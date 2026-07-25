Cum să-ți faci grădină pe balconul de la apartament. Ponturi și sfaturi pentru a avea legume proaspete și ieftine la tine acasă

Mulți români de la bloc visează să mănânce legume proaspete, cultivate cu mâna lor. Ei bine nu trebuie neapărat să-și cumpere pământ la țară, ci își pot transforma balconul în grădină de legume. Există câteva sfaturi esențiale de care trebuie să țină cont.

Visul multor români este să mănânce legume cultivate de mâna lor. Să nu-și mai pună întrebări legate de chimicalele utilizate pentru alungarea dăunătorilor, dacă au sau nu gust autentic și, mai ales, fără să se uite cu ciudă în portofel după ce au cumpărat trufandale de la piață sau supermarket.

Acest vis este perfect realizabil pentru cei care locuiesc la casă și au un teren suficient de bun pentru legumicultură. Pentru cei de la oraș, care trăiesc la bloc, pare mai degrabă un vis interzis sau un plan pe termen lung pentru ieșirea la pensie. În realitate, spun specialiștii în legumicultură, poți cultiva legume, plante condimentare și tot felul de ierburi chiar și la bloc. Și nu afară, ci chiar la tine pe balcon.

Aceste grădini pe balconul de la apartament sunt destul de răspândite la nivel mondial și prind destul de bine și în România. Mulți oameni se lasă însă descurajați de faptul că nu știu cum să crească legume și plante aromatice într-un spațiu redus și atât de diferit de o grădină de legume în toată regula, de la țară. Ei bine, există câteva ponturi și reguli simple care te pot ajuta să-ți transformi balconul într-o adevărată grădină de legume, iar cămara într-un adevărat aprozar.

Ce poți cultiva pe balcon

Prima întrebare, de la care pleacă, de fapt, toate cumpărăturile pentru amenajarea grădinii de la bloc, este: „Ce putem cultiva la apartament?” Ei bine, destul de multe. De la ierburi aromatice la tot soiul de legume, inclusiv roșii, dovlecei, ardei, castraveți, varză kale și multe altele. Specialiștii spun că ideal pentru un începător este o grădină de ierburi aromatice. După ce „îți faci mâna”, poți apoi aborda lejer tot soiul de legume.

„Când vine vorba despre ce poți cultiva într-o grădină amenajată pe balcon, îmi place întotdeauna să spun că limita este doar imaginația. Sincer, nu îmi place ideea de a mă limita atunci când vine vorba despre ceea ce poate fi cultivat într-un spațiu mic. Deși este posibil să nu poți cultiva chiar orice și, cu siguranță, nu în aceeași cantitate ca într-o grădină amenajată direct în sol, cred că vei fi surprins să descoperi cât de multe lucruri pot fi cultivate într-un spațiu restrâns. Dacă începi să cultivi pe balcon, plantele aromatice reprezintă o alegere excelentă pentru început. Poți crea o adevărată «grădină de bucătărie» și te vei bucura de preparate delicioase, pregătite cu ingrediente extrem de proaspete (...). O altă opțiune foarte bună pentru grădinăritul pe balcon poate include legume precum salata verde, castraveții și roșiile. Roșiile se dezvoltă foarte bine în ghivece și pe terase, iar unele soiuri sunt chiar mai potrivite decât altele pentru acest tip de cultivare. Soiurile de roșii cherry sunt ideale pentru balcoane și, indiferent dacă le cumperi sub formă de răsaduri sau le cultivi din semințe, sunt perfecte pentru a fi culese proaspete și adăugate în salate. Am avut, de asemenea, rezultate foarte bune cu salata verde. Acestea se dezvoltă excelent în ghivece, iar eu am folosit chiar și ghivece suspendate pentru a le cultiva”, precizează pasionata de grădinărit Amy Pigott pe „The Slow Living Collective”.

Inclusiv castraveții merg cultivați pe balcon, spun specialiștii, dar numai dacă aveți un balcon orientat către sud, pentru a primi suficientă lumină și căldură. Pe lângă legumele menționate de Amy Pigott, mai puteți introduce în grădina de la apartament ardei, mazăre, sfeclă roșie, fasole urcătoare și, atenție, chiar și niște cartofi. Puteți opta inclusiv pentru anumite tipuri de plante care produc fructe absolut delicioase. Dacă nu știați, balconul poate fi locul potrivit pentru a produce căpșuni.

„Dacă există un fruct care este absolut perfect pentru grădinăritul pe balcon, acela este căpșunul. Îmi place foarte mult să cultiv căpșuni pe balcon și este ceva ce fac an de an. Dacă nu alegi să cultivi nimic altceva, căpșunile reprezintă o alegere excelentă și sunt, de asemenea, una dintre cele mai bune modalități de a învăța să faci grădinărit pe balcon. Dacă dorești să cultivi și alte fructe pe balcon, pe lângă căpșuni, poți încerca pomii fructiferi pitici pentru terase și balcoane și să alegi un soi de dimensiuni reduse, potrivit spațiului de care dispui”, adaugă Amy Pigott.

Lumina, ghivecele și vântul

După ce v-ați hotărât cu ce să vă umpleți balconul, trebuie neapărat să aveți informații despre mediul în care urmează să faceți grădina improvizată de legume, dar și despre lucrurile de care aveți nevoie.

Cea mai bună soluție de tuns iarba în 2026: Top 3 alegeri + alternative de mașini, trimmere și motocoase – ghid rapid ca să nu pierzi bani

În primul rând, mergeți pe balcon și vedeți când și unde bate soarele. Pentru că legumele au nevoie de multă lumină.

„Stai pe balcon în diferite momente ale zilei și observă când și unde bate soarele direct. Majoritatea legumelor au nevoie de 6–8 ore de lumină solară directă pe zi. Dacă balconul tău beneficiază de mai puțin de 4–5 ore de soare, opțiunile se restrâng la plante care tolerează umbra, precum salata verde, spanacul, plantele aromatice (pătrunjelul și menta) sau ridichile. Balcoanele orientate spre sud și vest primesc, în general, cea mai multă lumină solară, în timp ce cele orientate spre nord sunt cele mai dificile pentru cultivarea legumelor. Dacă locuiești la un etaj superior, verifică dacă etajele de deasupra, streșinile sau clădirile din apropiere creează zone de umbră în timpul orelor cu cea mai puternică lumină. Chiar și doar câteva ore de umbră la mijlocul zilei pot reduce semnificativ productivitatea plantelor”, precizează și specialiștii de la Reencle.

Ulterior, trebuie să aveți grijă să calculați greutatea ghivecelor, evident cu tot cu pământul din ele, pentru a nu se întâmpla vreo tragedie. Specialiștii recomandă să așezați recipientele/ghivecele mari lângă peretele clădirii, unde structura este mai rezistentă, și nu spre marginea balconului. De asemenea, optați pentru ghivece din materiale ușoare, în locul celor din ceramică masivă.

Un alt factor de mediu de care trebuie să țineți cont înainte de a vă apuca de grădină este vântul. Balcoanele situate la etajele superioare sunt expuse unor viteze ale vântului considerabil mai mari decât cele de la nivelul solului. Acest lucru poate deshidrata plantele și le poate rupe tulpinile. Plantele înalte, precum roșiile și ardeii, au nevoie de araci sau sisteme solide de susținere și, în unele cazuri, de protecție împotriva vântului.

Un spalier simplu sau un panou tip grilaj poate reduce efectele curenților puternici de aer. Dacă îndepliniți condițiile de lumină și vânt, puteți trece la alegerea ghivecelor. Și aici este o poveste. Pentru fiecare tip de plantă vă trebuie un altfel de ghiveci. Mai ales că aceste „containere” trebuie să suplinească, cumva, condițiile de plantare dintr-o grădină obișnuită.

De exemplu, pentru roșii aveți nevoie de ghivece de 38 de litri (la cele cherry ajung cele de 27 de litri). Și pentru ardei sunt recomandate ghivece de 38 de litri, pentru dovlecei – 57 de litri, pentru salată verde – jardinieră sau ghiveci lat și puțin adânc, pentru spanac – recipient lung cu adâncime de 15 centimetri și 3,8 litri, pentru plante aromatice – ghiveci cu diametrul de 20–25 de centimetri, pentru varză kale – ghiveci de 19 litri, iar pentru ceapă verde – recipient cu adâncimea de 15 centimetri. Iar lista poate continua.

Greșeala majoră pe care o fac mulți grădinari. De ce nu trebuie să uzi niciodată căpșunile seara și ce soiuri poți planta încă

Ponturi pentru a obține o recoltă bogată

Important este pământul pe care îl puneți în ghivece. Substratul ideal pentru plantele cultivate în recipiente trebuie să fie afânat, bine drenat, capabil să rețină umiditatea și, în același timp, cât mai ușor. Un amestec de calitate pentru ghivece poate fi preparat astfel: 1/3 substrat comercial de calitate pentru ghivece (nu pământ de grădină și nici pământ vegetal), 1/3 compost matur, obținut în gospodărie sau cumpărat, 1/3 perlit sau vermiculit cu granulație mare, pentru a asigura un drenaj eficient și o bună aerare a rădăcinilor.

Pentru recipientele mari, cu o capacitate de aproximativ 38 de litri sau mai mari, este recomandat să înlocuiți o parte din substratul pentru ghivece cu hidrogranule, amplasate în treimea inferioară a recipientului. Această soluție reduce greutatea totală a ghiveciului și, în același timp, menține un drenaj foarte bun. Udatul plantelor este foarte important. Nu trebuie să le inundați, dar nici să le lăsați să se usuce.

„Asigură-te că le uzi în mod regulat, iar acest lucru este deosebit de important în cazul plantelor cultivate pe balcon. Plantele crescute în ghivece sau jardiniere se usucă mult mai repede decât cele cultivate direct în sol, deoarece rădăcinile lor nu pot pătrunde mai adânc pentru a găsi apă. De aceea, udarea constantă este esențială pentru dezvoltarea lor”, precizează Amy Pigott.

Apoi, trebuie să aveți grijă să înlăturați, în mod regulat, părțile uscate. Folosiți, pe cât posibil, metode cât mai naturale pentru combaterea dăunătorilor. Ideală este și fertilizarea constantă a plantelor, pentru a le oferi nutrienții necesari. Sunt recomandate îngrășămintele organice.