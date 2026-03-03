Pe lângă milionari din întreaga lume, mulți români înstăriți au cumpărat apartamente în Dubai, atrași de promisiunea unor investiții foarte rentabile și în condiții de discreție maximă. „Adevărul” a discutat cu economistul Radu Nechita despre perspectiva acestor investiții.

Piața imobiliară din Dubai a cunoscut în ultimii ani o perioadă de boom, cu vânzări și prețuri rezidențiale în creștere, pe fondul unei cereri puternice din partea investitorilor globali. În 2025, în Emiratele Arabe s-au stabilit cu peste 9.000 de milionari, potrivit celui mai recent raport Henley & Partners privind migrația averii private.

Printre cei care au investit în Dubai se numără și mulți români. Economistul Iancu Guda spune că investițiile în cel mai mare oraș din Emiratele Arabe Unite (EAU) au reprezentant „un adevărat trend al milionarilor din România”. Foarte mulți au păstrat însă discreția cu privire la aceste investiții, acesta fiind unul dintre principalele motive pentru care au investit aici, însă au fost și oameni de afaceri care au vorbit despre imobiliarele cumpărate aici, cum ar fi Cristi Borcea și Cătălin Botezatu.

Nu doar oameni de afaceri care învârt cifre de afaceri de milioane de euro au investit în Dubai, ci și persoane care au luat un credit pentru a face ceea ce li s-a părut o investiție foarte bună. Un exemplu în acest sens este Victoraș Șocaciu, de profesie IT-ist, fiul Marinei Almășan și al regretatului cântăreț Victor Socaciu. „Lumea mă întreabă continuu de Victor. Astăzi dimineață, bunăoară, mesajul trimis de Victor la prima oră a fost: „Se aud bubuituri din toate direcțiile” (...) Zăngăne geamurile unei locuințe, pe care fiul meu și-a cumpărat-o greu, cu credit la bancă, muncind câte 16 ore pe zi, dar și-a cumpărat-o singur. Tatăl său nu a avut cum să-i fie aproape, mama - nu a avut cu ce, exceptând susținerea necondiționată”, a susținut jurnalista conform Click.ro.

Guda: „Păcăliți de agenții imobiliari”

Economistul Iancu Guda crede, în contextul războiului din Iran, că românii care și-au investit banii în Dubai „au fost păcăliți de agenții imobiliari”.

„Chiar nu îți trebuie multă minte ca să realizezi că Dubai și UAE nu pot fi asociate niciodată cu ideea de „stabilitate” sau „siguranță”, având în vedere poziționarea lor geografică. Am văzut acest trend al milionarilor din România care își „parchează în siguranță” banii în „investiții imobiliare cu potențial imens de creștere pe termen lung în Dubai”… păcăliți de agenții imobiliari care și-au luat comisioane nejustificate. Investițiile profesioniste nu se fac așa!”, a scris Guda pe Facebook.

Economistul explică arătând că deși EAU este vândută ca o „o țară sigură”, este înconjurată totuși de foarte multe țări nesigure din cauza conflictelor din zonă, care sunt așa de secole și care vor rămâne așa probabil pe termen foarte lung. „Oricând pot apărea conflicte acolo și EAU (Dubai, Qatar) să fie prins la mijloc… deci întreaga zonă nu este deloc sigură și riscul este foarte mare, mai ales cel al investițiilor imobiliare în regiune… cât despre oamenii de acolo, prinși în conflict, indiferent că sunt români sau de orice naționalitate, am toată empatia și dorința să fie în siguranță și să nu existe victime.”

Radu Nechita: „Nu m-aș panica acum”

Dincolo de neplăcerea de a trăi la 30-40 de grade, acolo fiind o zonă deșertică, există anumite avantaje, explică pentru „Adevărul” profesorul de Economie Radu Nechita.

„Acele țări sunt conduse similar cu companiile din anumite puncte de vedere. Familiile domnitoare, acolo fiind monarhii absolutiste, trebuie să găsească o metodă de a împărți veniturile din petrol, nu doar în interiorul societăților pe care le conduc, ci și între prezent și viitor. Au înțeles unele dintre aceste familii câteva lucruri: că petrolul poate se va termina sau, cel mai probabil, vom avea tehnologii mai rentabile, mai eficiente de a obține energie. Atunci, de prin anii 60, 70 au încercat să-și diversifice sursele de venituri”, a explicat economistul.

Unii s-au concentrat pe ideea de hub-uri aeriene, zona fiind o punte între Orientul Îndepărtat și Europa, unii au investit în turism, alții s-au concertat pe comerț, introducând impozite foarte, foarte reduse. Această ultimă caracteristică a acestor țări a atras atenția unor oameni de afaceri, având în vedere, spune Nechita, că transparența fiscală și comercială nu face parte din trăsăturile esențiale ale mediului de afaceri de acolo. „Cei care doresc mai multă sau foarte multă discreție merg acolo”, a explicat economistul.

Combinația de stabilitate și discreție pe care le oferă a fost câștigătoare pentru mulți oameni înstăriți.

Asemenea jurisdicții existau, spune economistul, și în Europa până anii trecuți, însă astăzi există reguli de transparență.

În contextul în care acele țări sunt conduse de monarhii absolutiste, spune Nechita, ar trebui să ne ridice semne de întrebare pentru că „au mai fost monarhii absolutiste considerate foarte sigure până în ziua în care n-au mai fost. Dacă ne uităm la Iran, până la Revoluția islamică era ceva interesant, era o țară al cărui regim era foarte pro-occidental și multă lume a fost luată prin surprindere de acea Revoluție islamică din 1979.”

Legat de turbulențele cauzate de războiul din Iran, Nechita este nuanțat: „Nu aș exagera cu efectele negative ale instabilității de acum. Faptul că un regim aflat la ananghie încearcă să mărească zona de conflict, să bruieze, să amestece puțin cărțile în speranța că îi va ieși o mână mai bună, nu m-am panica. Dacă eu aș avea investiții acolo, n-aș sări acum să le vând la 10% din valoare doar din această cauză. Nu e motiv de panică. E un avertisment că anumite lucruri s-ar putea întâmpla”.

Nechita a arătat că într-adevăr, vor avea de suferit cei care își închiriază apartamentele în regim hotelier.

Borcea: „Dubaiul e vrăjeală”

Omul de afaceri, Cristian Borcea a spulberat, cu altă ocazie, mitul investițiilor în Dubai.

El a cumpărat 4 apartamente. „Am investit 6 milioane (n.r. – de euro) în Dubai. Acum trei ani. Ne-a zis «Domne, se dublează, se…». Nici banii pe ele nu mai luăm. Și mai sunt o grămadă. Din vrăjeala asta, «Le iei, cresc, 30-40%. Să vezi ce se ia», am luat piscină la etajul 62. Și am luat și trei. Am luat și pentru închiriat”, a mărturisit el, în 2025, pentru iamsport.

Dacă la chirii se promiteau încasări de 10-15%, de fapt, spunea Borcea, îți rămân 2%. „Deci e mai prost decât în București. Dubai nu-i chiar așa, cum zice toată lumea, că te îmbogățești acolo dacă investești. Așa zic toți: «Domne, ia în Dubai, că e senzațional!». Nu mai e, a fost. Nu mai e ce a fost. Asta e vrăjeală. Te ia că dai o rată, că dai după, că nu știu ce, că nu știu cum. Și când vrei să le dai (n.r. – să vinzi apartamente), nu mai iei nici banii pe care i-ai dat…”, dezvăluia Cristi Borcea.

Piața imobiliară în șoc, după atacuri

„Piața imobiliară în plină expansiune din EAU, în șoc după atacuri”, titrează publicația financiară Mint.

„Impactul imediat este probabil să se vadă în încheierea tranzacțiilor, investiții și în sentimentul investitorilor din EAU, în special în Dubai. Pe termen lung, însă, Dubai va rămâne o destinație imobiliară atractivă”, arată jurnaliștii.

Atacurile de sâmbătă au lăsat dezvoltatorii imobiliari din piața imobiliară aflată în plină expansiune a Emiratele Arabe Unite (EAU), inclusiv din Dubai și Ras Al Khaimah (RAK), în stare de șoc, pe măsură ce conflictul din Asia de Vest s-a intensificat.

Dubai, bijuteria coroanei EAU și un refugiu sigur pentru investitorii imobiliari, se va confrunta pe termen scurt cu efecte asupra vânzărilor și tranzacțiilor imobiliare, investițiilor și construcțiilor, arată sursa citată

„În mod normal, tensiunile geopolitice nu afectează EAU, așa că toată lumea este în stare de șoc. Toți sunt precauți. Investitorii ar putea amâna investițiile până când situația se va clarifica”, a declarat pentru publicația Rohit Gupta, CEO al Mantra Group.

Gupta speră că lucrările de construcție ale proiectului său, programate să înceapă în aprilie, vor decurge conform planului. Următorul proiect al companiei urmează să fie lansat în zona Sport City din Dubai.

Un purtător de cuvânt al unei firme imobiliare din Dubai, sub condiția anonimatului, a declarat că situația este „foarte stresantă” și că nu există claritate cu privire la direcția în care evoluează.

„Investitorii concentrați pe Dubai ar putea încetini temporar orice mișcare imediată”

Mai multe companii și-au suspendat temporar operațiunile pentru o săptămână și vor reevalua situația la sfârșitul săptămânii viitoare.

Investitorii instituționali și consultanții consideră totuși că reformele privind rezidența și migrația averii vor susține piața pe termen lung, concluzionează publicația.

„Ca urmare, orice volatilitate este probabil să fie determinată de sentiment și temporară, fără perturbări semnificative ale tendințelor de preț sau ale proiectelor în derulare”, a declarat Amit Goenka, președinte și director general al Nisus Finance, firmă specializată în infrastructură urbană și finanțare imobiliară.

Consultanții imobiliari consideră că tensiunile actuale pot provoca o schimbare temporară a percepției asupra imobiliarelor din EAU, dar efectul va fi de scurtă durată.

„Investitorii concentrați pe Dubai ar putea încetini temporar orice mișcare imediată pe piața imobiliară a orașului pentru a evalua imaginea de ansamblu. Poate exista o schimbare temporară de percepție. Cu toate acestea, reacțiile rapide ale EAU și măsurile solide de siguranță demonstrează un angajament puternic față de stabilitate”, a declarat Morgan Owen, director general pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord la Anarock Group.

„Deși sectorul imobiliar din Dubai poate resimți percepții de risc pe termen scurt, fundamentele sale solide rămân intacte și vor continua să atragă investiții în viitor”, a adăugat acesta.