Schimbare la vârful Mitropoliei Basarabiei: ÎPS Petru s-a retras după 30 de ani. Pe cine a numit locțiitor Patriarhul Daniel

ÎPS Petru, Mitropolitul Basarabiei, s-a retras din scaunul pe care-l ocupă de aproape trei decenii. Până la alegerea unui nou mitropolit. Patriarhul Daniel l-a numit pe ÎPS Teofan în funcția de Locțiitor de Arhiepiscop al Chişinăului şi Mitropolit al Basarabiei.

„În ceea ce privește situația din Mitropolia Basarabiei, precizăm că, în data de 27 mai 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului și Mitropolitul Basarabiei, a depus cererea de retragere din slujirea de Arhiepiscop şi Mitropolit din motive de vârstă, sănătate și pentru binele Bisericii, care va fi prezentată, spre aprobare, în cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, din zilele de 3-4 iunie 2026”, a transmis. într-un comunicat, Biroul de Presă al Patriarhiei Române

Până la alegerea unui nou ierarh titular, Patriarhul Daniel l-a desemnat pe ÎPS Teofan drept locțiitor.

„În acest sens, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a numit Locțiitor de Arhiepiscop al Chişinăului şi Mitropolit al Basarabiei pe Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, până la alegerea statutară a unui nou Arhiepiscop al Chişinăului şi Mitropolit al Basarabiei”, se mai arată în comunicat.

Peste 30 de ani la conducerea Mitropoliei Basarabiei

ÎPS Petru Păduraru conduce Mitropolia Basarabiei de peste trei decenii, fiind ales în această funcție la 3 octombrie 1995, când Adunarea Eparhială i-a conferit titulatura de „Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor”, potrivit R3media

Născut la 24 octombrie 1946, în localitatea Tiganca, raionul Cahul, IPS Petru urmează + să împlinească 80 în toamna acestui an.

Înainte de revenirea Mitropoliei Basarabiei sub jurisdicția Patriarhiei Române, IPS Petru a activat în cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse, slujind atât în Ucraina (Odessa, Ujgorod, Transcarpatia), cât și în fosta Republică Sovietică Moldovenească.

Parcursul său monahal a început la 29 martie 1969, când a fost tuns în monahism de Mitropolitul Serghie Petrov al Odesei și Hersonului, primind numele Petru. A fost hirotonit ierodiacon la 29 decembrie 1970, iar la 23 februarie 1973 a devenit ieromonah, în Catedrala Episcopală din Ujgorod.

Ca preot, a slujit în mai multe comunități românești din Maramureșul istoric – Apșa de Mijloc, Apșa de Jos și Valea Scradei, în regiunea Transcarpatia (Ucraina). În 1975 a fost transferat la Mănăstirea „Înălțarea Domnului” din Ciumalevo, unde a devenit egumen în 1986.