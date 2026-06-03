SUA își reduc contribuția militară în NATO și cer aliaților să acopere diferența

Statele Unite se așteaptă ca aliații europeni din NATO și Canada să își crească rapid contribuțiile cu avioane, drone și nave militare, pe măsură ce Washingtonul își reduce propriile resurse alocate planurilor de apărare ale Alianței, a declarat miercuri generalul american Alexus Grynkewich, citat de Reuters, scrie Agerpres.

Declarația vine după ce administrația președintelui Donald Trump a decis să reducă rezerva de capabilități militare americane disponibile pentru NATO în situații de criză.

Potrivit lui Grynkewich, aparatele de zbor cu și fără pilot și navele militare sunt domeniile în care aliații europeni și Canada pot suplini cel mai rapid reducerea contribuției americane.

„A existat o co-dependență nesănătoasă în NATO Force Model de forțele SUA”, a afirmat generalul american. El a adăugat că administrația Trump a transmis în mod clar că această situație trebuie să se schimbe, în contextul riscului unor conflicte simultane în mai multe regiuni ale lumii.

Luna trecută, Washingtonul și-a informat aliații că își va reduce contribuția la NATO Force Model, mecanismul care reunește forțele și capabilitățile pe care statele membre le pun la dispoziția Alianței pentru situații de criză. Detaliile deciziei nu au fost făcute publice.

Un purtător de cuvânt al NATO a declarat însă că domeniile menționate de Grynkewich sunt unele în care aliații europeni dispun deja sau vor dispune în curând de suficiente capacități, astfel încât nu sunt anticipate probleme pentru apărarea Alianței.

Potrivit publicației germane Der Spiegel, citată de Reuters, Statele Unite ar urma să reducă cu aproximativ o treime numărul avioanelor de vânătoare puse la dispoziția NATO și să contribuie cu mai puține distrugătoare, fără a mai include submarine în fondul de capabilități pentru situații de criză.

Publicația mai susține că statele europene vor trebui să își asigure într-o măsură mai mare propriile drone de recunoaștere, pe fondul intenției Washingtonului de a reduce contribuțiile în acest domeniu.