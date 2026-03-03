Video Rușii întorși din Emiratele Arabe Unite spun că nu s-au temut în timpul bombardamentelor: „Totul e normal, ca acasă”

Pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, mai mulți cetățeni ruși care s-au întors din Emiratele Arabe Unite au povestit cum au trăit momentele de tensiune provocate de bombardamente. Un bărbat intervievat într-un videoclip devenit viral susține că el și conaționalii săi nu au intrat în panică chiar dacă „au tras un pic, ca acasă”.

Sursa video: X/ @nexta_tv

Tensiunile au crescut după ce Israel și Statele Unite au lansat atacuri asupra mai multor ținte din Iran. Ca urmare, spațiul aerian din mai multe state din regiune, inclusiv Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Qatar și Bahrain, a fost închis încă de sâmbătă.

Aeroporturile au fost redeschise abia seara, iar compania Aeroflot a anunțat că, începând cu 3 martie, va opera zboruri de evacuare pentru cetățenii ruși.

Potrivit informațiilor disponibile, patru persoane au fost rănite în Dubai, iar o persoană și-a pierdut viața în Abu Dhabi.

„Noi suntem ruși, nu ne temem de nimic”

Bărbatul rus din videoclip a povestit că s-a întors acasă prin India, cu o întârziere de aproximativ două ore și jumătate.

„Am plecat prin India, cu încă două ore și jumătate în plus. La o etapă ni s-au dat vouchere de 1.000 de dirhami pentru fiecare adult, iar pentru copii - pentru băuturi și mâncare. Serviciul a fost excelent, totul a fost făcut la nivel înalt. Am primit toate SMS-urile de la consulatele rusești, iar prin MTS s-au putut face apeluri gratuite”.

În ciuda bombardamentelor, el susține că atmosfera a fost calmă: „Am ajuns, în principiu, normal, puțin mai târziu, dar suntem acasă. Totul este liniștit, băieți, noi suntem ruși, nu ne temem de nimic. Străinii alergau, noi stăteam, totul e normal, ei bine, au tras un pic, dar ca acasă. Fără panică. Vă spun, ca acasă. Totul este în regulă, nu ne este frică”.

Declarația sa, în care compară sunetul bombardamentelor cu cel „de acasă”, a stârnit numeroase reacții în mediul online.

Zeci de zboruri afectate, inclusiv în România

Escaladarea tensiunilor regionale a perturbat zeci de curse aeriene către și dinspre Orientul Mijlociu, iar pasagerii au trecut prin momente de incertitudine. Marți, 28 de curse către și dinspre mai multe destinații din Orientul Mijlociu au fost anulate pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București (Otopeni).

În acest context, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe a anunțat că aproximativ 300 de cetățeni români aflați în Israel urmează să fie evacuați cu un avion către Egipt. Autoritățile au primit peste 1.000 de solicitări de asistență consulară din partea românilor din zonă.