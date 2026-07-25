 „Ucrainenilor, nu aveți deloc empatie?” Rusoaicele, în lacrimi pe rețelele sociale după atacurile Kievului asupra depozitelor Wildberries | adevarul.ro
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„Ucrainenilor, nu aveți deloc empatie?” Rusoaicele, în lacrimi pe rețelele sociale după atacurile Kievului asupra depozitelor Wildberries

Război în Ucraina
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Mai mulți comercianți ruși au publicat videoclipuri în care plâng și spun că și-au pierdut întreaga marfă după ce drone ucrainene au lovit noi centre logistice ale companiei Wildberries, în apropiere de Sankt Petersburg. Kievul susține că depozitele erau folosite și pentru aprovizionarea armatei ruse cu echipamente și componente pentru drone. 

Atacuri cu drone ucrainene au distrus două mari hub-uri logistice ale Wildberries. FOTO: Profimedia
Atacuri cu drone ucrainene au distrus două mari hub-uri logistice ale Wildberries. FOTO: Profimedia

„Mai întâi ucrainenii mi-au ucis soțul. Apoi banca m-a înșelat. Astăzi a ars tot ce îmi mai rămăsese în depozite. Ce mi-a mai rămas?”, spune, printre lacrimi, o femeie într-un videoclip distribuit online.

FOTO: Captură Video
FOTO: Captură Video

O altă comerciantă afirmă că a rămas fără întreaga marfă.

„Gata. Oficial sunt falită. Produsele mele au ars în depozit. Mulțumesc, ucrainenilor”, spune aceasta.

FOTO: Captură Video
FOTO: Captură Video

Într-un alt videoclip, o femeie afirmă că afacerea sa a fost complet distrusă.

„Nu mai există afacere. Totul a fost distrus, depozitele au dispărut. De ce?”, întreabă aceasta.

O mamă a doi copii le-a cerut ajutor clienților, explicând că o parte din produsele sale au fost distruse și rugându-i să cumpere marfa rămasă.

„Sunt o mamă obișnuită, cu doi copii. Produsele mele au ars la Wildberries. Vă rog să mă ajutați și să cumpărați ce a mai rămas înainte ca ucrainenii să incendieze și celelalte depozite”spune femeia.

FOTO: Captură Video
FOTO: Captură Video

Pe rețelele sociale au apărut și alte reacții ale comercianților afectați.

„Depozitele Wildberries ard în Sankt Petersburg. Tremur deja când aud știrile. Am crezut că vor arde două-trei depozite și ucrainenii se vor opri, dar nu. Am pierdut deja șirul”, afirmă un bărbat.

O altă femeie, după ce a citit comentariile primite online, s-a adresat direct ucrainenilor: „Nu am primit niciodată atât de multe comentarii pline de ură în viața mea. Ucrainenilor, nu aveți deloc empatie?”

Autoritățile ucrainene susțin însă că aceste centre logistice aveau un rol în aprovizionarea armatei ruse și reprezintă ținte militare legitime, notează Kyiv Independent. 

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că depozitele Wildberries furnizau armatei ruse componente pentru drone, echipamente de navigație și alte produse cu utilizare militară sau dublă utilizare.

„Astăzi, sancțiunile noastre cu rază lungă de acțiune au lovit cu succes ținte importante din regiunile Krasnodar și Stavropol – centre logistice implicate în aprovizionarea armatei ruse cu componente pentru drone, echipamente de navigație și alte echipamente militare, precum și un alt depozit de petrol”, a transmis liderul ucrainean.

Potrivit dreptului internațional umanitar, o infrastructură civilă poate deveni o țintă militară legitimă dacă este utilizată într-un mod care contribuie efectiv la acțiunile militare, iar distrugerea acesteia oferă un avantaj militar clar.

Mai multe depozite au fost lovite în ultimele zile

Atacurile asupra infrastructurii Wildberries s-au intensificat în ultimele zile, fiind vizate centre logistice din regiunile Moscova, Tambov, Krasnodar, Stavropol și din zona Sankt Petersburg.

Fondatoarea Wildberries, Tatiana Kim, a declarat că angajații au fost evacuați înaintea atacurilor, însă mai multe persoane au fost rănite.

Imagini distribuite pe rețelele sociale arată depozite cuprinse de flăcări și coloane uriașe de fum, după ce dronele ucrainene au lovit unele dintre cele mai mari centre logistice ale companiei.

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