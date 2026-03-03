Securitatea europeană după criza din Orientul Mijlociu: Franța trimite sisteme antirachetă și o fregată în Cipru, Grecia mută rachete Patriot în Egee

Europa este în stare de alertă după escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu, în urma atacurilor cu drone asupra bazelor occidentale. Franța și Grecia își consolidează prezența militară în regiune, în timp ce Germania a exclus orice implicare directă.

Grecia a ordonat deja desfășurarea unei forțe militare în Cipru, după incursiuni cu drone pe insula mediteraneană luni, care, pentru prima dată, au implicat un stat membru UE în campania SUA-Israel împotriva Iranului, ceea ce a declanșat atacuri masive de represalii regionale din partea Teheranului, potrivit Politico.

Patru dintre avioanele de luptă F-16 ale Greciei sunt deja amplasate în Paphos, un oraș de coastă din sud-vestul Ciprului, în timp ce două fregate, dintre care una echipată cu sistemul anti-dronă Centauros, sunt desfășurate pe insulă.

Franța consolidează securitatea în regiune

Franța va trimite sisteme antirachetă și antidronă în Cipru, pe fondul tensiunilor crescânde din Orientul Mijlociu generate de războiul dintre SUA, Israel și Iran, au declarat marți pentru POLITICO doi înalți oficiali ai guvernului cipriot.

Președintele francez Emmanuel Macron, care trimite și o fregată în Cipru, i-a comunicat marți intenția sa președintelui cipriot Nikos Christodoulides. Ministerul francez al Apărării a refuzat să comenteze.

Christodoulides a solicitat, de asemenea, Berlinului să trimită o fregată în timpul unei convorbiri telefonice luni cu cancelarul german Friedrich Merz. Cancelarul a răspuns pozitiv, iar o decizie oficială din partea Berlinului este așteptată în curând, potrivit oficialilor. Christodoulides discută, de asemenea, opțiuni similare cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni.

Avioanele de vânătoare Rafale au survolat Emiratele Arabe Unite în weekend, ca parte a „operațiunilor de securitate aeriană”, după ce o bază navală franceză din Abu Dhabi a fost lovită de drone iraniene.

Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a declarat că nu se poate stabili dacă ținta franceză a fost vizată în mod deliberat, însă prezența Rafale a avut un „efect de descurajare”.

De asemenea, Franța pregătește zboruri charter pentru evacuarea „celor mai vulnerabili” dintre cei 400.000 de cetățeni francezi care trăiesc în zona afectată de conflict.

Iranul a avertizat marți, țările europene să nu se implice în conflictul său cu Israelul și Statele Unite, după ce Franța, Germania și Marea Britanie au anunțat că sunt pregătite să apere statele din Golf și să lovească capacitățile militare iraniene, în urma atacurilor recente cu rachete și drone ale Teheranului.

„Ar fi un act de război. Orice astfel de act împotriva Iranului ar fi considerat complicitate cu agresorii. Ar fi considerat un act de război împotriva Iranului. Focul va cuprinde întreaga lume”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului de Externe, Esmaeil Baqaei, într-o conferință de presă, când a fost întrebat despre această declarație, potrivit timesofisrael.

Germania nu va participa la conflict

Declarația comună a țărilor E3 – Regatul Unit, Franța și Germania – împotriva Iranului a ridicat întrebări cu privire la rolul Berlinului în eventuale acțiuni militare. Ministrul de Externe german, Johann Wadephul, a fost clar: „Nu participăm în niciun fel la acest conflict. Nu punem la dispoziție nicio facilitate militară”, a declarat el pentru postul public ZDF.

Wadephul a recunoscut că interpretarea poziției Germaniei diferă de cea a Regatului Unit: „Regatul Unit a decis diferit pentru sine”, a adăugat el.

Reamintim că Franța, Germania și Regatul Unit au emis duminică o declarație comună, precizând că sunt gata să protejeze interesele proprii și ale aliaților din Golf. „Atacurile imprudente ale Iranului amenință personalul militar și civilii din regiune. Vom lua măsuri defensive necesare și proporționale, inclusiv distrugerea capacităților Iranului de a lansa rachete și drone la sursă”, se arată în declarație.

Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a precizat că Franța își exprimă „deplinul sprijin și solidaritatea completă” față de țările aliate vizate – Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Irak, Bahrain, Kuweit, Oman și Iordania – și că țara sa este pregătită să acționeze în baza acordurilor internaționale și a principiului apărării colective.