search
Marți, 3 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Securitatea europeană după criza din Orientul Mijlociu: Franța trimite sisteme antirachetă și o fregată în Cipru, Grecia mută rachete Patriot în Egee

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Europa este în stare de alertă după escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu, în urma atacurilor cu drone asupra bazelor occidentale. Franța și Grecia își consolidează prezența militară în regiune, în timp ce Germania a exclus orice implicare directă.

Franța trimite o fregată în Cipru FOTO: getty images
Franța trimite o fregată în Cipru FOTO: getty images

Grecia a ordonat deja desfășurarea unei forțe militare în Cipru, după incursiuni cu drone pe insula mediteraneană luni, care, pentru prima dată, au implicat un stat membru UE în campania SUA-Israel împotriva Iranului, ceea ce a declanșat atacuri masive de represalii regionale din partea Teheranului, potrivit Politico. 

Patru dintre avioanele de luptă F-16 ale Greciei sunt deja amplasate în Paphos, un oraș de coastă din sud-vestul Ciprului, în timp ce două fregate, dintre care una echipată cu sistemul anti-dronă Centauros, sunt desfășurate pe insulă.

Anterior, Atena a trimis deja două fregate și patru avioane de vânătoare F-16 în Cipru, după ce o dronă a lovit luni baza britanică de pe insulă. Una dintre fregate este echipată cu sistemul de bruiaj anti-drone Centauros. Ministrul grec al Apărării, Nikos Dendias, se află pe insulă pentru a coordona acțiunile cu autoritățile cipriote.

Franța consolidează securitatea în regiune

Franța va trimite sisteme antirachetă și antidronă în Cipru, pe fondul tensiunilor crescânde din Orientul Mijlociu generate de războiul dintre SUA, Israel și Iran, au declarat marți pentru POLITICO doi înalți oficiali ai guvernului cipriot.

Președintele francez Emmanuel Macron, care trimite și o fregată în Cipru, i-a comunicat marți intenția sa președintelui cipriot Nikos Christodoulides. Ministerul francez al Apărării a refuzat să comenteze.

Christodoulides a solicitat, de asemenea, Berlinului să trimită o fregată în timpul unei convorbiri telefonice luni cu cancelarul german Friedrich Merz. Cancelarul a răspuns pozitiv, iar o decizie oficială din partea Berlinului este așteptată în curând, potrivit oficialilor. Christodoulides discută, de asemenea, opțiuni similare cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni.

Avioanele de vânătoare Rafale au survolat Emiratele Arabe Unite în weekend, ca parte a „operațiunilor de securitate aeriană”, după ce o bază navală franceză din Abu Dhabi a fost lovită de drone iraniene.

Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a declarat că nu se poate stabili dacă ținta franceză a fost vizată în mod deliberat, însă prezența Rafale a avut un „efect de descurajare”.

De asemenea, Franța pregătește zboruri charter pentru evacuarea „celor mai vulnerabili” dintre cei 400.000 de cetățeni francezi care trăiesc în zona afectată de conflict.

Iranul a avertizat marți, țările europene să nu se implice în conflictul său cu Israelul și Statele Unite, după ce Franța, Germania și Marea Britanie au anunțat că sunt pregătite să apere statele din Golf și să lovească capacitățile militare iraniene, în urma atacurilor recente cu rachete și drone ale Teheranului.

„Ar fi un act de război. Orice astfel de act împotriva Iranului ar fi considerat complicitate cu agresorii. Ar fi considerat un act de război împotriva Iranului. Focul va cuprinde întreaga lume”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului de Externe, Esmaeil Baqaei, într-o conferință de presă, când a fost întrebat despre această declarație, potrivit timesofisrael.

Germania nu va participa la conflict

Declarația comună a țărilor E3 – Regatul Unit, Franța și Germania – împotriva Iranului a ridicat întrebări cu privire la rolul Berlinului în eventuale acțiuni militare. Ministrul de Externe german, Johann Wadephul, a fost clar: „Nu participăm în niciun fel la acest conflict. Nu punem la dispoziție nicio facilitate militară”, a declarat el pentru postul public ZDF.

Wadephul a recunoscut că interpretarea poziției Germaniei diferă de cea a Regatului Unit: „Regatul Unit a decis diferit pentru sine”, a adăugat el.

Reamintim că Franța, Germania și Regatul Unit au emis duminică o declarație comună, precizând că sunt gata să protejeze interesele proprii și ale aliaților din Golf. „Atacurile imprudente ale Iranului amenință personalul militar și civilii din regiune. Vom lua măsuri defensive necesare și proporționale, inclusiv distrugerea capacităților Iranului de a lansa rachete și drone la sursă”, se arată în declarație.

Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a precizat că Franța își exprimă „deplinul sprijin și solidaritatea completă” față de țările aliate vizate – Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Irak, Bahrain, Kuweit, Oman și Iordania – și că țara sa este pregătită să acționeze în baza acordurilor internaționale și a principiului apărării colective.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
digi24.ro
image
Imagini șocante din Teheran. Cum arată acum capitala Iranului, după ce a fost bombardată de SUA și Israel. FOTO și VIDEO
stirileprotv.ro
image
318 români, evacuați din Israel, au aterizat în siguranță în România. „Am zis că nu mai ajungem acasă. Mulțumim lui Dumnezeu că am scăpat”
gandul.ro
image
Război în Orientul Mijlociu, ziua a patra
mediafax.ro
image
„Să ții de Meme Stoica la FCSB ca de Sfintele Moaște”. Ce replică i-a dat Gigi Becali lui Mitică Dragomir. Exclusiv
fanatik.ro
image
„Astăzi au zero”: americanii au scufundat Shahid Bagheri, cea mai mare navă de război a Iranului. Momentul atacului
libertatea.ro
image
„Al Treilea Război Mondial poate izbucni în orice moment”, susține nervos Medvedev
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
La 3 zile de la lansarea atacurilor asupra Iranului, Trump a fost luat prin surprindere. E așteptată o reacție rapidă
digisport.ro
image
Ungaria privește cu invidie: România intră în jocul marilor puteri și devine hub strategic pentru 'aurul viitorului'
stiripesurse.ro
image
Palatul Golestan din Teheran a fost devastat de o explozie. Cum arată acum monumentul-simbol al patrimoniului regal persan
antena3.ro
image
Elevii plecaţi la "schi" în Orientul Mijlociu vor să intre online la ore. Se vor alege cu absenţe
observatornews.ro
image
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
cancan.ro
image
Când intră alocația, pensia, indemnizația de handicap și de creștere copil în martie? Anunț oficial
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
Documentul fără de care zeci de mii de români nu pot ieşi la pensie. Mulţi habar nu au de unde se ia actul
playtech.ro
image
„S-a dus în război cu 80 de kile și s-a întors cu 40”. Mitică Dragomir, dezvăluiri teribile despre tatăl său
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
digisport.ro
image
Șoc pentru România: Prețul carburantului va bubui și urcă la 10 lei pe litru, iar asta va fi pe termen lung (Asociația Energia Inteligentă)
stiripesurse.ro
image
O tânără care a ignorat luni de zile durerile de stomac a aflat că suferă de o boală gravă. Ce au descoperit medicii: „Nu credeam că..”
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Ce limbă vorbesc copiii Nicoletei Luciu: „Singura care vorbește română sunt eu”
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Profesoara care a plecat cu elevii în Dubai vine cu explicații despre excursie. Cum au fost protejați elevii blocați în Orientul Mijlociu
actualitate.net
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”
click.ro
image
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
click.ro
image
Cei născuți în acești șase ani pot avea un destin special. Un astrolog renumit explică de ce sunt favorizați de astre
click.ro
Sydney Sweeney colaj jpg
Sydney Sweeney și-a pus fanii pe JAR. Blondina super senzuală a publicat imaginile în care apare TOPLESS
okmagazine.ro
GettyImages 2159194347 jpg
De la „Maria Magdalena” la Enigma, descoperă povestea spectaculoasă a Sandrei
clickpentrufemei.ro
elisabeta szilagyi historia rro jpg
Cine a fost Elisabeta Szilágyi, femeia care a schimbat destinul unei dinastii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Omletă de post, gata în 10 minute. Ingredientul surpriză care poate înlocui cu succes ouăle
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”

OK! Magazine

image
Kate Middleton și Prințul William, dați de gol de un expert în limbajul corporal! Ce ritual au

Click! Pentru femei

image
„Nu arăta așa anul trecut! Ce s-a întâmplat cu ea??” Demi Moore nu se mai oprește din slăbit!

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria