Greșeala din CV care te poate scoate din cursa pentru angajare în doar câteva secunde

Un CV poate fi respins în doar câteva secunde, chiar dacă experiența candidatului este valoroasă. Farah Sharghi, specialistă în recrutare, care a lucrat pentru companii precum Google, TikTok, Uber sau The New York Times, susține că mai mare greșeală pe care o fac candidații este că își scriu CV-ul presupunând că recrutorul cunoaște deja contextul muncii lor.

Specialista spune că persoanele responsabile de recrutare analizează un CV în aproximativ șase secunde, iar lipsa contextului le face să treacă rapid peste realizările candidatului.

„Cea mai mare greșeală pe care o văd este că oamenii scriu pentru singura persoană care își cunoaște deja povestea: ei înșiși”, explică Farah Sharghi, citată de CNBC.

Ea recomandă un exercițiu simplu: acoperirea numelui din partea de sus a CV-ului și citirea documentului ca și cum ar aparține unei persoane necunoscute.

Limbajul pe care îl înțelege doar echipa ta

Prima greșeală, adaugă ea, este folosirea unor descrieri prea generale sau lipsite de context.

Un exemplu întâlnit frecvent este formularea: „Am realizat analize financiare privind cheltuielile operaționale și tendințele bugetare pentru a sprijini planificarea strategică și procesul decizional.”

Deși persoana care a scris CV-ul știe exact la ce se referă, recrutorul nu are informații despre companie, departament sau proiect. Farah Sharghi recomandă ca înaintea listei de responsabilități să fie introdusă o scurtă descriere a organizației și a rolului ocupat.

„Cum ai explica ceea ce ai făcut unui prieten sau bunicii tale? Oferă contextul necesar pentru ca o persoană care nu te cunoaște să înțeleagă imediat despre ce este vorba”, spune ea.

Evită jargonul intern

O altă greșeală este folosirea numelor de proiecte, a codurilor interne sau a acronimelor cunoscute doar în compania în care ai lucrat.

Specialista este de părere că ar trebui eliminați toți termenii care necesită cunoștințe din interiorul organizației și înlocuirea lor cu explicații simple, ușor de înțeles de orice recrutor, indiferent din ce domeniu provine.

„Comunicativ” și „serios” nu mai conving pe nimeni

Farah Sharghi spune că multe CV-uri sunt pline de adjective precum „comunicativ”, „orientat spre detalii”, „lucrează bine în echipă” sau „muncitor”, însă astfel de afirmații nu au valoare dacă nu sunt susținute de exemple concrete.

În locul unei formulări precum „abilități excelente de comunicare”, ea recomandă descrierea unei experiențe reale.

De exemplu, „Am oferit sprijin clienților vorbitori de engleză și spaniolă timp de patru ani” demonstrează mult mai bine capacitatea de comunicare decât o simplă listă de calități.

„Pentru fiecare competență din CV, întreabă-te dacă o poți demonstra printr-un exemplu concret. Dacă nu poți, atunci este doar un adjectiv și ar trebui eliminat”, consideră aceasta.

Conform spuselor sale, un CV eficient nu este cel care conține cele mai multe cuvinte-cheie sau adjective, ci cel care îi permite unui recrutor să înțeleagă rapid ce a făcut candidatul, de ce a fost importantă munca sa și ce rezultate a obținut.