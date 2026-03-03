Israelul folosește pentru prima dată sistemul laser Iron Beam pentru a intercepta rachete

Israelul a utilizat pentru prima dată în condiții operaționale sistemul său laser de apărare aeriană, cunoscut sub numele de Iron Beam, pentru a intercepta rachete lansate asupra teritoriului său, în contextul intensificării atacurilor din regiune.

Armata israeliană a confirmat că noul sistem a fost activat pe fondul tirurilor cu rachete și drone atribuite grupării Hezbollah, susținută de Iran. Imagini publicate de autorități arată proiectile explodând în aer, după ce un fascicul luminos este direcționat către ținte pe timpul nopții.

Cum funcționează sistemul

Iron Beam utilizează tehnologie laser pentru a neutraliza rachete, obuze de mortar și drone la distanță scurtă. Potrivit oficialilor din domeniul apărării, sistemul este echipat cu un dispozitiv de dirijare a fasciculului și un mecanism avansat de detectare și urmărire a țintelor, ceea ce îi permite să lovească cu precizie.

Dezvoltat inițial în 2014, sistemul a fost declarat operațional în septembrie 2025, când a fost livrat armatei israeliene. În prezent, Israelul dispune de două unități funcționale.

Iron Beam completează sistemul deja cunoscut de apărare antirachetă Iron Dome, aflat în serviciu de peste un deceniu și considerat esențial pentru protejarea populației civile.

Diferențe față de Iron Dome

Spre deosebire de Iron Beam, care utilizează un fascicul laser pentru a distruge țintele, Iron Dome funcționează prin lansarea de interceptori. Sistemul detectează rachetele inamice într-un perimetru cuprins între aproximativ 4 și 70 de kilometri și transmite datele către un centru de comandă și control.

Acesta calculează traiectoria și punctul probabil de impact, stabilind dacă proiectilul amenință zone locuite sau infrastructură critică. În cazul atacurilor multiple, sistemul prioritizează interceptarea țintelor cu cel mai mare risc, lăsând să cadă în mare sau în zone nelocuite rachetele care nu reprezintă o amenințare directă.

Context regional

Iranul este considerat a deține unul dintre cele mai ample și avansate arsenale de rachete balistice din regiune, deși estimările precise privind stocurile sale sunt limitate. Unele dintre aceste rachete pot atinge teritoriul israelian în aproximativ 15 minute.

Cele două țări se află la o distanță de aproximativ 2.200 de kilometri, ceea ce înseamnă că doar rachetele balistice cu rază medie de acțiune — capabile să parcurgă peste 1.000 de kilometri — pot lovi direct.

Spre deosebire de rachetele de croazieră, propulsate de motoare cu reacție și care zboară pe traiectorii relativ joase și plate, rachetele balistice sunt lansate cu ajutorul motoarelor rachetă la mare altitudine, părăsesc atmosfera și revin apoi spre țintă pe o traiectorie descendentă.

La reintrarea în atmosferă, focoasele pot atinge viteze de peste 3.200 de kilometri pe oră și pot transporta încărcături convenționale sau nucleare.

Activarea sistemului Iron Beam marchează o nouă etapă în evoluția apărării aeriene israeliene, într-un moment în care tensiunile regionale rămân ridicate, iar frecvența atacurilor cu rachete și drone continuă să pună la încercare capacitatea de reacție a autorităților.