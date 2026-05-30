search
Sâmbătă, 30 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Transalpina a fost redeschisă circulației rutiere. Atracțiile celei mai înalte șosele din România

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

După aproape opt luni de la închiderea sectorului său alpin, Transalpina, cea mai înaltă șosea din România, a fost redeschisă circulației și va putea fi tranzitată cu mașina pe durata verii. Drumul Național 67C traversează una dintre cele mai spectaculoase zone montane din România.

Transalpina este cea mai înaltă șosea din România. Foto: Daniel Guță. Adevărul
Transalpina oferă călătorilor peisaje spectaculoase. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Circulația mașinilor pe sectorul montan al Drumului Național 67C, cunoscut și ca Transalpina, a fost redeschisă vineri, după ce traficul rutier fusese închis încă de la începutul lunii octombrie 2025, din cauza condițiilor meteorologice și a riscurilor pentru siguranța călătorilor.

Transalpina, accesibilă în timpul verii

Pe sectorul alpin al șoselei care traversează Munții Parâng au fost necesare intervenții complexe, deoarece stratul de zăpadă depus și adus de viscol atingea, în unele locuri, câțiva metri. În plus, căderile de bolovani și zonele cu risc de îngheț puneau în pericol siguranța traficului.

Lucrările de deszăpezire și reparații au fost finalizate, iar vineri, 29 mai, în urma verificării și recepției sectorului de drum de către o comisie a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și a direcțiilor regionale din Craiova și Cluj, Transalpina a redevenit circulabilă pe întreaga sa lungime, de aproximativ 148 de kilometri, între Novaci (județul Gorj) și Sebeș (județul Alba).

Sectorul alpin redeschis traficului are 44,4 kilometri și este cuprins între Rânca și Curpăt, de la kilometrul 34+800 la kilometrul 79+200. În Pasul Urdele, șoseaua ajunge la altitudinea maximă de 2.145 de metri, cea mai mare atinsă de un drum rutier din România.

„Circulația rutieră va fi permisă pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată de până la 3,5 tone, astfel: în perioada 29 mai – 30 iunie 2026, circulația va fi permisă în intervalul orar 09:00 – 20:00; în perioada 1 iulie – 31 august 2026, circulația va fi permisă în intervalul orar 07:00 – 21:00. Participanții la trafic sunt obligați să respecte semnalizarea rutieră instituită și restricțiile de circulație existente pe acest sector de drum montan. În funcție de condițiile meteorologice, circulația rutieră poate fi restricționată temporar sau închisă pentru siguranța participanților la trafic”, a informat DRDP Craiova.

Direcția regională le recomandă șoferilor să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să se informeze permanent cu privire la starea drumurilor înainte de a pleca la drum.

Transalpina, atracția turistică accesibilă doar în timpul verii

Transalpina (DN 67C), cunoscută și ca „Drumul Regelui”, leagă, pe un traseu de aproape 150 de kilometri, ținuturile Sibiului de sudul României. În cel mai dificil segment al său, de peste 40 de kilometri, traversează Munții Parâng, șerpuind pe creste care depășesc altitudinea de 2.000 de metri.

Zona alpină, accesibilă în timpul verii, începe de pe Valea Lotrului, aproape de Obârșia Lotrului, un loc aflat într-o regiune montană sălbatică, la întâlnirea județelor Hunedoara, Sibiu, Alba, Vâlcea și Gorj, la poalele masivelor Parâng, Șureanu și Latoriței.

Transalpina Foto Daniel Guta ADEVARUL (76) JPG
Imaginea 1/33: Transalpina Foto Daniel Guta ADEVARUL (76) JPG
Transalpina Foto Daniel Guta ADEVARUL (76) JPG
transalpina zona ranca foto CNAIR jpg
Transalpina Foto Daniel Guta ADEVARUL (140) JPG
Transalpina Foto Daniel Guta ADEVARUL (104) JPG
Transalpina Foto Daniel Guta ADEVARUL (208) JPG
Transalpina, iunie 2025 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (71) JPG
Transalpina, iunie 2025 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (65) JPG
Transalpina, iunie 2025 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (61) JPG
Transalpina, iunie 2025 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (60) JPG
Transalpina, iunie 2025 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (55) JPG
Transalpina, iunie 2025 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (51) JPG
Transalpina, iunie 2025 Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (32) jpg
Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (168) JPG
Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (154) JPG
Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (140) JPG
Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (162) JPG
Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (159) JPG
Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (107) JPG
Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (152) JPG
Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (181) JPG
Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (178) JPG
Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (138) JPG
Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (105) JPG
Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (102) JPG
Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (92) JPG
Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (82) jpg
Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (79) jpg
Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (103) JPG
Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (98) JPG
Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (60) jpg
Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (66) jpg
Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (77) jpg
Transalpina Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (76) jpg

De pe Valea Lotrului, traseul urcă în serpentine spre stațiunea Rânca, prin pădurile de conifere și pajiștile alpine. Aici li se înfățișează călătorilor panorama largă a Munților Parâng, Lotrului, Cindrel și Șureanu, cu vârfuri de peste 2.000 de metri, căldări și văi glaciare modelate de glaciațiuni. Lacurile glaciare ale Parângului, mai îndepărtate, rămân ascunse privirii. În schimb, stânele de oi vechi, înființate în poieni îndepărtate, înconjurate de păduri, și cele mai moderne, apropiate de drum și transformate în locuri de popas, împodobesc versanții.

Drumul spre vechea stațiune Rânca din Parâng

În afara stațiunii montane Rânca, înființată în anii ’30, peisajul zonei este sălbatic, puțin afectat de intervențiile umane. Drumul este inaccesibil mai mult de jumătate din an, astfel că activitatea umană și construcțiile sunt reduse.

Transalpina in 1936 Foto Vremea (1) jpg
Imaginea 1/4: Transalpina in 1936 Foto Vremea (1) jpg
Transalpina in 1936 Foto Vremea (1) jpg
Transalpina in 1936 Foto Vremea (2) jpg
Transalpina in 1936 Foto Vremea (4) jpg
Transalpina in 1936 Foto Vremea (3) jpg

Înainte de construcția șoselei alpine, drumul prin trecătoarea Urdele era folosit doar de ciobanii aflați în transhumanță și uneori de trupele militare antrenate pe munte. În vara anului 1935, regele Carol al II-lea și fiul său, Mihai I al României, s-au numărat printre oaspeții de seamă care au inaugurat Transalpina, călătorind cu autoturismul de la Săliște (în apropiere de Sebeș) la Novaci (Gorj). Tot atunci a fost deschisă și prima cabană de la Rânca.

Lacul Oașa, „mărgăritarul” de pe Transalpina. Colțul de rai al lui Sadoveanu, ascuns în creierii Munților Șureanu

Vreme îndelungată, drumul neasfaltat de la Obârșia Lotrului spre creste a continuat să fie unul extrem de dificil de parcurs, din cauza pantelor abrupte, a curbelor dificile, mărginite de prăpăstii, și a pietrelor ascuțite din carosabil. Cel mai adesea era folosit de ciobanii din regiunile Sibiului și Olteniei, de vânători și de aventurierii care doreau să ajungă în stațiunea Rânca și pe crestele ori la lacurile glaciare ale Parângului.

Transalpina a fost asfaltată complet abia la sfârșitul anilor 2000, însă lucrările de modernizare a șoselei montane nu sunt finalizate pe unele porțiuni. Deși rămâne deschisă doar câteva luni pe an, este tot mai căutată de amatorii de călătorii.

Lacul Vidra, mărgăritarul din Munții Lotrului

Una dintre cele mai vechi zone turistice accesibile de pe drumul montan se află la Rânca, pe crestele Parângului. În ultimele decenii, aici au fost construite numeroase cabane și pensiuni, la peste 1.600 de metri altitudine. În timpul iernii, turiștii pot schia pe mai multe pârtii amenajate pe munții Corneșu și Păpușa, la altitudini cuprinse între aproximativ 1.600 și 1.900 de metri, unele dotate cu teleschi, telescaun, nocturnă și instalații pentru producerea zăpezii artificiale.

Lacul Vidra. Foto Daciana Stoica
Lacul Vidra - Vâlcea - „marea albastră din Parâng” sau „marea dintre munţi” - Foto Daciana Stoica

În anii ’70, o altă zonă turistică s-a dezvoltat la circa 30 de kilometri de Rânca, în jurul lacului de acumulare Vidra, amenajat în Munții Lotrului odată cu realizarea sistemului hidroenergetic Lotru–Ciunget. Barajul Vidra, construit din anrocamente, cu un nucleu central din argilă, are o înălțime de 121 de metri și o lungime de 350 de metri la coronament. Barajul se află la aproape 1.300 de metri altitudine, fiind cel mai înalt baraj din România. Lacul de acumulare poate înmagazina peste 300 de milioane de metri cubi de apă. Apele adunate în lacul Vidra sunt folosite de hidrocentrala subterană Lotru–Ciunget, cu o putere instalată de 510 MW, printr-o cădere brută de apă de 809 metri.

Hidrocentrala subterană CHE Lotru Ciunget din Vâlcea spectaculoasa sală a mașinilor Foto Daciana Stoica jpg
Imaginea 1/5: Hidrocentrala subterană CHE Lotru Ciunget din Vâlcea spectaculoasa sală a mașinilor Foto Daciana Stoica jpg
Hidrocentrala subterană CHE Lotru Ciunget din Vâlcea spectaculoasa sală a mașinilor Foto Daciana Stoica jpg
Hidrocentrala subterană CHE Lotru Ciunget din Vâlcea la aniversarea de 50 de ani Foto Daciana Stoica jpg
Hidrocentrala subterană CHE Lotru Ciunget din Vâlcea la aniversarea de 50 de ani Foto Daciana Stoica jpg
Hidrocentrala subterană CHE Lotru Ciunget din Vâlcea la aniversarea de 50 de ani Foto Daciana Stoica jpg
Hidrocentrala subterană CHE Lotru Ciunget din Vâlcea la aniversarea de 50 de ani Foto Daciana Stoica jpg

În apropierea lacului Vidra, turiștii găsesc Domeniul Schiabil Transalpina, situat în zona Obârșia Lotrului, la aproximativ 34 de kilometri de Voineasa.

Lacul Oașa, la poalele Șureanului

O altă zonă atractivă de pe traseu este lacul Oașa, amenajat pe râul Sebeș, în Munții Șureanu. Lacul se află la altitudinea de 1.255 de metri, are un volum de 136 de milioane de metri cubi și o suprafață de 454 de hectare. Barajul Oașa, construit din anrocamente, are o înălțime de 91 de metri.

Cum se circula pe Transalpina acum 90 de ani: „Cotește nesfârșit și la fiecare pas se izbește de marginea unui gol fără fund”

În trecut, locul din amonte de baraj era cunoscut ca Valea Frumoasei, un ținut care l-ar fi inspirat pe scriitorul Mihail Sadoveanu în volumele „Valea Frumoasei” (1938) și „Poveștile de la Bradu’ Strâmb” (1941). În apropierea lacului poate fi vizitată Mănăstirea Oașa. Biserica sa de lemn, ridicată în 1943, a fost strămutată în anii ’80, odată cu amenajarea lacului de acumulare.

Din zona barajului Oașa începe și drumul spre Domeniul Schiabil Șureanu, precum și mai multe trasee montane spre crestele Munților Șureanu și Cindrel. În apropiere se păstrează urmele unor castre romane de marș, folosite de trupele care au înaintat spre Sarmizegetusa Regia în timpul războaielor dacice.

Lacul Oasa, imagini aeriene Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (36) JPG
Imaginea 1/15: Lacul Oasa, imagini aeriene Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (36) JPG
Lacul Oasa, imagini aeriene Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (36) JPG
Lacul Oasa, imagini aeriene Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (33) JPG
Lacul Oasa, imagini aeriene Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (29) JPG
Lacul Oasa, imagini aeriene Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (27) JPG
Lacul Oasa, imagini aeriene Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (31) JPG
Lacul Oasa, imagini aeriene Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (19) JPG
Lacul Oasa, imagini aeriene Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (21) JPG
Lacul Oasa, imagini aeriene Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (24) JPG
Lacul Oasa, imagini aeriene Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (26) JPG
Lacul Oasa, imagini aeriene Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (22) JPG
Lacul Oasa, imagini aeriene Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (17) JPG
Lacul Oasa, imagini aeriene Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (16) JPG
Lacul Oasa, imagini aeriene Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (13) JPG
Lacul Oasa, imagini aeriene Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (15) JPG
Lacul Oasa, imagini aeriene Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (7) JPG

Pe culmea Comărnicel au fost identificate trei asemenea fortificații temporare, iar un alt castru roman de marș se află pe șaua dintre Vârful lui Pătru (2.133 de metri), care domină panorama lacului Oașa, și Vârful Aușel (2.009 metri).

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Fost analist CIA: „Sunt absolut sigur că Putin a aprobat ideea ca dronele rusești să poată fi folosite împotriva României”
digi24.ro
image
Italia va trimite 100 de militari și avioane de luptă în România, după incidentul cu dronă de la Galați. Misiunea, urgentată
stirileprotv.ro
image
ONG din România, teoria conspirației despre incidentul cu drona de la Galați. Îl contrazice pe Nicușor Dan
gandul.ro
image
FOTO. Locatarii blocului lovit de o dronă se întorc acasă
mediafax.ro
image
Fotbalistul de la FCSB care l-a șocat pe Andrei Nicolescu: „E ireal cum a reușit să păcălească și să stea în teren!”
fanatik.ro
image
Cum să te adăpostești de drone în Galați. Pasul unu: „Îl cauți pe administrator, că el are cheia”. El sau președintele blocului, mai importanți ca CSAT în astfel de cazuri
libertatea.ro
image
Fără perioadă de grație: SUA vor să-și reducă rapid prezența militară în Europa. Este vizat în primul rând NATO Force Model
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
Gică Popescu, dărâmat de moartea prietenului său: ”Un gol pe care nu-l voi mai putea umple”
digisport.ro
image
Cu ce înlocuiește Gwyneth Paltrow laptele în diverse rețete: „Sună ciudat, dar e delicios”
click.ro
image
Primul român care cultivă rubarbă a dat lovitura. Afacerea profitabilă de la Nadeș a pornit de la 1.200 de rizomi aduși din Germania
antena3.ro
image
În Ungaria este înfricoşător cum dispar puburile, restaurantele şi cofetăriile. Şi în Germania este la fel
zf.ro
image
Neurochirurgul care a învins timpul. La 83 ani încă salvează vieţi: "Cât am mintea întreagă, profit de ea"
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei', predicții TULBURĂTOARE pentru restul anului 2026. A prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, iar acum...😲
cancan.ro
image
Ministrul muncii, anunț despre plata pensiilor. Vești bune despre indexarea de la 1 ianuarie 2027
newsweek.ro
image
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
prosport.ro
image
Poți închiria, modifica sau vinde un imobil dacă ai doar drept de folosință? Ce prevede legea în România
playtech.ro
image
”Când a venit Ganea la Craiova s-a făcut liniște în oraș”. Episod incredibil cu fostul mare atacant în prim-plan: ”I-a dat un voleu în gură de a mâncat cu paiul o săptămână”
fanatik.ro
image
Seamănă steagul, banii, limba și acum premierul. Observația hazlie a unui expert polonez după vizita lui Bolojan la Chișinău. „Unul poartă ochelari, altfel s-ar crea confuzie”
ziare.com
image
Emmanuel Macron a reacționat imediat după ”bătălia” de la Budapesta: ”O nouă stea strălucește”
digisport.ro
image
Alimentele care au mai multă vitamina B12 decât ouăle. Ce aleg tot mai multe persoane după 40 de ani
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa cu 7 camere a Irinei Fodor. Atracția principală e curtea superbă cu pomi, un măslin exotic și peste 30 de varietăți de trandafiri / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cum arată și ce cursuri face fiica Andei Adam, la doar 10 ani: „Acesta este viitorul!”
mediaflux.ro
image
De la sărăcie extremă la Campionatul Mondial » A livrat pizza și acum se află în echipa națională
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Fostă concurentă de la „Chefi la cuțite”, dată în judecată de foști angajați ai unui post TV
actualitate.net
image
Cum a pierdut Jorge bani după divorțul de Alina Laufer: „Eu marțea, de la 16.00, nu aveam nimic”
click.ro
image
Marea iubire a Sandei Țăranu. Povestea discretă din spatele camerelor care a durat peste 6 decenii: „Eu aveam atunci aproape 17 ani”
click.ro
image
Cum arată Laura Cosoi la revederea de 25 de ani de la absolvirea liceului din Iași. Imaginile care au făcut înconjurul internetului
click.ro
Diddy Fergie jpg
Sarah Ferguson, avertizată că „pot apărea înregistrări” ale partidelor sale de sex cu Diddy. Palatul n-o mai poate salva
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Bijuterii din aur descoperite de arheologi (© Ministerul Culturii din Arabia Saudită)
Bijuterii din aur, vechi de peste 1.100 de ani, descoperite în situl medieval timpuriu de la Dariyah
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ultimele zile din viața Sandei Țăranu. Sora sa ne-a făcut dezvăluiri emoționante: „A fost pe picioarele ei până în ultima clipă"
image
Cum a pierdut Jorge bani după divorțul de Alina Laufer: „Eu marțea, de la 16.00, nu aveam nimic”

OK! Magazine

image
Au devenit mame la 50 de ani! Miracol al naturii, sarcini-surogat și alte moduri prin care și-au văzut visul cu ochii

Click! Pentru femei

image
Luna plină în Săgetător deschide ochii multora! Ce se încheie și ce începe după 31 mai?

Click! Sănătate

image
Aşa arată cancerul la nivelul unghiei!