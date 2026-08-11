Parteneriatul China-Africa oferă oportunități pentru construirea unui viitor caracterizat de solidaritate, echitate și prosperitate comună. China la zi

Într-un context internațional marcat de transformări economice și geopolitice, Gabonul își consolidează parteneriatul strategic cu China, mizând pe investiții, transfer de tehnologie și cooperare instituțională pentru a-și accelera modernizarea. În materialul de astăzi „China la zi”, vă prezentăm traducerea din limba chineză a unui interviu acordat publicației The Paper, care îl are ca protagonist pe președintele Adunării Naționale a Gabonului, Michel Régis Onanga Mamadou Ndiaye. Acesta care vorbește despre perspectivele relațiilor bilaterale, oportunitățile deschise de cooperarea China–Africa și rolul celor două state în promovarea unui multilateralism mai echitabil.

Foto: Onanga, președintele Adunării Naționale a Gabonului. Sursă foto: aici

Redăm în continuare traducerea din limba chineză a articolului menționat mai sus:

De la mandatul său în calitate de ministru al Afacerilor Externe până la funcția sa actuală de președinte al Adunării Naționale, Onanga a fost în mod constant un actor-cheie și un promotor al relațiilor dintre Gabon și China. În ultimii ani, el a vizitat China de șase ori, fiind martor la aprofundarea continuă a relațiilor bilaterale în domenii precum comerțul, investițiile, dezvoltarea infrastructurii și schimburile interumane.

În luna martie a acestui an, Onanga a efectuat o vizită în China în calitate de președinte al Adunării Naționale a Gabonului, deplasându-se la Beijing și Shenzhen. Pe lângă întâlnirile oficiale, Onanga a vizitat mai multe companii chineze din domeniul tehnologiei și al vehiculelor electrice. În prezent, Gabonul promovează activ transformarea economică și diversificarea industrială, iar experiența Chinei în materie de inovare științifică și tehnologică și de tranziție ecologică a devenit, în mod firesc, unul dintre principalele domenii de interes ale oficialului gabonez.

China este de mulți ani cel mai important partener comercial al Gabonului și unul dintre principalii săi parteneri din Africa Centrală, iar parteneriatul strategic cuprinzător dintre cele două țări continuă să se consolideze. Clădirea Adunării Naționale a Gabonului, care a fost construită și renovată cu ajutorul Chinei, rămâne un simbol important al prieteniei tradiționale dintre cele două națiuni și o mărturie a peste o jumătate de secol de cooperare bilaterală.

În cei peste 50 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice, China și Gabon nu numai că au obținut rezultate remarcabile în domenii precum exploatarea resurselor, prelucrarea lemnului și dezvoltarea infrastructurii, dar își extind, de asemenea, în prezent colaborarea către domenii emergente, cum ar fi energia verde. Odată cu aplicarea de către China a unui regim de taxe vamale zero pentru toate categoriile de produse provenite din cele 53 de state africane cu care are relații diplomatice și cu implementarea continuă a rezultatelor Forumului de Cooperare China–Africa, colaborarea bilaterală evoluează de la comerțul tradițional cu resurse către modernizarea industriei și dezvoltarea durabilă.

Recent, președintele Adunării Naționale Onanga a acordat un interviu exclusiv publicației „The Paper”, în care a vorbit despre relațiile dintre Gabon și China, cooperarea China-Africa și guvernanța globală. El a afirmat că China nu este doar un prieten și un partener de încredere al Gabonului, ci și un sprijin esențial în procesul de modernizare și diversificare economică a țării.

Relațiile durabile și stabile nu se bazează doar pe acorduri economice și proiecte de infrastructură

The Paper: Ați vizitat China anterior în calitate de ministru de externe, iar acum o vizitați din nou în calitate de președinte al Adunării Naționale. Odată cu această schimbare a rolului dumneavoastră, vi s-a schimbat și perspectiva asupra Chinei în cadrul acestei vizite?

Onanga: În timpul mandatului meu de ministru de externe al Gabonului, interacțiunile mele cu China s-au concentrat în principal pe domeniile tradiționale ale diplomației bilaterale, axate pe aprofundarea dialogului politic, promovarea cooperării practice și apărarea intereselor naționale. Acea experiență mi-a oferit o înțelegere mai profundă a strategiei de dezvoltare a Chinei, a rolului său tot mai important în afacerile internaționale și a fundamentului solid al relațiilor dintre China și Gabon.

Acum, în calitate de președinte al Adunării Naționale, perspectiva mea este în mod firesc una mai largă. Am ajuns să descopăr o altă dimensiune importantă a Chinei: schimburile parlamentare, modul de funcționare a instituțiilor sale și experiența sa în domeniul legislativ. Această vizită mi-a permis să observ mai concret modul în care China pune în aplicare în mod sistematic politicile publice, valorifică eficient capacitățile instituțiilor sale și integrează profund sistemul congreselor populare în procesul de dezvoltare națională.

Această schimbare a rolului mi-a oferit, de asemenea, o perspectivă mai cuprinzătoare asupra relațiilor dintre China și Gabon. Astăzi, nu numai că privesc China ca pe un partener diplomatic important, dar pun și un accent mai mare pe influența pe care o poate exercita la nivel instituțional. Putem aprofunda cooperarea în sfera parlamentară, promova schimburile interumane și încuraja interacțiuni mai directe și mai pragmatice între organele legislative ale celor două țări.

The Paper: Clădirea Adunării Naționale a Gabonului, reconstruită cu ajutorul Chinei, reprezintă un simbol emblematic al prieteniei dintre cele două țări. Cum priviți semnificația acestei clădiri? Cum au contribuit schimburile dintre instituțiile noastre legislative în consolidarea relațiilor bilaterale?

Onanga: Astăzi, Palatul Léon Mba, sediul Adunării Naționale, nu este doar o clădire complet renovată, ci și o mărturie vie a prieteniei trainice dintre China și Gabon. Când privesc această clădire, nu văd doar locul în care își desfășoară activitatea Parlamentul, ci și fundamentul încrederii reciproce clădite de cele două țări de-a lungul deceniilor, precum și hotărârea lor comună de a aprofunda cooperarea și de a construi un viitor comun.

Semnificația acestei colaborări a depășit de mult cea a unui simplu proiect de construcție. Ea întruchipează o viziune comună a ambelor națiuni: aceea de a construi instituții de stat solide și moderne, capabile să conducă transformări politice, economice și sociale profunde în țările respective. Sprijinul acordat de China pentru reconstrucția sediului Parlamentului nostru a întărit unul dintre pilonii fundamentali ai democrației gaboneze și a demonstrat respectul față de modelul nostru instituțional și rolul său în guvernarea statului.

Schimburile dintre instituțiile legislative reprezintă, la rândul lor, un pilon important al relațiilor bilaterale. Ele creează un cadru de dialog direct între reprezentanții celor două foruri legislative, favorizând schimbul de experiență și o mai bună înțelegere reciprocă a sistemelor instituționale. Diplomația parlamentară creează un cadru deschis și reciproc avantajos, care permite un dialog sincer despre valorile comune, practicile instituționale și viziunile de dezvoltare. Prin consolidarea capacității instituționale, schimburile de delegații, programele de formare și cooperarea tehnică, continuăm să întărim bazele parteneriatului dintre cele două țări.

La urma urmei, o relație durabilă și stabilă între cele două țări ale noastre se bazează nu numai pe acorduri economice și proiecte de infrastructură, ci și pe un dialog de înaltă calitate între instituții, pe încrederea reciprocă dintre lideri și pe o înțelegere profundă între popoarele noastre.

Clădirea Parlamentului, recent renovată, este mai mult decât un sediu administrativ. Ea reprezintă un simbol viu al parteneriatului dintre Gabon și China și servește drept dovadă a faptului că o cooperare bazată pe respect reciproc și pe o viziune comună va produce, în mod inevitabil, rezultate durabile și orientate spre viitor.

Foto: Onanga, președintele Adunării Naționale a Gabonului. Sursa: thepaper.cn

Cum se va alinia cel de-al 15-lea Plan Cincinal al Chinei la transformarea economică a Gabonului?

The Paper: China a anunțat aplicarea unui regim de taxe vamale zero pentru toate produsele provenite din cele 53 de state africane cu care întreține relații diplomatice. Fiind o țară bogată în resurse, cum va profita Gabonul de această oportunitate? Cum vedeți perspectivele Gabonului de a-și extinde exporturile către China?

Onanga: Salutăm această măsură. Este o inițiativă importantă care va facilita accesul produselor gaboneze pe piața chineză, va contribui la diversificarea economiei noastre și va stimula dezvoltarea industriilor locale de prelucrare a materiilor prime.

The Paper: În timpul vizitei dumneavoastră în China din luna martie, ați vizitat companii din domeniul energiei verzi și al tehnologiei. China promovează intens inovarea științifică și tehnologică, precum și dezvoltarea ecologică, ca parte a celui de-al 15-lea Plan Cincinal, iar Gabonul urmărește, la rândul său, o transformare economică. Cum vedeți conectarea strategiilor de dezvoltare ale celor două țări?

Onanga: În timpul vizitei mele în China, am vizitat mai multe companii precum BAIC New Energy. Aceste vizite au fost pe deplin în concordanță cu direcția actuală de dezvoltare a Gabonului. În planurile sale cincinale, China acordă prioritate inovării tehnologice, tranziției energetice și dezvoltării verzi, iar acestea sunt exact domeniile în care și Gabonul dorește să accelereze investițiile și dezvoltarea.

Vizita a produs mai multe rezultate importante. În primul rând, a contribuit la corelarea priorităților de dezvoltare ale Gabonului cu avantajele tehnologice ale Chinei în sectoare cu valoare adăugată ridicată. În al doilea rând, am discutat despre parteneriate strategice capabile să sprijine diversificarea economiei noastre. Totodată, au fost lansate inițiative privind transferul de tehnologie și competențe, esențiale pentru consolidarea capacității noastre de inovare și pentru crearea de locuri de muncă de înaltă calificare. De asemenea, au fost identificate proiecte concrete ce pot fi implementate cu prioritate în domeniile digitalizării, mobilității electrice și modernizării infrastructurii.

Cooperarea China–Africa pentru un viitor al solidarității, echității și prosperității comune

The Paper: Anul acesta marchează „Anul schimburilor interumane China-Africa”. Gabonul se mândrește cu o bogată tradiție culturală și artistică. În cadrul acestui „An al schimburilor interumane”, ce oportunități concrete de cooperare vedeți între China și Gabon în domenii precum schimburile între tineri, cultura și educația?

Onanga: Cooperarea China-Africa trebuie să aibă tineretul în centrul său, ceea ce necesită o creștere suplimentară a investițiilor în educație, formare profesională și sprijin pentru antreprenoriat. În același timp, aprofundarea continuă a schimburilor interumane rămâne cheia pentru îmbunătățirea înțelegerii reciproce între cele două popoare ale noastre și pentru consolidarea relațiilor de prietenie. Trebuie să recunoaștem că schimburile interumane nu sunt doar o punte pentru promovarea înțelegerii, ci și o bază solidă pentru susținerea cooperării pe termen lung.

Gabonul se mândrește cu o bogată diversitate culturală și cu un prețios patrimoniu cultural bantu. Acordăm o mare importanță „Anului schimburilor interumane China-Africa” și sperăm ca acesta să stimuleze dialogul intercultural, organizarea de festivaluri artistice, extinderea cooperării educaționale și aprofundarea colaborării în domeniul patrimoniului cultural.

The Paper: În contextul transformărilor rapide ale ordinii mondiale, importanța cooperării China-Africa a depășit de mult nivelul bilateral și este strâns legată de dezvoltarea țărilor din Sudul Global și de transformarea ordinii internaționale. Având în vedere incertitudinile globale actuale, care sunt, în opinia dumneavoastră, cele mai importante beneficii concrete ale cooperării dintre Gabon și China?

Onanga: În fața multiplelor incertitudini, inclusiv a celor legate de economia globală, geopolitică, climă și mediu, cooperarea dintre China și Gabon are o importanță semnificativă în trei domenii strategice: în primul rând, securitatea energetică; în al doilea rând, suveranitatea digitală, care a devenit esențială pentru competitivitatea economică; și, în al treilea rând, dezvoltarea infrastructurii, care servește drept fundament vital pentru susținerea creșterii economice, îmbunătățirea sistemelor logistice și consolidarea integrării regionale.

În concluzie, vizita din martie nu a fost doar o vizită protocolară; obiectivul său principal a fost acela de a identifica parteneriate concrete și de a transpune în practică viziunea comună de dezvoltare conturată de președintele Gabonului, Brice Clotaire Oligui Nguema, și de președintele Chinei, Xi Jinping. În actualul context internațional, cooperarea dintre China și Gabon va juca un rol decisiv în accelerarea transformării economice a Gabonului, în consolidarea rezilienței sale și în deschiderea unor noi perspective de dezvoltare.

The Paper: Pe fondul „retragerii” anumitor țări din organizațiile internaționale și al ascensiunii unilateralismului, este deosebit de important ca țările din Sudul Global să-și consolideze solidaritatea și cooperarea. Cum credeți că ar trebui Gabonul și alte națiuni africane să colaboreze cu partenerii din Sudul Global, precum China, pentru a apăra multilateralismul și a spori reprezentarea și vocea țărilor în curs de dezvoltare în sistemul de guvernanță globală?

Onanga: Pe fondul schimbărilor profunde din peisajul internațional actual, parteneriatul China-Africa oferă oportunități semnificative pentru construirea unui viitor caracterizat de solidaritate, echitate și prosperitate comună. În ceea ce privește promovarea multilateralismului, Gabonul rămâne ferm angajat în apărarea valorilor fundamentale ale acestuia la nivel subregional, regional și internațional. Această poziție a fost reafirmată și de președintele Republicii Gaboneze, șeful statului și al guvernului, Brice Clotaire Oligui Nguema, în discursul rostit în septembrie anul trecut la cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

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Material realizat de Diana Ghinea, cercetătoare la Centrul de Studii Sino-Ruse (CSSR), dn cadrul Fundației Universitare a Mării Negre „Mircea Malița” (FUMN).