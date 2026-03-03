Cine este Darryl Nirenberg, noul ambasador al SUA la București: „Relația noastră cu România nu a fost niciodată mai importantă”

Cu o carieră de patru decenii în politica externă și dreptul comercial internațional, Darryl Nirenberg preia oficial funcția de ambasador al SUA în România. Numirea sa survine într-un moment deosebit de important pentru relațiile bilaterale, România fiind un aliat-cheie al NATO în flancul estic.

Darryl Nirenberg, își începe oficial mandatul prin prezentarea scrisorilor de acreditare președintelui Nicușor Dan, astăzi, după ora 14:00, la Palatul Cotroceni.

Diplomatul american a depus jurământul la sfârșitul lunii februarie 2026, după ce fusese nominalizat de președintele Donald Trump în mai 2025 și confirmat de Senatul SUA în decembrie 2025.

„Relația noastră cu România nu a fost niciodată mai importantă”

La audierea din 19 noiembrie în Comisia pentru Relații Externe a Senatului american, Nirenberg a subliniat importanța strategică a României pentru Statele Unite.

„România este un aliat-cheie în cadrul NATO, situată strategic la Marea Neagră și având graniță cu Ucraina. Oferă mari oportunități pentru companiile americane și are potențialul de a fi un factor decisiv în ceea ce privește resursele energetice. Relația noastră cu România nu a fost niciodată mai importantă”, a declarat Darryl Nirenberg, potrivit Agerpres.

Într-un mesaj transmis la București, Ambasada Statelor Unite ale Americii în România a anunțat că, în perioada următoare, accentul va fi pus pe consolidarea cooperării bilaterale.

„Ne vom concentra pe întărirea cooperării în domeniul apărării pentru menținerea siguranței Americii, pe consolidarea alianțelor noastre strategice și pe stimularea prosperității prin extinderea colaborării în domeniile comerțului, investițiilor și energiei”, se arată în comunicare.

Peste 40 de ani de experiență în politică externă

Cu o experiență de peste patru decenii în politica externă și dreptul comerțului internațional, Darryl Nirenberg este partener în cadrul firmei de avocatură Steptoe LLP din Washington, unde s-a specializat în relațiile cu Congresul, agențiile federale și Casa Albă.

Și-a început cariera ca asistent legislativ al senatorului S.I. Hayakawa și a activat ulterior în cadrul Comisiei pentru Agricultură a Senatului. A făcut parte apoi din personalul Comisiei pentru Relații Externe, într-o perioadă marcată de căderea Zidului Berlinului și Revoluția din România, ocupând pe rând funcțiile de membru al personalului profesional, consilier al minorității și director adjunct al personalului minorității, potrivit prezentării de pe site-ul Departamentului de Stat al SUA.

Mandatul său pe Capitol Hill s-a încheiat în funcția de șef de cabinet și director legislativ al senatorului Jesse Helms, inclusiv în perioada în care acesta a condus Comisia pentru Relații Externe a Senatului.

După 14 ani în Senat, Nirenberg a intrat în sectorul privat, activând la Patton Boggs LLP, unde a devenit partener, iar ulterior s-a alăturat Steptoe LLP, firmă în cadrul căreia profesează și în prezent.

Darryl Nirenberg a absolvit cu laude Universitatea Colgate și a obținut titlul de doctor în drept la Facultatea de Drept a Universității George Washington, urmând cursurile serale în timp ce lucra în Senat și finanțându-și singur studiile.

De asemenea, de peste două decenii este implicat în sportul pentru tineret, antrenând echipe de baseball și fotbal și activând în consiliile de administrație ale Arlington Little League, Northern Virginia Ice Dogs și Mid-Atlantic Chapter of the Positive Coaching Alliance.