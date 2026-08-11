 Cum ar fi fost evacuat Trump cu un cărucior de catering după o amenințare a Iranului. Jurnaliștii, lăsați într-un avion momeală | adevarul.ro
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Video Cum ar fi fost evacuat Trump cu un cărucior de catering după o amenințare a Iranului. Jurnaliștii, lăsați într-un avion momeală

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Președintele american Donald Trump ar fi fost evacuat în secret din Turcia, după summitul NATO desfășurat în luna iulie, printr-o operațiune de securitate neobișnuită, fiind transportat într-un cărucior folosit pentru catering și transferat la bordul unei aeronave militare, în timp ce avionul prezidențial folosit în mod obișnuit ar fi servit drept diversiune.

Totul s-a întâmplat în cadrul unei operațiuni de securitate menite să contracareze o amenințare considerată credibilă la adresa sa și a aeronavei prezidențiale, relatează The New York Times, citând doi oficiali americani de rang înalt.

Potrivit publicației, administrația americană a pus la punct un plan complex de diversiune pentru a ascunde deplasarea liderului de la Casa Albă. În mod public, Trump și oficialii americani au susținut că acesta urma să părăsească Turcia la bordul unei versiuni mai vechi a aeronavei Air Force One, în locul avionului Boeing 747-8 donat de Qatar. La acel moment, președintele le-a spus jurnaliștilor că a făcut schimbarea „din nostalgie”.

The New York Times notează însă că Trump nu a zburat cu aeronava în care presa și personalul Casei Albe credeau că se află. După ce a urcat la bord în fața camerelor de filmat, el ar fi fost scos discret din avion prin intermediul unui cărucior - un container utilizat de serviciile de catering aeroportuar -  amplasat pe partea opusă celei prin care urcau jurnaliștii.

„Domnul Trump a fost scos în grabă din acel avion printr-un container de catering”, scrie publicația americană, adăugând că președintele a fost transferat ulterior într-un al treilea avion, cu care a zburat în secret spre Marea Britanie.

Despre evacuarea președintelui american în container relatează și The Washington Post și CNN.

Donald Trump, în Air Force One. FOTO Profimedia
Donald Trump, în Air Force One. FOTO Profimedia

Jurnaliștii care îl însoțeau au rămas la bordul aeronavei folosite ca momeală, fără să fie informați că președintele nu se află în avion. Aceștia, împreună cu o parte din personalul Casei Albe, au devenit fără să știe parte a operațiunii de diversiune.

Sursele citate de NYT susțin că planul a fost conceput în câteva ore, după ce oficialii americani au concluzionat că există o amenințare credibilă din partea Iranului. Operațiunea ar fi implicat un grup restrâns de oficiali de rang înalt, inclusiv secretarul Apărării, Pete Hegseth, și șeful Statului Major Interarme, generalul Dan Caine.

Casa Albă nu a confirmat public detaliile operațiunii. Totuși, directorul de comunicare Steven Cheung declara anterior că administrația folosește  „toate instrumentele pe care le avem la dispoziție, inclusiv diversiunea și inducerea în eroare, pentru a contracara aceste amenințări”.

Potrivit NYT, amenințarea nu viza în mod special avionul primit de la Qatar, ci pe Donald Trump, indiferent de aeronava cu care ar fi călătorit. Liderul american și membri ai echipei sale se află de ani de zile sub amenințări atribuite Iranului, în special după eliminarea generalului iranian Qassem Soleimani, ordonată de Trump în timpul primului său mandat.

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