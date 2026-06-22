Cercul vicios care îi afectează pe tot mai mulți tineri: singurătatea îi împinge să petreacă tot mai mult timp online, iar internetul îi izolează și mai mult

Suntem conectați aproape permanent. Vorbim mult mai des prin mesaje, participăm la meetinguri online, urmărim ce fac ceilalți pe rețelele sociale și avem acces instantaneu la informații. Cu toate acestea, sentimentul de singurătate continuă să fie o problemă tot mai frecventă, în special în rândul tinerilor adulți.

Un studiu publicat recent în revista Comprehensive Psychiatry a urmărit peste 1.400 de persoane cu vârste cuprinse între 18 și 40 de ani pentru a înțelege legătura dintre singurătate și diferite comportamente avute în mediul online.

Rezultatele arată că persoanele care se simțeau mai singure la începutul studiului aveau o probabilitate mai mare să dezvolte ulterior anumite comportamente compulsive pe internet. Pe de altă parte, unele activități avute în online au fost asociate cu niveluri mai ridicate de izolare socială șase luni mai târziu.

În mod particular, gamingul excesiv și căutările simptomelor pe internet, în mod repetat, au fost comportamentele care au prezis cel mai clar o creștere a sentimentului de singurătate.

Când internetul devine un refugiu emoțional

„Trăim într-o epocă în care suntem mai conectați ca niciodată și, paradoxal, tot mai mulți oameni se confruntă cu sentimentul de singurătate. Avem acces instantaneu la informație, divertisment și comunicare, însă conectarea digitală nu înseamnă și conectare emoțională”, declară Mirela Maftei, psiholog clinician și psihoterapeut cognitiv-comportamental, pentru „Adevărul”.

Specialista atrage atenția că tehnologia nu este problema în sine: „Vorbim despre modul în care aceasta poate deveni un refugiu emoțional atunci când ne confruntăm cu singurătate, anxietate sau vulnerabilitate.”

Potrivit spuselor sale, în spatele multor comportamente digitale excesive există nevoi emoționale care nu își găsesc răspuns în viața de zi cu zi.

„Din experiența clinică, rareori întâlnim persoane care dezvoltă comportamente problematice în mediul online din simpla plăcere a activității respective. De cele mai multe ori, în spatele orelor petrecute în jocuri video, pe rețele sociale sau în căutări nesfârșite ale unor informații despre sănătate există o nevoie emoțională profundă”, mărturisește ea.

Psihologul explică faptul că aceste comportamente oferă adesea o reducere temporară a disconfortului emoțional: „Persoana se simte singură, anxioasă sau nesigură. Intră online și obține o ameliorare temporară. Creierul învață rapid asocierea dintre disconfort și comportamentul care l-a redus, chiar și pentru câteva minute. Astfel apare tendința de repetare.”

Apoi, scopul activității online se poate modifica. „Cu timpul, persoana nu mai intră online doar pentru divertisment sau informare, ci pentru a gestiona emoții dificile. Acesta este momentul în care comportamentul începe să își schimbe funcția psihologică”, explică Mirela Maftei.

Ce este cyberchondria

Una dintre concluziile studiului îi privește pe cei care caută în mod repetat informații cu privire la starea lor de sănătate.

Cercetătorii au observat că persoanele care dezvoltau acest tip de comportament raportau niveluri mai ridicate de izolare socială la evaluarea ulterioară.

Fenomenul este cunoscut în literatura de specialitate sub numele de cyberchondrie.

„Persoana caută informații pentru a se liniști, însă expunerea continuă la scenarii medicale alarmante îi amplifică anxietatea. Cu cât anxietatea crește, cu atât nevoia de a căuta noi informații devine mai puternică”, detaliază Mirela Maftei.

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Specialiștii avertizează că internetul poate crea impresia unui control mai mare asupra situației, însă în realitate poate întreține neliniștea.

„În căutările repetate despre sănătate găsim impresia că putem controla incertitudinea și că vom descoperi răspunsul care ne va liniști definitiv”, mai spune psihologul.

Cum poate gamingul să accentueze izolarea

O altă concluzie importantă a cercetării vizează jocurile video.

Participanții care prezentau dificultăți în controlarea timpului petrecut în gaming au raportat niveluri mai ridicate de singurătate șase luni mai târziu.

Autorii studiului consideră că timpul investit în mediul virtual poate reduce treptat oportunitățile de conectare din viața reală.

„În jocurile online găsim provocări clare, recompense rapide și sentimentul că aparținem unui grup”, explică Mirela Maftei.

Problema apare atunci când această formă de apartenență începe să înlocuiască relațiile din afara ecranului. Pe de-o parte, persoana se simte singură și caută confort în mediul online. Activitatea online oferă o ușurare temporară, însă reduce timpul și energia investite în relațiile reale. În lipsa unor conexiuni emoționale autentice, sentimentul de izolare persistă sau chiar se accentuează:

„Lipsa conexiunilor emoționale autentice generează singurătate. Singurătatea crește nevoia de refugiu și confort. Refugiul este găsit în mediul online, unde recompensele sunt rapide și accesibile. Timpul petrecut online reduce însă oportunitățile de conectare reală cu ceilalți, iar sentimentul de singurătate se accentuează. (..) Persoana ajunge să caute online exact ceea ce îi lipsește offline: apartenență, siguranță, validare și conectare.”

Când ar trebui să ne îngrijorăm

Conform spuselor sale, nu timpul petrecut online este cel mai important indicator, pentru că există persoane care folosesc intens tehnologia fără consecințe negative semnificative.

Mai importante sunt schimbările pe care aceste activități le produc în viața de zi cu zi. Cu precădere, atunci când activitățile din online încep să înlouiască alte domenii importante ale vieții.

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Mirela Maftei ne recomandă să ne întrebăm dacă folosim internetul pentru plăcere sau pentru a evita anumite emoții? Petrecem mai puțin timp cu familia și prietenii? Activitatea online afectează somnul, concentrarea sau starea emoțională?

„Tehnologia facilitează comunicarea și poate fi extraordinară pentru menținerea relațiilor existente. Însă relațiile umane se construiesc prin mult mai mult decât schimbul de informații. Avem nevoie de privire, de tonul vocii, de limbajul nonverbal, de apropiere fizică, de experiențe împărtășite și de sentimentul că suntem văzuți și înțeleși de celălalt”, spune ea.

În opinia psihologului, acesta este motivul pentru care o persoană poate avea sute de contacte online și, în același timp, să se simtă singură.

„Poate că una dintre cele mai importante întrebări pe care ar trebui să ne-o adresăm nu este «Cât timp petrec online?», ci «Ce caut atunci când intru online?». Conexiunea reală nu se găsește pe Google. Ea se construiește în relații autentice, prin prezență, vulnerabilitate și apropiere umană”, conchide Mirela Maftei.