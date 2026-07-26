De ce frige iPhone-ul. Sunt 5 funcții care rulează în fundal și le poți opri ușor

Mulți utilizatori observă că iPhone-ul se încălzește chiar și atunci când nu folosesc aplicații solicitante. De cele mai multe ori, cauza nu este o defecțiune, ci procesele care continuă să ruleze în fundal. Sincronizarea fotografiilor, actualizarea aplicațiilor sau serviciile de localizare pot solicita procesorul și bateria, ceea ce duce la creșterea temperaturii. Iată de ce frige iPhone-ul și ce setări poți modifica pentru a reduce încălzirea dispozitivului.

Dacă telefonul devine ușor cald în timpul utilizării, nu este neapărat un motiv de îngrijorare. Toate smartphone-urile generează căldură atunci când procesorul și bateria sunt solicitate, iar iPhone-ul nu face excepție.

Apple explică faptul că dispozitivul se poate încălzi în timpul configurării inițiale, la restaurarea unei copii de siguranță, în timpul încărcării, atunci când descarcă actualizări sau când rulează aplicații care consumă multe resurse, precum jocurile sau editarea video.

Problema apare atunci când telefonul rămâne fierbinte perioade lungi sau se încălzește fără un motiv aparent. În multe cazuri, explicația este simplă: mai multe funcții rulează permanent în fundal.

Cele 5 funcții care rulează în fundal și „încing” iPhone-ul

1. Actualizarea aplicațiilor în fundal (Background App Refresh)

Una dintre cele mai mari surse de consum este funcția Background App Refresh. Aceasta permite aplicațiilor să descarce informații noi chiar și atunci când nu sunt deschise.

De exemplu, aplicațiile de știri își actualizează articolele, cele de social media încarcă postări noi, iar aplicațiile meteo verifică prognoza.

Dacă ai zeci de aplicații instalate, toate aceste actualizări pot solicita procesorul și pot încălzi telefonul.

Poți dezactiva funcția din:

Settings → General → Background App Refresh

O poți opri complet sau doar pentru aplicațiile pe care nu le folosești frecvent.

2. Localizarea permanentă

GPS-ul este unul dintre cei mai mari consumatori de energie.

Multe aplicații solicită acces permanent la localizare, chiar și atunci când nu sunt utilizate. Hărțile, aplicațiile de livrare, vremea sau unele rețele sociale pot verifica frecvent poziția telefonului.

Verifică din:

Settings → Privacy & Security → Location Services

Pentru aplicațiile care nu au nevoie de localizare permanentă, alege opțiunea While Using the App sau Never.

3. Sincronizarea fotografiilor în iCloud

Dacă folosești iCloud Photos, iPhone-ul poate încărca în fundal mii de fotografii și videoclipuri, mai ales după o vacanță sau după restaurarea telefonului.

În timpul sincronizării, procesorul și conexiunea la internet sunt folosite intens, iar dispozitivul se poate încălzi vizibil.

Poți verifica dacă sincronizarea este încă în desfășurare din aplicația Photos, în partea de jos a bibliotecii foto.

4. Descărcările automate

iPhone-ul poate instala automat actualizări pentru aplicații, cărți, muzică sau actualizări ale sistemului de operare.

Dacă acestea rulează în fundal, este posibil să observi că telefonul devine mai cald fără să îl folosești.

Poți gestiona aceste opțiuni din:

Settings → App Store

Aici poți dezactiva descărcările automate dacă preferi să le faci manual.

5. Widgeturile și aplicațiile care actualizează permanent date

Widgeturile de pe ecranul principal sau de pe ecranul de blocare actualizează în mod regulat informații precum vremea, cursul valutar, știrile sau rezultatele sportive.

Fiecare actualizare înseamnă trafic de date, activitate a procesorului și consum de baterie.

Dacă ai foarte multe widgeturi instalate, eliminarea celor pe care nu le folosești poate reduce atât consumul de energie, cât și temperatura telefonului.

De ce frige iPhone-ul la încărcat

Încălzirea în timpul încărcării este normală într-o anumită măsură.

Bateria generează căldură în timp ce primește energie, iar acest efect este mai pronunțat dacă folosești încărcarea rapidă sau un încărcător cu putere mare.

Telefonul se poate încălzi și mai mult dacă îl utilizezi simultan pentru jocuri, apeluri video sau streaming.

De asemenea, încărcarea într-o husă foarte groasă sau expunerea telefonului la soare poate împiedica disiparea căldurii.

Apple recomandă folosirea încărcătoarelor certificate și evitarea utilizării intensive a telefonului în timpul încărcării.

Dacă temperatura devine prea mare, iPhone-ul poate afișa un mesaj de avertizare și poate limita temporar încărcarea sau performanța pentru a proteja bateria.

Alte motive pentru care iPhone-ul se încălzește

Există și situații în care încălzirea nu are legătură cu setările telefonului.

După instalarea unei actualizări de iOS, sistemul reindexează fotografiile, fișierele și aplicațiile, proces care poate dura câteva ore sau chiar o zi, în funcție de cantitatea de date stocată.

O escrocherie în numele Apple face ravagii. Utilizatorii de iPhone, vizați de e-mailuri false privind spațiul iCloud: „Ți-am blocat contul”

Semnalul slab este o altă cauză frecventă. Atunci când telefonul caută permanent rețeaua mobilă sau o conexiune Wi-Fi stabilă, consumul de energie crește considerabil.

Aplicațiile cu probleme pot reprezenta, de asemenea, o explicație. Dacă observi că telefonul se încălzește imediat după folosirea unei anumite aplicații, verifică dacă există o actualizare disponibilă sau încearcă să o reinstalezi.

Despăgubiri pentru utilizatorii de iPhone 15 Pro și iPhone 16: Apple acceptă să plătească după acuzații de publicitate falsă

Când trebuie să te îngrijoreze temperatura iPhone-ului

Dacă telefonul este doar ușor cald, situația este, de regulă, normală.

În schimb, dacă devine atât de fierbinte încât este dificil de ținut în mână, dacă bateria se descarcă foarte repede sau dacă apare frecvent avertismentul privind temperatura ridicată, este recomandat să verifici cauza.

În primul rând, repornește dispozitivul și instalează cea mai recentă versiune de iOS. Dacă problema persistă, este posibil ca o aplicație să consume excesiv resurse sau să existe o problemă hardware, caz în care este indicată o verificare într-un service autorizat.

Pentru majoritatea utilizatorilor însă, răspunsul la întrebarea „de ce frige iPhone-ul” este mult mai simplu: funcțiile care rulează continuu în fundal solicită procesorul și bateria mai mult decât pare la prima vedere. O verificare a setărilor de localizare, a actualizărilor în fundal și a sincronizării iCloud poate reduce semnificativ atât temperatura dispozitivului, cât și consumul de energie.