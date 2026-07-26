Vrei să treci de la salariat la PFA sau SRL? Calculele pe care ar trebui să le faci înainte

Atunci când începi o activitate independentă sau primești o ofertă de colaborare, una dintre primele întrebări este: ce aleg, SRL, PFA sau contract individual de muncă? Mulți pornesc de la un singur criteriu: taxele. Este firesc, pentru că fiecare își dorește să păstreze cât mai mult din veniturile obținute.

Totuși, specialiștii atrag atenția că alegerea nu trebuie făcută exclusiv pe baza impozitelor. Modul în care încasezi banii, obligațiile administrative, protecția socială și riscurile fiscale pot schimba complet imaginea de ansamblu.

Potrivit unei analize de specialitate, întrebarea corectă nu este doar „Unde plătesc mai puține taxe?”, ci și „Cu câți bani rămân efectiv, cât de ușor pot folosi acești bani și ce obligații îmi asum?”.

Salariat – cea mai simplă și stabilă opțiune

Contractul individual de muncă rămâne cea mai simplă formă de obținere a veniturilor.

Angajatorul calculează și plătește taxele, iar salariatul primește lunar salariul net. În plus, beneficiază de concediu de odihnă plătit, concedii medicale, protecție oferită de legislația muncii și un venit predictibil.

Pentru cei care își doresc stabilitate și nu vor să gestioneze contabilitate, declarații fiscale sau relația cu autoritățile, aceasta este cea mai comodă variantă.

PFA – flexibilitate pentru activități independente

Persoana Fizică Autorizată este o alegere frecventă pentru freelanceri, consultanți și profesioniști care desfășoară activități independente.

Principalul avantaj este simplitatea administrativă. În comparație cu un SRL, formalitățile sunt mai reduse, iar titularul poate utiliza disponibilitățile rezultate din activitate fără procedurile specifice unei societăți comerciale.

Există însă și responsabilități importante. Titularul trebuie să urmărească veniturile, cheltuielile, contribuțiile sociale și termenele fiscale.

În plus, dacă activitatea este desfășurată aproape exclusiv pentru un singur beneficiar și în condiții similare unui contract de muncă, pot apărea riscuri privind reîncadrarea fiscală a raportului de muncă. Acesta este unul dintre aspectele asupra cărora atrag atenția specialiștii citați de Contabilul.ro.

SRL – potrivit pentru dezvoltarea unei afaceri

Societatea cu răspundere limitată este recomandată, de regulă, celor care urmăresc dezvoltarea unei afaceri și administrarea unor venituri mai consistente.

Spre deosebire de PFA, SRL-ul este o persoană juridică distinctă de asociatul său. Acest lucru înseamnă că veniturile încasate aparțin societății, iar asociatul le poate utiliza doar prin mecanisme prevăzute de lege, precum salariul sau dividendele.

Acest aspect este deseori trecut cu vederea de antreprenorii aflați la început de drum. A avea bani în contul firmei nu înseamnă că aceștia pot fi folosiți oricând pentru cheltuieli personale.

În schimb, SRL-ul oferă avantaje importante pentru cei care vor să reinvestească profitul, să colaboreze cu parteneri mari sau să își extindă activitatea.

Nu compara doar nivelul taxelor

Una dintre cele mai frecvente greșeli este, potrivit analizei realizate de Contabilul, compararea exclusivă a impozitelor.

În realitate, costul unei forme de organizare este influențat și de:

contabilitate;

declarații fiscale;

semnătură electronică;

comisioane bancare;

timpul alocat administrării firmei;

eventuale sancțiuni pentru neconformare;

perioadele în care nu există încasări.

Aceste costuri pot face ca o variantă aparent mai avantajoasă din punct de vedere fiscal să fie mai puțin eficientă în practică.

Patru aspecte ignorate de mulți antreprenori

1. Banii firmei nu sunt automat banii asociaților

În cazul unui SRL, fondurile aparțin societății. Retragerea lor trebuie făcută prin proceduri legale și presupune respectarea regulilor fiscale aplicabile.

2. Colaborarea cu un singur client poate ridica probleme

Dacă activitatea desfășurată prin PFA sau SRL seamănă, în realitate, cu cea a unui salariat, autoritățile fiscale pot analiza natura raportului contractual și pot reîncadra veniturile în anumite situații prevăzute de lege.

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3. Concediul nu mai este plătit automat

Pentru un salariat, concediul de odihnă este remunerat.

Pentru un freelancer sau antreprenor, perioada în care nu lucrează poate însemna și lipsa încasărilor, dacă nu există rezerve financiare sau contracte care să asigure continuitatea veniturilor.

4. Administrarea implică timp și bani

Înființarea unui PFA sau a unui SRL aduce și obligații administrative care trebuie luate în calcul încă de la început, nu doar nivelul taxelor.

Ce întrebări ar trebui să îți pui înainte de a alege?

Înainte de a decide forma de organizare, merită să răspunzi la câteva întrebări:

Lucrezi cu adevărat independent sau desfășori aceeași activitate ca un angajat?

Veniturile sunt constante sau fluctuează de la o lună la alta?

Ai cheltuieli deductibile importante?

Ai nevoie să utilizezi rapid banii încasați?

Vrei doar să obții venituri din activitatea ta sau intenționezi să construiești o afacere care să crească?

Răspunsurile pot conduce la soluții diferite, chiar și pentru persoane cu venituri similare.

Care este cea mai avantajoasă variantă?

Nu există o soluție universală.

Salariatul este potrivit pentru cei care prioritizează stabilitatea și simplitatea.

PFA-ul poate reprezenta o opțiune eficientă pentru activități independente și un volum moderat de activitate.

SRL-ul devine atractiv pentru cei care urmăresc dezvoltarea unei afaceri, reinvestirea profitului și administrarea unor venituri mai consistente, acceptând în schimb o administrare mai complexă.

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Alegerea între SRL, PFA și contractul de muncă nu poate fi făcută doar prin compararea taxelor. Fiecare formă de organizare implică reguli diferite privind accesul la bani, obligațiile fiscale, costurile administrative și nivelul de protecție socială. Decizia trebuie luată în funcție de situația concretă a fiecărei persoane și de obiectivele sale, nu doar de promisiunea unor taxe mai mici. O analiză completă a costurilor, obligațiilor și riscurilor este cea care poate conduce la alegerea potrivită.