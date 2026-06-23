„Pe Instagram mă simt ultimul om”. Dezbaterea virală care scoate la iveală un fenomen îngrijorător: statutul social cumpărat pe datorie

Mașini scumpe, telefoane de ultimă generație, vacanțe exotice și haine de firmă. Mulți români par să creadă că aproape toată lumea din jur o duce mai bine decât ei, scrie un utilizator pe Reddit.

„Efectul social media,” a comentat cineva. Pentru mulți participanți la discuția care a stârnit sute de reacții pe Reddit, rețelele sociale reprezintă principala explicație pentru a explica de ce li se pare că toți ceilalți sunt mai prosperi. Oamenii tind să împărtășească fotografii din vacanțe, cu mașinile, telefoanele noi și mesele pe care le iau la restaurant, însă aproape nimeni nu postează ratele, datoriile, facturile restante sau grijile financiare.

„Dacă ies pe stradă sau merg cu transportul în comun, mă simt recunoscător pentru cine am devenit și pentru ce am. Dacă intru pe Instagram, mă simt ultimul om”, a scris un utilizator.

Alt participant susține că „trăim într-o societate a aparențelor, amplificată până la exasperare de social media”, pe care o descrie drept o adevărată „fabrică de imagini false”.

Aceeași idee este reluată de un utilizator care spune că, deși câștigă peste medie și își permite vacanțe și achiziții importante, evită să le afișeze.

„Viața nu e cea de pe net. E aia cu cozi la returnare de sticle SGR, e aia cu drămuirea banilor până la următoarea pensie sau salariu, e cu frustrarea că nu știi ce să faci. Dacă te compari pe tine într-un moment banal al vieții cu ceea ce pare a fi un moment excelent al altuia și al altuia și al altuia, mereu o să te simți insuficient”, a scris cineva.

Bogăția care se vede și bogăția care nu se vede

O mare parte dintre comentarii au pus sub semnul întrebării ideea că telefoanele scumpe, mașinile noi sau hainele de firmă reprezintă dovezi ale prosperității.

„Majoritatea doar arată avuție. Cei cu bani munciți nu prea arată asta. De ce ai vrea să știe lumea că nu duci lipsă de bani? Numai te complici”, a spus un utilizator.

Acesta oferă exemplul unei verișoare care și-a cumpărat un Audi în rate și un telefon prin abonament, în timp ce el a ales o mașină mai modestă cumpărată integral și un telefon second-hand. „E doar de fațadă, majoritatea au probleme de sănătate sau rate pe zeci de ani”, crede el.

Un alt participant spune că a întâlnit numeroase persoane care se îmbracă exclusiv în branduri cunoscute, dar cumpără haine din bazaruri, outleturi sau din vacanțele din Turcia. „E doar o iluzie”, rezumă acesta.

Rate, credite și presiunea de a părea prosper

„Jucăriile flashy pe care le vezi sunt în majoritatea timpului plătite în rate de către oameni cu statut de angajat. Sunt mulți impostori care vor să epateze”, susține un utilizator.

Altul observă că există persoane care își fac credite chiar și pentru vacanțe. „Alții își fac rate să meargă în vacanțe. Când am auzit, am zis că au luat-o razna oamenii”, scrie acesta.

O opinie asemănătoare vine din partea unui user care spune că are prieteni cu salarii mici, dar care cheltuie sume importante pe parfumuri, haine și accesorii.

„Mulți sunt cu cardurile de credit la limită. Dacă ar pierde jobul în două luni ar face foamea și nu și-ar mai permite ratele. Oameni care preferă statutul de moment în locul unei stabilități financiare,” punctează acesta.

Priorități diferite, nu neapărat venituri diferite

Alți participanți susțin că problema nu este neapărat nivelul veniturilor, ci modul în care oamenii aleg să-și cheltuiască banii.

„Unii pentru mașinile, telefoanele și hainele alea fac economii crâncene la mâncare, medici sau stomatologi”, spune un utilizator. El zice că a preferat să investească într-un scaun auto performant pentru copil în loc să cheltuiască pe haine. „Priorități.”

Un alt comentator observă că două persoane cu același salariu pot avea stiluri de viață complet diferite: „Dacă primești un apartament de la părinți sau bunici și nu ai rată ori chirie, brusc îți rămân foarte mulți bani pentru consum. Două persoane diferite pot folosi același salariu în două moduri complet diferite.”

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Cine este cu adevărat bogat?

Una dintre cele mai apreciate intervenții descrie trei persoane cu venituri similare.

Prima conduce un BMW nou luat în rate, poartă doar haine de firmă și are ultimul model de iPhone. A doua are un Audi nou, carduri de credit folosite la maximum și vacanțe scumpe. A treia poartă haine obișnuite, are un telefon modest, o mașină mai veche cumpărată integral și investiții consistente.

„Acum, te întreb, care e ăla bogat?”, întreabă autorul comentariului. „Primii doi vor lucra și peste 10-15-20 de ani. Dar ultimul are șanse mari ca peste 5-10 ani să nu mai trebuiască să lucreze pentru cineva.”

Un alt utilizator rezumă aceeași idee într-o propoziție: „Succesul nu este egal cu aparențele.”

„Mai ușor vezi bogăția unuia decât sărăcia altor zece”

Altcineva spune că oamenii tind să observe doar semnele vizibile ale prosperității: „Am o colegă care e îngropată în datorii ca să ia la copii tot ce își doresc de îmbrăcat și încălțat. Poate i-ai văzut copiii și ai zis că au bani. Dar în spate nu e garantat că totul e roz.”

Acesta adaugă: „Mai ușor vezi bogăția unuia decât sărăcia altor zece, că doar la ăla mai înstărit te uiți, nu la săracii care își numără mărunțisul.”

O parte dintre observațiile utilizatorilor se regăsesc și în explicațiile oferite recent de psihoterapeutul sistemic Denisa Zdrobiș pentru „Adevărul”. Specialista atrage atenția că rețelele sociale au amplificat presiunea legată de succesul financiar și au contribuit la apariția unei percepții distorsionate asupra realității.

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„Trăim o adevărată nebunie digitală, unde suntem expuși nonstop la imagini cosmetizate ale succesului, la vacanțe exclusiviste, haine de brand și vieți aparent lipsite de efort. Social media a distorsionat complet percepția asupra realității, creând iluzia că toată lumea din jur trăiește o viață de lux, iar dacă tu nu o faci, înseamnă că ai eșuat”, declara aceasta.

Psihoterapeutul observa că, în încercarea de a ține pasul cu standardele afișate online, tot mai multe persoane ajung să își construiască imaginea succesului pe datorie.

„Presiunea de a câștiga tot mai mult și, mai ales, de a afișa acest succes a împins oamenii spre un fenomen îngrijorător: cumpărarea statutului pe datorie. Vedem tot mai des persoane care își fac credite de nevoi personale pentru experiențe scumpe, care merg în vacanțe exotice pe bani împrumutați sau care își cumpără mașini și haine de lux în rate doar pentru a menține o imagine nerealistă în fața celorlalți”, avertiza Denisa Zdrobiș.

Observațiile sale par să explice multe dintre comentariile din discuția online, unde numeroși participanți au susținut că mașinile scumpe, telefoanele de ultimă generație sau vacanțele afișate pe internet nu reflectă întotdeauna situația financiară reală a celor care le dețin, ci uneori doar dorința de a proiecta o anumită imagine în fața celorlalți.