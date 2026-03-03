Ministrul Apărării, Radu Miruță, a vorbit marți la Interviurile „Adevarul” despre controversa privind Automecanica SA, care, din 2023, este deținută de afaceriști cu legături în Federația Rusă, și care ar trebui să producă blindate COBRA II pentru Armata Română.

„Firma respectivă depune niște documente la Ministerul Economiei, ministerul face niște verificări cât poate. Trimite aceste documentele către instituțiile care pot să verifice mai mult în România, după care se dă un aviz.

Firma de care spuneți (n.red. - Automecanica SA) a primit acest aviz înainte să fim în Guvern. Ce au avut atunci instituțiile în vedere nu știm, însă eu vă spun că din interacțiune a mea, de când eram ministrul Economiei, de obicei verificările sunt unele serioase. Fie atunci au fost neserioase, fie au fost o serioase și n-a rezultat nimic. Nu știu ce au avut în vedere cei care au verificat la vremea respectivă”, a precizat ministrul la „Interviurile Adevărul”.

De asemenea, Radu Miruță admite ca Otokar a făcut mai multe sesizări privind Automecanica.

„Să dai suma asta de bani nu este foarte la îndemână. Nu ne face plăcere să le impunem. Dar vă spun că pentru mine nu există uitatul, așa, mai cu simpatie, la o firmă sau altele. Acestea sunt condițiile contractuale ale Armatei Române, cu astea defilăm și pe asta le impunem.

Au făcut mai multe sesizări (n.r. firma Otokar). Este dreptul fiecăruia să facă sesizări. Cum este obligația mea, ca ministru, să urmăresc interesele Armatei Române, și anume să avem produsul la timp și să se facă în România așa cum ne-am înțeles în contract”, a precizat ministrul Apărării.

Despre posibilitatea retragerii licenței

Întrebat despre posibilitatea retragerii licenței de „operator național în industria de apărare”, obținută înclusiv cu avizul MApN, Miruță a pasat responsabilitatea către alte instituții.

„Suntem beneficiarii unui produs care se derulează cu această firmă Otokar, care la rândul ei a subcontractat diverse alte firme din România. Modul în care firma interacționează cu subcontractorii săi este responsabilitatea ei, nu a ministerului.

Dacă instituțiile statului român, la Ministerul Economiei, nu știu, la Serviciul Român de Informații sau în altă parte există informații conform cărora ar trebui retrasă această licență, sunt absolut convins că să o facă. Dar eu, ca Minister al Apărării, mă uit doar la entitatea pe care am contractat-o să-mi livreze produsul. Nu pot să comentez lucruri care sunt în atribuția altor structuri din România de a fi verificate. Pe mine mă interesează să urmăresc interesul Ministerului Apărării, care presupune urmărirea obligațiilor din contract, că asta se desfășoară cu respectarea sau cu încălcarea altor aspecte, nu este în atributul Ministerului Apărării de a cerceta astfel de lucruri”, a precizat Radu Miruță.

Despre firma din industria de apărare deținută de afaceriști cu legături în Federația Rusă

Un contract pentru achiziția a 1.059 de blindate pentru Armata Română a scos la iveală vulnerabilități în protecția informațiilor clasificate și a infrastructurii critice. Statul român a permis funcționarea în industria de apărare a firmei Automecanica SA, preluată în 2023 de investitori cu legături în Federația Rusă.

Glinka este un personaj influent în Moscova, fiind fost acționar al companiei Transmashholding, principalul producător de material rulant din Federația Rusă. La rândul său, administratorul Andrei Scobioală a desfășurat afaceri în Federația Rusă. Potrivit informațiilor noastre, el ar deține sau cel puțin ar fi deținut cetățenia acestei țări. Scobioală neagă acest lucru. „Adevărul” a relatat pe larg despre legăturile celor doi afaceriști în Federația Rusă.

Anterior, Radu Miruță a declarat că responsabilitatea aparține atât firmei turce Otokar, cât și Ministerului Economiei, iar ministrul Irineu Darău anunță înăsprirea legislației pentru a preveni cazuri similare.

Cum explică CSAT

Potrivit răspunsului transmis de CSAT pentru „Adevărul”, Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) a declanșat o „procedură de cercetare detaliată" și a solicitat avizul CSAT în cazul tranzacției prin care Automecanica SKB Property SRL achiziționa 51,4242%, respectiv Andrei Scobioală 33% din capitalul social al Popeci Utilaj Greu SA. Analiza a fost realizată „în termenul legal de 90 de zile", iar rezultatul a fost comunicat operativ către CEISD.

„Vă comunicăm că CEISD a declanșat procedura de cercetare detaliată și a solicitat avizul CSAT în cazul tranzacției prin care societatea Automecanica SKB Property SRL, societate deținută de domnul Sergei Glinka și de domnul Andrei Scobioală, achiziționa 51,4242%, respectiv 33% din capitalul social al Popeci Utilaj Greu SA, tranzacție care a fost analizată de către membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în termenul legal de 90 de zile de la solicitare. Rezultatul acestei analize a fost comunicat, de către Secretariatul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în mod operativ, Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe”, a transmis CSAT pentru „Adevărul”.