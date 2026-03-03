search
Marți, 3 Martie 2026
Spionaj adaptat erei digitale. Cum comunica fostul șef al Contraspionajului din Moldova, Alexandru Bălan, cu KGB Belarus

Publicat:

Noi detalii în dosarul fostului director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Alexandru Bălan, acuzat că spiona România, arată că acesta folosea metode clasice de spionaj adaptate erei digitale.

Alexandru Balan FOTO Facebook
Alexandru Balan FOTO Facebook

Fostul adjunct al conducerii SIS Moldova se afla în legătură operativă cu ofițerul KGB Belarus Uladzimir (Vladimir) Varazhbitau (Vorozhbitov), potrivit informațiilor din dosar. Agentul bielorus era susținut de alți trei ofițeri KGB și fusese implicat anterior în dirijarea unui alt spion, Uladzislau Nadzeika, activ pe teritoriul Poloniei, potrivit Digi24.

Surse judiciare spun că în loc să trimită mesaje electronice, care pot fi interceptate în tranzit, persoanele implicate accesau în comun același cont de email și redactau mesaje în folderul „Drafts", fără să le expedieze propriu-zis. Mesajele rămâneau stocate în contul comun, erau vizibile ambelor părți, dar fără să tranziteze rețeaua de email. Această tehnică, utilizată de ani buni de structuri de spionaj din întreaga lume, complică semnificativ munca anchetatorilor.

Unul dintre conturile de email ale lui Bălan, alvlapow@gmail.com, a fost accesat și șters de la o adresă IP din Belarus, potrivit surselor judiciare. Asta s-a întâmplat la scurt timp după ce autoritățile române l-au reținut pe spionul moldovean, iar identitatea lui a devenit publică.

Atunci au apărut în presă informații despre cercetarea lui pentru divulgarea de secrete de stat către KGB Belarus. Potrivit surselor citate, gestul arată că cineva din Belarus monitoriza atent situația și a acționat rapid ca să elimine eventualele urme.

O geantă Faraday și rapoarte în rusă

Sursele judiciare menționează că același cont de email folosit de Bălan era conectat la un telefon de tip Blackview, descoperit în timpul percheziției la domiciliul său. Dispozitivul era ascuns într-o geantă Faraday (echipament care blochează semnalele electromagnetice și împiedică accesarea de la distanță a aparatelor electronice puse în interior).

În aceeași geantă mai era și un stick de memorie Kingston de 32 GB, folosit în procesul de criptare a unor fișiere cu aplicația VeraCrypt (software open-source de criptare, considerat printre cele mai sigure instrumente disponibile publicului larg, frecvent menționat în contexte de securitate operațională).

Totodată, în folderul „Drafts" al unui alt cont de email s-au găsit o serie de mesaje redactate în limba rusă, în iulie 2025, au mai subliniat surse judiciare.

Acestea au apărut după o întâlnire din aprilie același an, la Budapesta, la Nova City Apartments, între Bălan și ofițerii KGB Belarus. După excursia în capitala Ungariei, a scris mesajele sub forma unor rapoarte informative tipice, făcute în urma contactării unor surse de informații.

Alexandru Bălan a fost trimis în judecată la finalul săptămânii trecute, fiind acuzat oficial de tentativă la trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată, și divulgarea secretului care periclitează securitatea națională. Dosarul instrumentat de DIICOT se va judeca la Curtea de Apel București.

