au fost doborâte în sudul țării. Aceste incidente marchează prima extindere a atacurilor în Oman de la începutul ofensivelor israeliano-americane asupra Iranului și represaliilor iraniene.

Omanul, care a mediat negocieri între SUA și Iran și găzduiește baze militare americane, nu fusese până acum vizat, Iranul atacând anterior doar Israelul și statele din Golf cu baze americane.