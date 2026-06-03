Italia trimite în România patru aeronave Eurofighter pentru poliția aeriană NATO

Patru aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene au aterizat miercuri la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” din județul Constanța, a anunțat Ministerul Apărării Naționale.

Detașamentul italian este format din aproximativ 180 de militari, inclusiv piloți și personal tehnic, și va desfășura, alături de Forțele Aeriene Române, misiuni de Poliție Aeriană Întărită (enhanced Air Policing) sub comandă NATO în următoarele două luni.

Potrivit MApN, aceasta este cea de-a șaptea rotație a Forțelor Aeriene Italiene în România în cadrul misiunilor de supraveghere și protecție a spațiului aerian aliat.

Ministerul mai precizează că misiunile de Poliție Aeriană Întărită sunt desfășurate împreună cu statele aliate încă din 2014 și au rolul de a consolida capacitatea de reacție și descurajare a NATO, precum și interoperabilitatea dintre forțele aeriene ale României și cele ale aliaților.