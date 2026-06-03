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Cel mai lung zbor fără escală din lume se apropie. Noul Airbus A350-1000ULR a efectuat primul test

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Noul Airbus A350-1000ULR, considerat cel mai performant avion de pasageri pentru zboruri ultra-lungi, a efectuat primul său zbor de test la Toulouse, în Franța, au anunțat Airbus și compania aeriană australiană Qantas.

Airbus A350-1000ULR este proiectat pentru zboruri fără escală de până la 22 de ore. FOTO: Airbus
Airbus A350-1000ULR este proiectat pentru zboruri fără escală de până la 22 de ore. FOTO: Airbus

Aeronava a zburat timp de trei ore și 43 de minute și a atins o altitudine de peste 41.000 de picioare (aproximativ 12.500 de metri). În timpul testului au fost verificate performanțele generale ale aparatului și noul sistem de alimentare cu combustibil.

Modelul a fost dezvoltat pentru programul Project Sunrise al companiei Qantas, care urmărește introducerea unor zboruri directe între coasta de est a Australiei și orașe precum Londra și New York. Dacă proiectul va fi implementat conform planului, acestea vor deveni primele curse regulate fără escală pe aceste rute.

Potrivit Airbus, aeronava poate parcurge aproape 10.000 de mile marine și poate rămâne în aer până la 22 de ore. Pentru a obține această autonomie, avionul este echipat cu un rezervor suplimentar de combustibil. 

Operatorul australian Quantas a comandat 12 astfel de avioane. FOTO: Airbus
Operatorul australian Quantas a comandat 12 astfel de avioane. FOTO: Airbus

Primul zbor marchează începutul unei campanii de testare care va dura aproximativ două luni. În această perioadă vor fi efectuate aproximativ 80 de ore de teste în aer și la sol pentru certificarea modificărilor care permit operarea curselor ultra-lungi.

Inginerii vor testa, de asemenea, un nou sistem de răcire pentru zonele de preparare și depozitare a alimentelor de la bord, precum și sistemele de ventilație și control al temperaturii din cabină, aspecte considerate importante pentru zboruri care pot dura aproape o zi întreagă.

Qantas a comandat 12 aeronave A350-1000ULR în cadrul Project Sunrise. Un al doilea avion se află deja într-un stadiu avansat de asamblare și urmează să fie livrat companiei în aprilie 2027. Compania aeriană a anunțat că va comunica în cursul acestei luni care va fi prima rută operată în cadrul programului.

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