search
Sâmbătă, 30 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

China construiește un vast complex militar în deșert pentru a-și proteja arsenalul nuclear

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

China dezvoltă un amplu complex militar într-o regiune izolată din nord-vestul țării, într-un proiect pe care experții în securitate îl consideră esențial pentru capacitatea Beijingului de a răspunde unui eventual atac nuclear al Statelor Unite, relatează Reuters.

China arme nucleare rachete FOTO Shutterstock

Imagini satelitare analizate de agenția de presă arată o rețea extinsă de platforme de lansare, buncăre fortificate și infrastructură de comunicații construite în apropierea unor câmpuri de silozuri nucleare din regiunile Xinjiang și Gansu. Potrivit analiștilor, instalațiile sunt destinate protejării și operării forțelor nucleare terestre ale Chinei.

Reuters notează că rachetele nucleare chineze au deja capacitatea de a atinge orice oraș din Statele Unite. Noile construcții sugerează însă că Beijingul își consolidează infrastructura pentru a se asigura că poate lansa un contraatac chiar și în cazul unui prim atac asupra arsenalului său nuclear.

Imaginile indică existența a peste 80 de platforme de lansare care ar putea fi utilizate pentru sisteme mobile de rachete și baterii de apărare antiaeriană. De asemenea, au fost identificate facilități care ar putea servi pentru război electronic, comunicații prin satelit și coordonarea operațiunilor militare.

„Vedem o infrastructură construită la scară uriașă, care acoperă mii de kilometri pătrați de deșert dincolo de câmpurile de silozuri”, a declarat Alexander Neill.

Potrivit acestuia, amploarea proiectului indică „o consolidare și diversificare semnificativă a sistemului strategic de descurajare nucleară al Chinei”.

China afirmă oficial că respectă doctrina „neutilizării primei lovituri nucleare”. Totuși, mai mulți diplomați și analiști occidentali susțin că Beijingul ar putea utiliza presiunea nucleară pentru a descuraja o eventuală intervenție externă într-un conflict privind Taiwanul.

În această lună, liderul chinez Xi Jinping l-a avertizat pe președintele american Donald Trump că modul în care Washingtonul gestionează problema Taiwanului ar putea duce la confruntare între cele două puteri.

Structuri octogonale în mijlocul deșertului

Cea mai mare parte a noii infrastructuri este concentrată în jurul a două structuri octogonale construite în ultimii șase ani în estul regiunii Xinjiang. Ambele sunt situate la sud-vest de complexul nuclear Hami.

Imaginile satelitare arată că aceste structuri includ spații de cazare pentru personal și vehicule militare de mari dimensiuni. Zonele sunt protejate de buncăre blindate, depozite fortificate pentru armament, aerodromuri și conexiuni feroviare către instalațiile nucleare.

Forța care e absentă la cele mai importante negocieri din ultimul deceniu. „Irelevanța a trecut de la etapa retorică la cea structurală”

Reuters relatează că în ultimele luni au fost observate exerciții militare în jurul uneia dintre baze, inclusiv desfășurări de tehnică militară grea și instalații care par a fi poziții camuflate pentru lansatoare mobile.

Cinci experți în securitate consultați de agenție au declarat că infrastructura pare să fie destinată în principal sprijinirii programului nuclear al Chinei, deși anumite facilități ar putea avea și alte utilizări militare.

Specialiștii subliniază însă că rămân necunoscute aspecte esențiale, inclusiv tipurile exacte de arme care vor fi amplasate în aceste locații și dacă bazele sunt pregătite pentru rachete balistice intercontinentale mobile sau pentru montarea focoaselor nucleare.

Potrivit experților, fiecare dintre structurile octogonale se află în centrul unei rețele extinse de drumuri și conducte care traversează deșertul și conectează numeroase platforme din beton amplasate printre formațiuni stâncoase și albii secate.

Aceste poziții ar putea găzdui sisteme mobile de apărare antiaeriană, echipamente de război electronic sau lansatoare mobile de rachete balistice intercontinentale.

Hans Kristensen a declarat că dimensiunea infrastructurii face dificilă excluderea oricărui scenariu privind utilizarea acestor instalații.

Analiștii consideră că o parte dintre conductele observate în imagini ar putea adăposti cabluri de fibră optică pentru comunicații militare securizate.

În apropierea uneia dintre bazele principale se construiește și un obiectiv despre care experții cred că ar putea fi destinat comunicațiilor spațiale, datorită antenelor satelitare și turnurilor identificate în imagini.

O nouă etapă a competiției nucleare

Analiștii spun că amploarea sistemului defensiv construit de China în jurul silozurilor nucleare diferențiază Beijingul de celelalte mari puteri nucleare.

Spre deosebire de China, Statele Unite și Rusia se bazează în principal pe numărul mare de silozuri și pe protecția structurală a acestora, nu pe o rețea extinsă de apărare antirachetă în jurul instalațiilor.

„Nu am mai văzut așa ceva până acum”, a spus Kristensen.

În septembrie anul trecut, China a prezentat la o paradă militară organizată la Beijing mai multe tipuri de armament capabile să transporte focoase nucleare, inclusiv rachete balistice intercontinentale montate pe vehicule mobile.

Oficiali americani și experți în controlul armamentului afirmă că Beijingul își extinde arsenalul nuclear mai rapid decât orice alt stat. Potrivit celui mai recent raport al Pentagonului privind modernizarea armatei chineze, China ar putea ajunge la aproximativ 1.000 de focoase nucleare până în 2030.

Documentul mai arată că Beijingul dezvoltă și un sistem avansat de avertizare timpurie bazat pe sateliții Huoyan-1, capabil să detecteze lansarea unei rachete balistice intercontinentale în aproximativ 90 de secunde și să transmită alerta către centrul de comandă în doar câteva minute.

Conform estimărilor International Institute for Strategic Studies, un eventual conflict între Statele Unite și China privind Taiwanul ar putea escalada la nivel nuclear. Institutul avertizează că lumea se apropie de o nouă cursă globală a înarmării nucleare, cu regiunea Asia-Pacific în centrul competiției strategice.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Fost analist CIA: „Sunt absolut sigur că Putin a aprobat ideea ca dronele rusești să poată fi folosite împotriva României”
digi24.ro
image
Italia va trimite 100 de militari și avioane de luptă în România, după incidentul cu dronă de la Galați. Misiunea, urgentată
stirileprotv.ro
image
ONG din România, teoria conspirației despre incidentul cu drona de la Galați. Îl contrazice pe Nicușor Dan
gandul.ro
image
FOTO. Locatarii blocului lovit de o dronă se întorc acasă
mediafax.ro
image
”Când a venit Ganea la Craiova s-a făcut liniște în oraș”. Episod incredibil cu fostul mare atacant în prim-plan: ”I-a dat un voleu în gură de a mâncat cu paiul o săptămână”
fanatik.ro
image
Cum să te adăpostești de drone în Galați. Pasul unu: „Îl cauți pe administrator, că el are cheia”. El sau președintele blocului, mai importanți ca CSAT în astfel de cazuri
libertatea.ro
image
Fără perioadă de grație: SUA vor să-și reducă rapid prezența militară în Europa. Este vizat în primul rând NATO Force Model
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
Gică Popescu, dărâmat de moartea prietenului său: ”Un gol pe care nu-l voi mai putea umple”
digisport.ro
image
Momentul critic în care Sanda Țăranu a ajuns la Spitalul 9: „M-au internat imediat”
click.ro
image
Primul român care cultivă rubarbă a dat lovitura. Afacerea profitabilă de la Nadeș a pornit de la 1.200 de rizomi aduși din Germania
antena3.ro
image
În Ungaria este înfricoşător cum dispar puburile, restaurantele şi cofetăriile. Şi în Germania este la fel
zf.ro
image
Traseul dronei care a explodat pe scara blocului din Galaţi. Ce s-ar fi întâmplat înainte de impact
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei', predicții TULBURĂTOARE pentru restul anului 2026. A prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, iar acum...😲
cancan.ro
image
Ministrul muncii, anunț despre plata pensiilor. Vești bune despre indexarea de la 1 ianuarie 2027
newsweek.ro
image
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
prosport.ro
image
Poți închiria, modifica sau vinde un imobil dacă ai doar drept de folosință? Ce prevede legea în România
playtech.ro
image
Problema medicală mai puțin cunoscută de care a suferit Gică Hagi. ”Regele” a fost operat de 4 ori
fanatik.ro
image
Seamănă steagul, banii, limba și acum premierul. Observația hazlie a unui expert polonez după vizita lui Bolojan la Chișinău. „Unul poartă ochelari, altfel s-ar crea confuzie”
ziare.com
image
”Șocant”: de la 4.715 la 2.600.000 în doar câteva zile! Nimeni nu credea că e posibil
digisport.ro
image
Cui trebuie să-i urezi „La mulți ani” de sărbătoarea Rusaliilor? Românii care își celebrează ziua de nume
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa cu 7 camere a Irinei Fodor. Atracția principală e curtea superbă cu pomi, un măslin exotic și peste 30 de varietăți de trandafiri / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă cu pensiile virate pe card. Casa de Pensii explică totul pentru pensionari
mediaflux.ro
image
De la sărăcie extremă la Campionatul Mondial » A livrat pizza și acum se află în echipa națională
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Fostă concurentă de la „Chefi la cuțite”, dată în judecată de foști angajați ai unui post TV
actualitate.net
image
Cum a pierdut Jorge bani după divorțul de Alina Laufer: „Eu marțea, de la 16.00, nu aveam nimic”
click.ro
image
Marea iubire a Sandei Țăranu. Povestea discretă din spatele camerelor care a durat peste 6 decenii: „Eu aveam atunci aproape 17 ani”
click.ro
image
Cum arată Laura Cosoi la revederea de 25 de ani de la absolvirea liceului din Iași. Imaginile care au făcut înconjurul internetului
click.ro
Diddy Fergie jpg
Sarah Ferguson, avertizată că „pot apărea înregistrări” ale partidelor sale de sex cu Diddy. Palatul n-o mai poate salva
okmagazine.ro
Gwyneth Paltrow foto Profimedia jpg
Ca să evite lactatele, Gwyneth Paltrow folosește în bucătărie un ingredient care-i dezgustă pe toți!
clickpentrufemei.ro
Bijuterii din aur descoperite de arheologi (© Ministerul Culturii din Arabia Saudită)
Bijuterii din aur, vechi de peste 1.100 de ani, descoperite în situl medieval timpuriu de la Dariyah
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ultimele zile din viața Sandei Țăranu. Sora sa ne-a făcut dezvăluiri emoționante: „A fost pe picioarele ei până în ultima clipă"
image
Cum a pierdut Jorge bani după divorțul de Alina Laufer: „Eu marțea, de la 16.00, nu aveam nimic”

OK! Magazine

image
Au devenit mame la 50 de ani! Miracol al naturii, sarcini-surogat și alte moduri prin care și-au văzut visul cu ochii

Click! Pentru femei

image
Luna plină în Săgetător deschide ochii multora! Ce se încheie și ce începe după 31 mai?

Click! Sănătate

image
Aşa arată cancerul la nivelul unghiei!