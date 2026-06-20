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Greșeala pe care multe cupluri o fac înainte să se mute împreună: "E un test al vieții de zi cu zi"

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„Cine spală vasele”, „cum se împart cheltuielile”, „cât timp petrece fiecare singur” sau „cât de des vin prietenii în vizită” sunt subiecte care pot crea tensiuni în cuplu încă din primele luni de locuit împreună. Un studiu recent arată însă că succesul vieții în comun poate fi anticipat încă dinainte de mutare.

doi tineri si un catel intr-un apartament
Sursă foto: Shutterstock

Mutatul împreună nu este un test al iubirii

Ileana Ilie, psiholog clinician și psihoterapeut integrativ, consideră că multe cupluri tratează această etapă într-un mod mult prea romantic și insuficient de practic.

„Mutatul împreună nu este doar un test al iubirii, ci și un test al vieții de zi cu zi. În același spațiu devin vizibile lucruri care, în etapa de dating, pot rămâne ușor în fundal: ritmul fiecăruia, relația cu ordinea, banii, somnul, nevoia de spațiu personal, felul în care sunt împărțite responsabilitățile și modul în care cei doi gestionează conflictul”, explică ea pentru „Adevărul”.

Psihologul atrage atenția că una dintre cele mai frecvente greșeli este tratarea mutării împreună ca pe o dovadă de iubire sau ca pe o etapă care vine de la sine într-o relație.

„Din perspectivă psihologică, nu durata relației este criteriul cel mai important, ci claritatea deciziei și calitatea angajamentului. Contează foarte mult motivul pentru care doi oameni aleg să locuiască împreună. Dacă decizia vine din dorința reală de a construi o viață comună și dintr-un angajament asumat de amândoi, relația are o bază mai stabilă”, consideră specialista.

În schimb, atunci când mutarea apare din motive practice sau din presiuni externe, lucrurile se pot complica.

Când chiria decide în locul relației

De altfel, se pare că în ultimii ani tot mai mulți tineri aleg să locuiască împreună mai devreme decât și-ar fi propus inițial pentru a împărți chiria, facturile și alte cheltuieli. În unele cazuri, presiunea financiară îi determină chiar să rămână în relații care nu îi mai fac fericiți.

Un sondaj realizat în 2025 pe 3.000 de persoane cu vârste între 18 și 40 de ani a arătat că pentru 21% dintre tinerii adulți despărțirea nu reprezenta o opțiune realistă din motive financiare. Cercetarea a evidențiat și diferențe importante între persoanele singure și cele aflate în cuplu în ceea ce privește capacitatea de economisire.

„Dacă mutarea se întâmplă mai ales din comoditate, presiune financiară, teamă de pierdere sau pentru că «așa s-a nimerit», există riscul ca relația să avanseze practic înainte ca partenerii să fie pregătiți emoțional”, atrage atenția Ileana Ilie.

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Multe cupluri nu decid, ci alunecă spre viața în comun

Psihologii vorbesc despre o diferență importantă între a lua o decizie și a ajunge într-o situație fără să o planifici cu adevărat.

„În practică, multe cupluri nu decid cu adevărat să se mute împreună, ci ajung acolo treptat: unul stă tot mai des la celălalt, chiria devine mai convenabilă, distanța obosește sau apare presiunea socială că relația ar trebui să treacă la următorul nivel”, punctează aceasta.

Această tranziție aparent naturală poate avea însă consecințe. „Problema este că locuitul împreună crește interdependența. Devine mai greu să pui limite, să iei distanță sau să închei relația, chiar și atunci când apar semnale că lucrurile nu funcționează. În literatura de specialitate, acest fenomen este descris prin diferența dintre «sliding» și «deciding»: unele cupluri alunecă într-un angajament major, în loc să îl aleagă conștient”, explică psihoterapeutul.

Despre ce ar trebui să vorbească partenerii înainte de mutare

Semnele că un cuplu este pregătit să se mute împreună nu țin de numărul de luni sau ani petrecuți împreună, ci de capacitatea de a purta conversații incomode înainte de mutare, crede specialista. Iar printre subiectele care ar trebui discutate înainte de a face acest pas se numără: banii, împărțirea responsabilităților casnice, timpul petrecut separat, intimitatea, vizitele familiei și gestionarea conflictelor.

„Partenerii ar trebui să poată vorbi deschis despre bani, responsabilități domestice, spațiu personal, timp separat, intimitate, vizitele familiei sau ale prietenilor, gestionarea conflictelor și ce se întâmplă dacă lucrurile nu merg bine. Un cuplu pregătit nu este cel care nu are diferențe, ci cel care poate vorbi despre ele fără evitare, atac, rușinare sau retragere defensivă”, mărturisește ea.

Iubirea nu garantează compatibilitatea

„Greșeala majoră este confuzia dintre apropiere și compatibilitate. Faptul că doi oameni se iubesc, se doresc sau petrec mult timp împreună nu înseamnă automat că pot gestiona sănătos viața comună”, mai spune leana Ilie.

Potrivit psihologului, mutatul împreună scoate la suprafață aspecte care pot rămâne ascunse în perioada de început a relației.

„Vorbim despre nevoia de control, evitarea conflictului, dependența emoțională, rigiditatea, relația cu banii, toleranța la frustrare și felul în care fiecare a învățat să trăiască apropierea. Înainte de mutare, întrebarea nu ar trebui să fie doar «ne iubim suficient?», ci «putem construi un cadru de viață în care amândoi să ne simțim respectați, liberi și responsabili?»”, punctează Ileana Ilie.

Așadar, mutatul împreună nu este doar o schimbare de adresă, ci o negociere continuă între două stiluri de viață, două seturi de obiceiuri și două moduri diferite de a înțelege apropierea.

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