PSG rămâne invincibilă în Liga Campionilor! Echipa lui Luis Enrique a cucerit din nou Europa, după o demonstrație de forță în fața lui Arsenal

Trofeul Ligii Campionilor 2026 a ajuns la PSG, care a învins-o pe Arsenal în urma unei serii dramatice de penalty-uri. Finala s-a terminat 1-1 după prelungiri, iar parizienii au câștigat cu 4-3 la loviturile de departajare.

Finala a început într-o atmosferă spectaculoasă pe Puskas Arena din Budapesta, iar Arsenal a intrat cu forțe proaspete. În minutul 6, Kai Havertz a profitat de o fază favorabilă și a deschis scorul cu un șut puternic.

După gol, PSG a preluat inițiativa și a încercat să găsească drumul spre egalare. Fabian Ruiz și Kvaratskhelia au avut oportunități importante, însă defensiva lui Arsenal a rezistat presiunii. „Tunarii” au rămas periculoși pe contraatac și au fost aproape de 2-0 înainte de pauză, însă Havertz a fost blocat în ultimul moment de Marquinhos.

La vestiar s-a intrat cu avantaj minim pentru Arsenal, scor 1-0

În repriza secundă, PSG a continuat să forțeze. Kvaratskhelia a încercat să surprindă dintr-o lovitură liberă, iar Vitinha a amenințat poarta londonezilor cu șuturi de la distanță. Momentul decisiv a venit în minutul 61, când Mosquera l-a faultat pe Kvaratskhelia în careu, iar arbitrul a indicat punctul cu var. Patru minute mai târziu, Ousmane Dembele a executat fără emoții și a restabilit egalitatea.

După 1-1, finala s-a deschis complet

PSG a fost mai periculoasă și a trecut foarte aproape de golul victoriei în minutul 77, când Kvaratskhelia a depășit subtil apărarea adversă, dar mingea a fost deviată și a lovit bara. În finalul partidei, Vitinha a ratat ținta, iar Arsenal a rezistat cu greu.

Spre finalul celor două reprize, Dembele a părăsit terenul accidentat, iar în ultima fază importantă Barcola a trimis doar în plasa laterală dintr-o poziție excelentă. La capătul celor 90 de minute, scorul a rămas 1-1, astfel că finala a intrat în prelungiri.

În prelungiri doar PSG a avut ocazia de a majora scorul. Însă Raya a intervenit excelent la șutul lui Goncalo Ramos și a respins în față, iar parizienii nu au mai reușit să recupereze mingea. Marea campioană a fost decisă la loviturile de departajare.

LOVITURI DE DEPARTAJARE:

1-0 pentru PSG! GOL Goncalo Ramos;

1-1! GOL Viktor Gyokeres;

2-1! GOL Desire Doue;

2-1! Eberechi Eze a ratat;

2-1! Nuno Mendez a ratat;

2-2! GOL Declan Rice;

3-2! GOL Hakimi;

3-3! GOL Martinelli;

4-3! GOL Beraldo;

4-3! Gabriel Jesus a ratat.

„O nouă stea strălucește peste Paris! Felicitări echipei PSG, care face întreaga Europă să viseze. Franța este mândră”, a transmis Macron pe rețele sociale.