De ce vrea prințul William să fie protejată cultura pub-urilor din Marea Britanie: „Aș putea rămâne aici pentru totdeauna”

Prinţul William de Wales, moştenitorul tronului britanic, a făcut miercuri un apel pentru sprijinirea pub-urilor britanice, spunând că este datoria ţării să "protejeze" aceste localuri atât de caracteristice culturii locale.

"Îmi plac pub-urile şi vreau să fac tot ce îmi stă în putinţă pentru a le sprijini pentru că iubesc comunitatea. Trebuie să ne protejăm pub-urile", a comentat fiul cel mare al regelui Carol al III-lea în timpul unei vizite la Prince of Peckham, un pub din cartierul Peckham din sud-estul Londrei, scrie Agerpres.

"Aş putea rămâne aici pentru totdeauna", a afirmat William, înainte de a turna o halbă de bere cu cantitatea potrivită de spumă, pentru care a primit aplauze din partea clienţilor.

Pentru prinţul William, pub-urile - localuri care servesc drept baruri, cafenele şi restaurante - "sunt liantul şi structura unei comunităţi. Oamenii, echipa din jurul unui pub, sunt cei care fac acest lucru posibil", a adăugat moştenitorul tronului britanic.

Pub-ul, care în multe cartiere şi zone rurale ale ţării serveşte drept loc de întâlnire sau centru social, este în criză, iar în fiecare zi din 2025 un pub din Marea Britanie a pus lacătul pe uşă. Din anul 2000 şi până în prezent, 15.000 de pub-uri s-au închis în Anglia şi Ţara Galilor, conform cifrelor publicate de cotidianul The Telegraph.

Proprietarii de pub-uri se plâng frecvent de povara fiscală pe care o suportă, iar în ianuarie, ca răspuns la plângerile lor, ministrul britanic de Finanţe, Rachel Reeves, a anunţat o reducere cu 15% a impozitului pe profit pe care îl plătesc, plus o îngheţare a impozitelor pe facturi timp de doi ani.