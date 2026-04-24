Ce afaceri poți începe cu mai puțin de 1.000 de euro: „Deschid dreptul de a începe un business”

Nu ai nevoie de mii de euro sau de investitori ca să începi un business pe cont propriu. Unele afaceri pot fi lansate rapid, cu resurse minime și abilități pe care le ai deja. 

tanara cu laptopul in brate
Sursă foto: Pixabay

În contextul digitalizării accelerate și al accesului tot mai facil la tehnologie, apar tot mai multe modele de afaceri online care pot fi pornite cu bugete mici, dar cu potențial real de creștere. Cele mai promițătoare sunt cele care pornesc de la o expertiză clară și folosesc inteligența artificială pentru a simplifica munca, a reduce costurile și a livra mai repede valoare către client.

De la consultanță de nișă și microagenții de automatizare, până la produse digitale, newslettere plătite sau servicii de community building, miza nu mai este capitalul mare de la început, ci capacitatea de a identifica o nevoie concretă și de a o transforma rapid într-o ofertă viabilă. În multe cazuri, AI-ul nu înlocuiește businessul, ci îl face posibil mai repede, cu mai puține resurse și cu o scalare mai ușoară.

Capitalul real: expertiza pe care deja o vinzi altora

1.000 de euro nu deschid un business. Deschid dreptul de a începe un business. Înmatriculare, un site funcțional, primele abonamente la câteva unelte digitale, cam atât. Capitalul real nu stă în cont. Stă în 5, 8, 10 ani de expertiză pe care o dai zilnic la angajatorul curent și pe care piața ar plăti-o separat, dacă ai curajul să o scoți la vânzare. Paradoxul pe care îl văd cel mai des: oamenii caută capital de start când de fapt au nevoie de permisiune. Permisiunea de a se numi antreprenori”, explică pentru „Adevărul” George Alexe, senior business advisor la Krugman & Partners.

În opinia sa, există astăzi o prăpastie uriașă între ce pot face uneltele de inteligență artificială și ce știu să facă cu ele companiile cu 10 până la 100 de angajați. „Un om care înțelege atât un proces de business, cât și cum se simplifică operațional cu aceste unelte, valorează enorm în piață. Nu vorbim de programare. Vorbim de un flux de ofertare automatizat, de un sistem decent de răspunsuri pentru clienți, de o sinteză săptămânală care nu mai cere trei ore de la un om bun. Firmele plătesc 500 până la 2.000 de euro pentru un astfel de audit și implementare. Costul de intrare e un abonament de 150 de euro și câteva săptămâni de experimentat serios”, completează el.

Piața românească, mai spune acesta, e plină de firme bune cu produse bune și comunicare dezastruoasă. Un consultant cu experiență în marketing poate deveni directorul lor de marketing cu 20 de ore pe lună, retainer fix, livrabile clare, relație pe termen lung. „Diferența față de o agenție e simplă: clientul vorbește cu tine, nu cu un junior care a citit despre industria lui ieri dimineață. Pe același principiu funcționează trainingul B2B. Companiile alocă bugete serioase pentru dezvoltarea echipelor, dar oferta de calitate la nivel mediu-avansat e rară în România. Un workshop de o zi livrat in-house, fără platformă proprie, fără overhead - zece participanți la 150 de euro - înseamnă o zi bine lucrată. Două pe lună și ai construit ceva sustenabil”, este de părere George Alexe.

Business rapid: audituri și automatizări bine plătite 

Platformele de automatizare no-code - Make, Zapier, etc - permit oricui să conecteze aplicații și să elimine munca repetitivă fără o linie de cod. Un flux automatizat care economisește zece ore pe lună unui antreprenor valorează 300 până la 500 de euro pe lună pentru el. „Cinci clienți în retainer înseamnă o afacere reală cu investiție inițială sub 300 de euro”, punctează specialistul.

La fel de subestimată e categoria produselor digitale de nișă. „Un newsletter plătit pe o verticală îngustă - finanțe pentru antreprenori, real estate, HR în producție - livrat săptămânal cu analiză reală poate ajunge la câteva sute de abonați plătitori pornind strict din networkul existent. Activul îți aparține, crește în timp și nu cere prezență fizică”, consideră acesta.

Conform declarațiilor sale, există și o întreagă piață de experiențe pe care HoReCa tradițională n-o acoperă. De pildă, un specialist în vinuri, în gastronomie sau în orice domeniu cu miză senzorială și socială poate organiza seri tematice, degustatoare private, evenimente corporate, în colaborare cu un spațiu existent. Fără chirie, fără angajați, cu un bilet de 80 de euro per persoană și cincisprezece oameni în sală.

Ce au în comun toate acestea? „Nicio investiție în stoc, nicio chirie din prima zi, validare posibilă în 30 până la 60 de zile cu primii clienți din cercul de cunoștințe. Nu vinzi timp, vinzi expertiză concentrată. Singurul business cu adevărat riscant deschis cu 1.000 de euro e cel în care cumperi stoc fizic înainte să știi că există cineva dispus să plătească pentru el”, susține George Alexe.

În mulți ani de consultanță, mărturisește că a văzut foarte puțini oameni care n-au deschis un business din lipsă de bani. „Am văzut mulți care n-au deschis pentru că nu știau cu precizie ce vând, cui îl vând și de ce ar plăti cineva pentru asta. 1.000 de euro sunt mai mult decât suficienți ca să răspunzi la aceste trei întrebări în practică. Restul e execuție”, conchide el.

