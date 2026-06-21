Greșeala pe care mulți părinți o fac atunci când copiii se ceartă: „Empatia, responsabilitatea și iertarea nu se formează prin formule repetate”

Când cei mici se ceartă, mulți adulți încearcă să rezolve rapid situația cerându-le să își ceară scuze și să se împace pe loc. Însă specialiștii spun că această abordare poate transforma iertarea într-o obligație și îi poate împiedica pe cei mici să își înțeleagă cu adevărat emoțiile. Ce ar trebui să facă părinții în schimb?

„Spune că îți pare rău”, „acum îmbrățișați-vă” sau „acceptă scuzele și mergeți mai departe”. Acestea sunt replici pe care mulți copii le aud după un conflict cu un coleg, un frate sau un prieten. Intenția adulților este, de cele mai multe ori, una bună: să restabilească rapid armonia și să îi învețe pe cei mici să fie respectuoși și responsabili.

Totuși, cercetări recente sugerează că scuzele și iertarea impuse pot avea efectul opus. Într-un articol publicat de Greater Good Science Center al Universității Berkeley, psihologul Suzanne Freedman atrage atenția că mulți copii sunt învățați să rostească formule precum „îmi pare rău” sau „te iert” înainte să înțeleagă cu adevărat ce înseamnă acestea.

Potrivit cercetărilor citate de Freedman, iertarea și scuzele autentice presupun capacitatea de a înțelege perspectiva celuilalt și o anumită maturitate emoțională. Aceste abilități se dezvoltă treptat pe parcursul copilăriei și adolescenței și nu pot fi grăbite prin simpla repetare a unor cuvinte.

Mai mult, studiile arată că cei mici pot face diferența între o scuză sinceră și una forțată. În unele situații, presiunea de a spune imediat „îmi pare rău” sau „te iert” poate chiar amplifica resentimentele și poate transmite mesajul că emoțiile neplăcute trebuie ignorate sau reprimate.

De ce nu funcționează scuzele impuse

Și Ana Postelnicu, psiholog clinician, spune că adulții confundă adesea comportamentul dorit cu înțelegerea autentică a situației.

„A-ți cere scuze este un gest care arată că ai înțeles că ai rănit pe cineva sau că ai greșit, iar acest gest ar trebui, pe cât posibil, să vină dintr-o înțelegere reală, nu doar la comandă”, declară aceasta pentru „Adevărul”.

În opinia sa, primul pas nu este cererea scuzelor, ci explicarea situației și a efectului pe care comportamentul copilului l-a avut asupra celuilalt.

„În cazul copiilor mici, este important ca mai întâi să le explicăm ce s-a întâmplat și de ce comportamentul lor a rănit sau a deranjat pe cineva. Abia apoi le putem oferi opțiunea de a-și cere scuze. Dacă refuză, putem înțelege că încă nu simt cu adevărat părere de rău sau că nu au înțeles pe deplin semnificația gestului”, explică psihologul. „Nu este sănătos să forțăm un copil să spună «îmi pare rău» dacă nu înțelege ce spune. Mai degrabă, putem deveni noi, adulții, «vocea» copilului și putem spune: «Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat. El este încă mic și învață cum să repare atunci când greșește»”, completează aceasta.

Iertarea nu apare la comandă

Iertarea este un proces care vine din interior. „Și nouă, adulților, ne este greu uneori să iertăm, așa că nu putem pretinde unui copil să ierte imediat, dacă nu simte acest lucru”, mai spune specialista.

Ea atrage atenția asupra faptului că îi putem învăța pe cei mici, în schimb, diferența dintre „îți accept scuzele” și „te iert”. „A accepta scuzele poate fi un gest de respect, dar iertarea este ceva mai profund, mai intim, care are nevoie uneori de timp”, punctează aceasta.

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Ce se întâmplă când copiii sunt obligați să spună anumite cuvinte

Presiunea de a rosti formule de politețe înainte ca acestea să fie înțelese poate avea consecințe pe termen lung.

„Primul efect este că acel copil se poate simți constrâns să facă ceva ce nu înțelege în totalitate sau ceva ce nu simte încă. Ca multe alte lucruri pe care le transmitem copiilor, politețea, respectul, răbdarea sau responsabilitatea și capacitatea de a spune «îmi pare rău», «te iert» sau «îți accept scuzele» se formează în timp. Ea presupune un anumit grad de dezvoltare emoțională și nu apare la comandă”, subliniază Ana Postelnicu.

În plus, pe termen lung cuvintele își pot pierde sensul. „Copilul poate învăța că scuzele sunt doar o formulă pe care o spui ca să închei un conflict, nu un gest de asumare. Mai târziu, poate ajunge inclusiv să nu creadă scuzele celorlalți, pentru că reprezentarea lui interioară despre acest gest este una legată de obligație, nu de sinceritate”, este de părere psihologul.

Un copil care înțelege semnificația unei scuze nu se rezumă doar la repetarea unor cuvinte.

„Părinții își pot da seama observând dacă gestul copilului este adecvat situației, dacă există o minimă părere de rău, dacă poate înțelege că acțiunea lui a avut un impact asupra celuilalt sau dacă, dimpotrivă, repetă mecanic o formulă”, adaugă ea.

Înțelegerea apare însă treptat și diferă în funcție de vârstă. „Nu putem avea așteptarea ca un copil de 3 ani să înțeleagă sensul unei scuze, în timp ce, la 10 ani, ne putem aștepta ca acest proces să fie mult mai clar și copilul să poată exprima o scuză autentică atunci când o simte”, continuă specialista.

Exemplul părinților contează mai mult decât regulile

Conform spuselor sale, cele mai bune ocazii de învățare pentru cei mici apar atunci când părinții greșesc față de copil și își cer scuze. Atunci copilul învață direct ce înseamnă asumarea, repararea și respectul într-o relație.

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De altfel, psihologul consideră că modul în care adulții își gestionează propriile conflicte reprezintă cea mai importantă lecție: „Cea mai sănătoasă modalitate este propriul exemplu. Copiii învață foarte mult din felul în care noi, adulții, gestionăm supărările, tensiunile și conflictele.”

Cum îi învățăm empatia fără să o transformăm într-o obligație

Specialiștii recomandă ca adulții să îi ajute pe copii să reflecteze asupra situațiilor concrete și asupra emoțiilor implicate.

„Îi putem învăța prin momente de reflecție și prin discuții adaptate vârstei lor. De la 5-7 ani în sus, putem vorbi cu copiii despre anumite situații concrete: ce s-a întâmplat, cum s-a simțit celălalt copil, ce ar fi putut face diferit, cum poate repara relația sau cum se poate proteja atunci când el este cel rănit”, recomandă Ana Postelnicu.

Mai important decât obținerea unei scuze rapide este crearea unui spațiu în care copilul să își poată înțelege propriile emoții.

„Empatia, responsabilitatea și iertarea nu se formează prin formule repetate, ci prin experiențe relaționale trăite, explicate și înțelese. Iar acest exercițiu nu se încheie niciodată; el continuă pe măsură ce copilul crește și întâlnește situații tot mai complexe”, conchide ea.