FBI a împușcat mortal un bărbat care ținea ostatici într-o clădire din California

Un bărbat care ținea mai multe persoane ostatice într-o clădire din orașul Bakersfield, statul California, a fost împușcat mortal de agenți ai FBI, după aproximativ 12 ore de negocieri și intervenții ale forțelor de ordine, relatează Associated Press (AP).

Potrivit Departamentului de Poliție din Bakersfield, incidentul s-a încheiat miercuri dimineață printr-un „schimb de focuri implicând personal al Biroului Federal de Investigații (FBI)”.

Autoritățile au precizat că toți ostaticii au fost găsiți nevătămați și au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Criza a început marți după-amiază, după ce poliția a primit o alertă privind o amenințare cu bombă la o clădire care găzduiește o sucursală bancară și birouri ale districtului școlar local. Potrivit anchetatorilor, suspectul s-a baricadat în interior împreună cu mai multe persoane, relatează AP.

În cursul serii de marți, două persoane au fost eliberate în urma negocierilor purtate de echipa specializată a poliției.

Potrivit autorităților, în jurul clădirii în care s-a produs incidentul a fost instituit un perimetru de securitate, iar populația a fost avertizată să evite zona pe durata operațiunii.

De asemenea, autoritățile au evacuat mai multe instituții din apropiere, inclusiv Primăria și sediul Poliției din Bakersfield, restricționând circulația în zonă.

Potrivit AP, incidentul a atras un dispozitiv amplu de securitate, martorii descriind una dintre cele mai mari mobilizări ale forțelor de ordine văzute în ultimii ani în Bakersfield, oraș cu aproximativ 380.000 de locuitori aflat la circa 160 de kilometri nord-est de Los Angeles.

„Avem la dispoziție toate resursele necesare pentru a ajunge la cea mai sigură soluție posibilă”, declara marți sergentul de poliție Eric Celedon.

Poliția a anunțat că ancheta continuă și că o prezență semnificativă a forțelor de ordine va rămâne în zonă pe parcursul investigațiilor.