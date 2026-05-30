Scandal la Urgențe. Un pacient cu capul spart a distrus o imprimantă, supărat că nu a fost tratat prioritar. Polițiștii l-au reținut

Un bărbat de 37 de ani a provocat sâmbătă un scandal în incinta Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Botoşani, unde a distrust o imprimantă, nemulţumit că nu a fost preluat în regim prioritar, deşi prezenta o rană la nivelul capului.

Incidentul a avut loc în jurul orei 10:30. Un apel la 112 a semnalat că un pacient a devenit agresiv în zona UPU şi ar fi distrus o imprimantă, potrivit IPJ Botoşani.

Echipajul sosit la faţa locului l-a identificat rapid pe bărbatul recalcitrant și au stabilit că acesta era extrem de nervos deoarece considera că nu primeşte îngrijiri medicale în regim de urgenţă, în ciuda leziunii de la nivelul capului, relatează Botosaneanul.

Surse locale au relatat că pacientul ar fi „sărit la bătaie” şi ar fi dărâmat aparatură, însă poliţia confirmă oficial doar deteriorarea imprimantei.

Poliţia a deschis inițial un dosar penal pentru distrugere, dar în urma verificărilor, cercetările au fost extinse pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice, iar bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

„Prin comportamentul său, acesta a adus atingere demnității persoanelor implicate și a tulburat ordinea și liniștea publică”, a precizat IPJ Botoșani.

Amintim că, în 2024, un pacient transportat cu ambulanţa la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Vaslui a făcut scandal şi a distrus aparatură medicală, mobilier şi medicamente din cadrul Unităţii de Primiri Urgenţe.

Anul acesta, un pacient internat la Spitalul de Psihiatrie şi Măsuri de Siguranţă Săpoca ar fi devenit violent dintr-odată și ar fi agresat doi angajaţi ai unităţii medicale. Cei doi au suferit răni și au fost transportați la un alt spital, pentru îngrijiri medicale.