Sabalenka, reacție explozivă după înfrângerea de la Roland Garros: „Mă las de tenis!”

Încă o surpriză la Roland Garros. Lider mondial, Aryna Sabalenka a pierdut (6-3, 5-7, 0-6) în fața Dianei Shnaider (22 de ani, cap de serie numărul 25).

Înregistrat în sferturile de finală al turneului parizian, rezultatul este cu atât mai uluitor cu cât învingătoarea a revenit după ce a fost condusă cu un set, iar în cel de-al doilea pierduse două ghemuri pe propriul serviciu. Confruntarea a durat două ore şi 12 minute, iar la finalul ei s-a pus capăt seriei de şase semifinale consecutive de Grand Slam pentru favorita 1.

Shnaider a trecut astfel cu bine de primul său sfert de finală la un turneul de mare șlem. Ea s-a adaptat foarte bine și la condițiile meteo fiindcă astăzi, la Paris, vântul a suflat în rafale. De la 3-6, 1-4, rusoaica a multiplicat loviturile reușite, folosind eficient forehand-ul. Astfel ea a câștigat douăsprezece din următoarele 13 ghemuri şi ultimele zece la rând.

Sabalenka, în schimb, a pățit cam ceea ce i s-a întâmplat și lui Jannik Sinner la această ediție a Roland Garros. A pierdut controlul asupra jocului, acumulând 57 de erori neforţate dintre care 17 în setul decisiv. Iar ei nu i s-a mai întâmplat să piardă un set la zero de la meciul cu Donna Vekic din turul 2 de la Dubai, în 2024.

A doua victorie cu o jucătoare din Top 10

Shnaider, care are cinci titluri în circuitul WTA, a bifat a doua victorie în fața unei jucătoare din Top 10 în cele 16 întâlniri, prima fiind cu Coco Gauff în turul 3 la Toronto, în 2024. Ea a devenit a doua cea mai tânără jucătoare activă cu o semifinală de Grand Slam în palmares după Mirra Andreeva (19 ani).

După meci, rusoaica a declarat: „Pentru prima dată în sferturile de finală, cu siguranţă sunt foarte emoţionată. Simt că, la început, am încercat să mă adaptez la jocul ei şi apoi la vânt. Încercam să-mi dau seama cum să joc. Am încercat doar să mă concentrez. Să o iau punct cu punct, fără să mă gândesc la scor. Mi-am spus că voi încerca doar să dau tot ce pot până la final. Că voi încerca să lupt pentru fiecare punct şi să alerg după fiecare minge.”

Sabalenka: „Vreau doar să mă las de tenis”

De partea cealaltă, Sabalenka a acuzat eșecul: „Fără gânduri, fără emoții. Vreau doar să mă las de tenis acum, dar vom vedea în câteva zile. Sper să-mi recapăt echilibrul mental. Simt că am avut niște ocazii foarte bune în setul al doilea. Le-am ratat pe toate. Apoi ea a preluat inițiativa și a jucat foarte bine. Mental, nu am reușit să mă recuperez după acel al doilea set. Cred că aceasta este cea mai mare greșeală pe care am făcut-o. Am căzut într-o gaură foarte, foarte adâncă și foarte întunecată.”

Întrebată ce a încercat să facă pentru a schimba lucrurile, jucătoarea din Belarus a spus: „Nu știu când mi s-a întâmplat ultima dată să pierd zece ghemuri la rând. Nu știu de ce au lăsat acoperișul deschis când era un vânt atât de nebunesc. Dar cum aș putea să mă plâng când meciul decurgea destul de bine pentru mine? Apoi totul a dispărut. Am simțit cum condițiile deveneau nebunești, dar poate asta se datora doar faptului că nu eram bine mental”.

Prima semifinală cu stângace la Roland Garros

În semifinale, Shnaider va înfrunta o debutantă la turneele de Grand Slam, la senioare, pe Maja Chwalinska (Polonia / locul 114 WTA). Venită din calificări, aceasta a trecut cu 7-6/3, 6-3 de rusoaica Anna Kalinskaya în sferturile de finală. Va fi prima semifinală de la Roland Garros între jucătoare stângace în Era Open şi a treia la un turneu de mare șlem, după meciurile Monica Seles - Martina Navratilova 6-2, 6-7, 6-4, la Wimbledon, în 1992, şi Petra Kvitova - Lucia Safářová 7-6, 6-1, la Wimbledon, în 2014.