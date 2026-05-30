De ce a primit Traian Băsescu abia acum cetățenia moldovenească retrasă de Dodon. Precizările Maiei Sandu

Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a explicat motivul pentru care a restabilit abia acum cetățenia moldovenească a lui Traian Băsescu, fostul președinte al României.

În ediția din 30 mai a emisiunii sale online „Jurnal politic”, lidera de la Chișinău a declarat că a putut semna decretul doar după ce a primit o cerere oficială din partea lui Băsescu, relatează NewsMaker.md.

Mai Sandu a subliniat că legea nu permite acordarea cetățeniei în lipsa unei solicitări scrise:

„Am putut acorda această cetățenie acum, pentru că doar acum câteva săptămâni am primit cererea semnată de domnul președinte Băsescu. Nu puteam legal să-i ofer cetățenia atâta timp cât nu aveam o solicitare în scris”, a declarat președinta Republicii Moldova .

Lidera de la Chișinău a adăugat că a fost „o onoare” să îi restabilească cetățenia lui Traian Băsescu, exprimându-și recunoștința pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova.

Traian Băsescu a primit pentru prima dată cetățenia moldovenească în 2016, printr-un decret al președintelui de atunci, Nicolae Timofti. În 2017, succesorul său, Igor Dodon, i-a retras cetățenia la scurt timp după preluarea mandatului.

Săptămâna aceasta, pe 26 mai, Maia Sandu a semnat decretul prin care Traian Băsescu a redevenit cetățean al Republicii Moldova.

Într-o reacție publicată pe Facebook, fostul președinte al României i-a mulțumit Maiei Sandu și a reafirmat sprijinul său pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și pentru unirea cu România.

Tot pe 26 mai, Traian Băsescu a comentat pentru „Adevarul” semnificația gestului Maiei Sandu, care a pus capăt unei dispute politice de aproape un deceniu, dar a lansat și un avertisment sumbru privind amenințarea trupelor ruse din Transnistria.

Fostul președinte a mărturisit că apropierea de frații de peste Prut a fost proiectul său de suflet încă de la intrarea în politică, un crez pe care l-a apărat indiferent de presiuni.

„Da, n-aș spune de-o viață întreagă, dar de când sunt în politică a fost unul din lucrurile pentru care mi-a plăcut să lucrez. Apropierea de Republica Moldova, derusificarea Republicii Moldova și drumul către Unire, drumul către Europa al Republicii Moldova. Mi-aduc aminte, cu plăcere, că adesea am dat adevărate bătălii în Consiliul European, pentru ca în concluziile consiliului să fie menționată Republica Moldova cu o motivație sau alta, legat de regulă de securitatea Republicii Moldova”, a declarat Băsescu pentru „Adevărul”.

Potrivit lui Traian Băsescu, Republica Moldova se află într-un pericol iminent din cauza „obiceiurilor” dictatorului rus.

„Republica Moldova, din punct de vedere geografic, are o poziție extrem de importantă în regiune. Republica Moldova are, din păcate, trupe ruse pe teritoriu, în Transnistria, și oricând, după obiceiul lui, Putin poate să spună că vrea să-și apere cetățenii de limbă rusă, din Transnistria. Deci Republica Moldova este într-un risc”, a avertizat fostul șef de stat.