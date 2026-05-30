Sâmbătă, 30 Mai 2026
Adevărul
Claudiu Târziu, fost co-președinte AUR, strânge oameni pentru noul partid. Ţinta: să intre în Parlament cu 20%. Atacuri subtile la George Simion

După ruptura definitivă de George Simion, Claudiu Târziu îşi consolidează noul partid, încet, dar sigur. Sâmbătă a participat la înfiinţarea filialei Bihor a ACT, alături de mai mulţi foşti membri AUR cooptaţi în noul său proiect politic.

În timp ce toţi ochii sunt îndreptaţi spre criza politică generată de căderea guvernului şi pe discuţiile tensionate din interiorul marilor partide, fostul co-preşedinte AUR, Claudiu Târziu, îşi întăreşte partidul înfiinţat după ruptura definitivă cu George Simion, prin lansarea unei noi structuri locale, în Bihor.

Evenimentul a avut loc sâmbătă, 30 mai, într-o sală a hotelului Continental Forum, fostul hotel Dacia din Oradea, decorată, în clasic stil suveranist, cu portrete ale unor figuri istorice precum Avram Iancu, Horea, Cloșca și Crișan.

Printre cei aproximativ 100 de participanţi s-au aflat numeroși foști membri AUR, unii veniți în straie populare și păstrând obiceiul de a filma sau transmite live momentele importante ale reuniunii. Potrivit presei locale, evenimentul a început cu intonarea imnului național, după care liderii partidului au vorbit, pe rând, despre planurile de organizare și despre direcția pe care vor să o urmeze.

Conducerea structurii locale i-a fost încredințată lui Cosmin Munteanu, şi el tot fost membru AUR.

Robert Alecu, ales deputat de Bacău pe listele AUR, plecat din acest partid, în prezent secretar general al Partidului Acțiunea Conservatoare, a anunțat că formațiunea are deja structuri în 33 de județe și că organizația din Bihor trebuie construită în următoarele șase luni.

„Minim 200 de membri cu adeziuni confirmate de Centru, organizații locale în cel puțin o cincime din UAT-urile din județ, a câte minim 10 membri la nivel de comună, 15 la nivel de oraș, 20 în municipii, respectiv 50 în municipiul reședință de județ”, i-a mobilizat Robert Alecu pe reprezentanţii locali.

„Nu ne interesează cifrele umflate, mai bine să avem 200 de membri activi decât 500 pe hârtie. Nu vrem oameni adunați la repezeală, ci oameni de calitate”, a mai spus el.

Claudiu Târziu, atac subtil la adresa lui George Simion

Claudiu Târziu FOTO Mediafax

În discursul său, Claudiu Târziu a evitat să-l numească direct pe George Simion, însă mesajele sale au conținut mai multe trimiteri la felul în care a funcționat AUR după ruptura dintre cei doi. Fostul lider al partidului a criticat „cultul personalității”, despre care a spus că „duce la faliment”, și a încercat să transmită ideea că vrea ca noua formațiune să funcționeze diferit.

„Noi nu suntem rupți din soare, nu suntem cu virtuți speciale. Noi suntem niște oameni care s-au săturat de prăbușirea programatică a României și de aceea s-au hotărât să acționeze politic”, le-a spus Târziu celor prezenți.

Claudiu Târziu și-a lansat propriul partid suveranist, la două luni după demisia din AUR

Liderul ACT, în opinia căruia statul român funcționează pe baze greșite încă din perioada comunistă, a explicat și ce înțelege prin obiectivul politic al partidului, pe care îl rezumă prin formula „refondarea României”.

El susţine că doreşte „un stat meritocrat”, în care oamenii să fie angajați în sistemul public pe baza competențelor, „nu pe pile sau șpăgi”, dar și „un stat investitor”, care să-i ajute pe oameni să se întrețină singuri și să nu rămână dependenți de ajutoare.

În același timp, el a vorbit și despre un „stat protector”, care să intervină atunci când cetățenii sunt dezavantajați, şi un „un stat vizionar”, care să urmărească proiecte pe termen lung și să nu schimbe prioritățile de fiecare dată când se schimbă guvernarea.

Ţinta: să intre în Parlament în 2028, cu 20%

Dincolo de organizarea internă a partidului, Claudiu Târziu și-a fixat deja și o țintă electorală clară pentru 2028: intrarea în Parlament cu un scor care să permită partidului să aibă un cuvânt de spus.

„Într-un an am făcut un partid de la zero și l-am dus în Parlament cu 10%, și, dacă eram ascultat, era azi la guvernare. Ținta ACT este spre 20%, pentru că nu e suficient să intrăm în Parlament, nu vrem să fim un partid balama, noi vrem să dăm direcția pentru România”, a afirmat fostul co-președinte AUR, explicând şi de unde ar putea veni voturile.

 „Lumea s-a săturat de circ și de panaramă, vrea politicieni serioși. AUR are electoratul lui. SOS, cât va mai exista, are electoratul lui, POT la fel, dar împreună nu acoperă decât 34% din potențialul de 65-70%, după unele sondaje, numit - să-i spunem așa, deși mie nu-mi place – suveranist. Deci acel potențial suveranist nu este total reprezentat politic, mai există cel puțin 30% dintre români care n-au votat cu un partid naționalist-conservator, dar care ar vota cu unul dacă ar fi convinși de planurile lui, de liderii lui, de modul în care face politică. Eu pe aceștia îi țintesc, nu mă suprapun cu celelalte partide, nu vânez electoratul altor partide. Eu cred că trebuie ca și acești români să fie reprezentați și lor mă adresez”, a declarat Claudiu Târziu pentru presa locală.

