Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marți, 3 martie, că un atac rapid împotriva Iranului este necesar, deoarece Teheranul construiește noi situri subterane pentru a-și proteja programele de rachete și nucleare de eventuale atacuri.

„Motivul pentru care a trebuit să acționăm acum este că, după ce am lovit siturile lor nucleare și programul de rachete balistice [în iunie 2025], au început să construiască noi situri… buncăre subterane care ar face programele lor imune în câteva luni. (...) Dacă nu se acționa acum, în viitor nu s-ar mai fi putut acționa”, a precizat Netanyahu pentru Fox News, scrie Times of Israel.

Declarațiile vin la mai puțin de nouă luni după ce, la finalul războiului din iunie, Netanyahu afirmase că Israelul a obținut „o victorie istorică” asupra Iranului, care „va dura generații”.

Premierul a negat că SUA și Israelul se angajează într-un „război fără sfârșit” împotriva Iranului, insistând că operațiunea va fi rapidă și decisivă.

„Aud oameni care spun că veți avea un război fără sfârșit — nu veți avea, pentru că acest regim terorist din Iran este la cel mai slab punct de la înființarea sa”, a afirmat Netanyahu.

„Aceasta va fi o acțiune rapidă și decisivă”, a subliniat el.

Netanyahu a afirmat că loviturile comune SUA-Israel ar putea crea condițiile pentru schimbarea regimului din Iran și că prăbușirea acestuia ar putea declanșa acorduri de pace între Israel și statele arabe și musulmane.

Oficialii americani au transmis mesaje mixte, subliniind că obiectivul principal este neutralizarea amenințărilor iraniene, nu schimbarea regimului, iar președintele Trump a avut poziții fluctuante.

Între timp, Netanyahu și ministrul israelian al apărării, Israel Katz, au autorizat Forțele de Apărare Israeliene (IDF) să preia controlul asupra unor poziții strategice suplimentare în sudul Libanului, după atacuri ale grupului Hezbollah, sprijinit de Iran.

„Prim-ministrul Benjamin Netanyahu și cu mine am autorizat Forțele de Apărare Israeliene să avanseze și să preia controlul asupra unor poziții strategice suplimentare în Liban pentru a preveni atacurile asupra comunităților israeliene de la graniță”, a spus Katz într-un comunicat.

Hezbollah s-a alăturat Iranului într-un atac asupra Israelului, după ce Israelul și Statele Unite au intrat în conflict cu republica islamică.

Oficialii IDF mai precizează că pătrunderea militarilor israelieni în Liban este „o măsură tactică pentru a creat un strat în plus de securitate pentru cetățenii din nordul Israelului”.