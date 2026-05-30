China construiește un vast complex militar în deșert pentru a-și proteja arsenalul nuclear

China dezvoltă un amplu complex militar într-o regiune izolată din nord-vestul țării, într-un proiect pe care experții în securitate îl consideră esențial pentru capacitatea Beijingului de a răspunde unui eventual atac nuclear al Statelor Unite, relatează Reuters.

Imagini satelitare analizate de agenția de presă arată o rețea extinsă de platforme de lansare, buncăre fortificate și infrastructură de comunicații construite în apropierea unor câmpuri de silozuri nucleare din regiunile Xinjiang și Gansu. Potrivit analiștilor, instalațiile sunt destinate protejării și operării forțelor nucleare terestre ale Chinei.

Reuters notează că rachetele nucleare chineze au deja capacitatea de a atinge orice oraș din Statele Unite. Noile construcții sugerează însă că Beijingul își consolidează infrastructura pentru a se asigura că poate lansa un contraatac chiar și în cazul unui prim atac asupra arsenalului său nuclear.

Imaginile indică existența a peste 80 de platforme de lansare care ar putea fi utilizate pentru sisteme mobile de rachete și baterii de apărare antiaeriană. De asemenea, au fost identificate facilități care ar putea servi pentru război electronic, comunicații prin satelit și coordonarea operațiunilor militare.

„Vedem o infrastructură construită la scară uriașă, care acoperă mii de kilometri pătrați de deșert dincolo de câmpurile de silozuri”, a declarat Alexander Neill.

Potrivit acestuia, amploarea proiectului indică „o consolidare și diversificare semnificativă a sistemului strategic de descurajare nucleară al Chinei”.

China afirmă oficial că respectă doctrina „neutilizării primei lovituri nucleare”. Totuși, mai mulți diplomați și analiști occidentali susțin că Beijingul ar putea utiliza presiunea nucleară pentru a descuraja o eventuală intervenție externă într-un conflict privind Taiwanul.

În această lună, liderul chinez Xi Jinping l-a avertizat pe președintele american Donald Trump că modul în care Washingtonul gestionează problema Taiwanului ar putea duce la confruntare între cele două puteri.

Structuri octogonale în mijlocul deșertului

Cea mai mare parte a noii infrastructuri este concentrată în jurul a două structuri octogonale construite în ultimii șase ani în estul regiunii Xinjiang. Ambele sunt situate la sud-vest de complexul nuclear Hami.

Imaginile satelitare arată că aceste structuri includ spații de cazare pentru personal și vehicule militare de mari dimensiuni. Zonele sunt protejate de buncăre blindate, depozite fortificate pentru armament, aerodromuri și conexiuni feroviare către instalațiile nucleare.

Reuters relatează că în ultimele luni au fost observate exerciții militare în jurul uneia dintre baze, inclusiv desfășurări de tehnică militară grea și instalații care par a fi poziții camuflate pentru lansatoare mobile.

Cinci experți în securitate consultați de agenție au declarat că infrastructura pare să fie destinată în principal sprijinirii programului nuclear al Chinei, deși anumite facilități ar putea avea și alte utilizări militare.

Specialiștii subliniază însă că rămân necunoscute aspecte esențiale, inclusiv tipurile exacte de arme care vor fi amplasate în aceste locații și dacă bazele sunt pregătite pentru rachete balistice intercontinentale mobile sau pentru montarea focoaselor nucleare.

Potrivit experților, fiecare dintre structurile octogonale se află în centrul unei rețele extinse de drumuri și conducte care traversează deșertul și conectează numeroase platforme din beton amplasate printre formațiuni stâncoase și albii secate.

Aceste poziții ar putea găzdui sisteme mobile de apărare antiaeriană, echipamente de război electronic sau lansatoare mobile de rachete balistice intercontinentale.

Hans Kristensen a declarat că dimensiunea infrastructurii face dificilă excluderea oricărui scenariu privind utilizarea acestor instalații.

Analiștii consideră că o parte dintre conductele observate în imagini ar putea adăposti cabluri de fibră optică pentru comunicații militare securizate.

În apropierea uneia dintre bazele principale se construiește și un obiectiv despre care experții cred că ar putea fi destinat comunicațiilor spațiale, datorită antenelor satelitare și turnurilor identificate în imagini.

O nouă etapă a competiției nucleare

Analiștii spun că amploarea sistemului defensiv construit de China în jurul silozurilor nucleare diferențiază Beijingul de celelalte mari puteri nucleare.

Spre deosebire de China, Statele Unite și Rusia se bazează în principal pe numărul mare de silozuri și pe protecția structurală a acestora, nu pe o rețea extinsă de apărare antirachetă în jurul instalațiilor.

„Nu am mai văzut așa ceva până acum”, a spus Kristensen.

În septembrie anul trecut, China a prezentat la o paradă militară organizată la Beijing mai multe tipuri de armament capabile să transporte focoase nucleare, inclusiv rachete balistice intercontinentale montate pe vehicule mobile.

Oficiali americani și experți în controlul armamentului afirmă că Beijingul își extinde arsenalul nuclear mai rapid decât orice alt stat. Potrivit celui mai recent raport al Pentagonului privind modernizarea armatei chineze, China ar putea ajunge la aproximativ 1.000 de focoase nucleare până în 2030.

Documentul mai arată că Beijingul dezvoltă și un sistem avansat de avertizare timpurie bazat pe sateliții Huoyan-1, capabil să detecteze lansarea unei rachete balistice intercontinentale în aproximativ 90 de secunde și să transmită alerta către centrul de comandă în doar câteva minute.

Conform estimărilor International Institute for Strategic Studies, un eventual conflict între Statele Unite și China privind Taiwanul ar putea escalada la nivel nuclear. Institutul avertizează că lumea se apropie de o nouă cursă globală a înarmării nucleare, cu regiunea Asia-Pacific în centrul competiției strategice.