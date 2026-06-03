Donald Trump ar vrea o întâlnire cu noul lider suprem al Iranului. Cedare istorică sau strategie de temporizare?

Președintele american Donald Trump a declarat că liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, este implicat direct în procesul de negociere cu SUA pentru a pune capăt conflictului. Mai mult, liderul de la Casa Albă și-a exprimat dorința de a avea o întrevedere directă cu acesta, conform The Guardian.

Misterul din jurul noului lider de la Teheran

Situația din jurul succesorului de la Teheran rămâne însă complicată. Mojtaba Khamenei nu a mai avut nicio apariție publică de la declanșarea ostilităților americano-israeliene împotriva Iranului, mesajele sale către națiune fiind transmise exclusiv prin intermediul comunicatelor scrise, citite de prezentatorii televiziunii de stat.

Oficialii americani au speculat intens pe seama stării sale de sănătate, sugerând că acesta ar fi fost grav rănit în același atac devastator în care și-a pierdut viața tatăl său, fostul lider suprem Ali Khamenei, chiar în prima zi a războiului.

„Este implicat (în negocieri). Cu siguranță. Da, cred că se bucură de un mare respect acolo”, a declarat Trump într-un interviu acordat publicației New York Post.

Întrebat despre starea fizică a liderului iranian, Trump a admis că există posibilitatea ca acesta să fi fost rănit: „Nu știu, nu am avut ocazia să mă întâlnesc cu el. Da, mi-aș dori o întâlnire. Mi-ar plăcea să mă întâlnesc cu toată lumea... Probabil ne vom vedea la un moment dat, în funcție de cum evoluează lucrurile”.

Cedare istorică sau strategie de temporizare?

Miza principală a discuțiilor rămâne, fără îndoială, programul nuclear al Teheranului, principalul blocaj în calea oricărui acord de pace regional. Trump susține însă că s-a obținut deja un consens de principiu în această privință.

„Nu le putem permite să dețină arme nucleare, iar ei au acceptat deja acest lucru”, a subliniat președintele american.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a confirmat în cadrul unor audieri în Congres că Iranul a acceptat să negocieze aspecte ale programului său nuclear pe care, în urmă cu doar o lună, refuza categoric să le aducă în discuție.

Schimburi de focuri sub umbra unui armistițiu fragil

Dincolo de declarațiile diplomatice de la Washington, realitatea din teren rămâne explozivă. În ciuda armistițiului fragil, forțele americane și cele iraniene au lansat atacuri reciproce. Pentagonul a confirmat lovirea unor ținte de pe insula iraniană Qeshm, ca replică la atacurile Teheranului, în timp ce Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a revendicat bombardarea unor facilități militare americane.

În acest moment, regiunea se află într-un echilibru precar: negocierile stagnează, însă costurile unei noi escaladări militare majore sunt mult prea mari pentru ambele tabere.