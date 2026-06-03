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Ucraina ar putea realiza o străpungere majoră pe front până la sfârșitul anului. Ce schimbări observă experții

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Război în Ucraina
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După mai bine de trei ani de război, frontul din Ucraina continuă să fie caracterizat de linii defensive extinse, atacuri de uzură și câștiguri teritoriale limitate. Cu toate acestea, unii analiști militari consideră că evoluțiile tehnologice și schimbările de tactică ar putea modifica semnificativ situația de pe câmpul de luptă.

Soldați ucraineni pe front/FOTO:Profimedia
Soldați ucraineni pe front/FOTO:Profimedia

Într-o analiză publicată de revista britanică The Economist, expertul militar Rob Lee, unul dintre cei mai cunoscuți analiști occidentali ai războiului din Ucraina, susține că armata ucraineană ar putea crea condițiile pentru o străpungere importantă a liniilor rusești chiar în următoarele luni.

Potrivit acestuia, conflictul actual seamănă tot mai mult cu ultimele etape ale Primului Război Mondial, când ani întregi de război de tranșee au fost depășiți prin apariția unor tactici noi și a unei coordonări mai eficiente între diferitele arme.

Lecțiile Primului Război Mondial

Rob Lee amintește că în 1918 armatele aliate au reușit să spargă frontul german prin combinarea focului de artilerie precis cu acțiunile unor unități de asalt mobile și bine pregătite.

În opinia sa, un proces asemănător are loc acum în Ucraina, unde utilizarea dronelor, a sistemelor electronice de bruiaj și a informațiilor obținute în timp real schimbă modul în care sunt planificate operațiunile militare.

Analistul consideră că succesul nu va veni neapărat printr-o ofensivă de amploare pe întreg frontul, ci prin crearea unor avantaje locale decisive într-un anumit sector și într-un moment bine ales.

Cum ar putea arăta o operațiune de străpungere

Potrivit scenariului prezentat de Rob Lee, o eventuală ofensivă ucraineană ar presupune mai multe etape.

Prima fază ar consta într-o pregătire îndelungată, care să includă colectarea informațiilor, identificarea punctelor vulnerabile și desfășurarea unor manevre de diversiune menite să inducă în eroare comandamentul rus.

Ulterior, forțele ucrainene ar încerca să neutralizeze capacitățile de supraveghere ale adversarului. În practică, acest lucru ar însemna distrugerea infrastructurii de comunicații, atacarea pozițiilor operatorilor de drone și utilizarea masivă a propriilor sisteme fără pilot pentru a limita capacitatea Rusiei de a monitoriza câmpul de luptă.

În momentul în care apărarea rusă ar fi suficient de slăbită, ar urma intervenția unităților mecanizate și blindate.

Potrivit expertului, o pătrundere rapidă la o adâncime de cinci până la zece kilometri în spatele liniilor rusești ar putea afecta grav logistica, comunicațiile și capacitatea de comandă a trupelor Moscovei.

„Dacă aceste elemente sunt combinate eficient, rezultatul poate fi un colaps rapid al apărării într-un sector limitat al frontului”, apreciază analistul.

Drona, arma care schimbă regulile jocului

Unul dintre factorii care ar putea face posibil un astfel de scenariu este evoluția rapidă a tehnologiei dronelor.

Atât Ucraina, cât și Rusia utilizează pe scară largă vehicule aeriene fără pilot pentru recunoaștere, atac și coordonarea focului de artilerie. În același timp, ambele părți investesc masiv în sisteme de război electronic și în drone interceptoare.

Experții consideră că avantajul pe câmpul de luptă va aparține armatei care va reuși să controleze mai eficient spațiul aerian tactic de deasupra liniei frontului.

Rusia continuă să pregătească noi ofensive

În timp ce unii analiști văd posibilitatea unei schimbări de dinamică în favoarea Kievului, Rusia continuă să exercite presiune pe mai multe sectoare ale frontului.

La începutul acestui an, mai multe evaluări occidentale și ucrainene avertizau că armata rusă ar putea încerca noi operațiuni ofensive în direcțiile Zaporojie, Kupiansk, Sloviansk sau Sumî. În unele scenarii a fost menționată inclusiv posibilitatea unor acțiuni menite să amenințe regiunea Odesa.

Deocamdată, însă, conflictul rămâne dominat de lupte de uzură și de confruntarea dintre tehnologii tot mai sofisticate.

Rob Lee susține că următoarea mare schimbare de pe front nu va fi determinată doar de numărul soldaților sau al armamentului, ci de capacitatea unei armate de a combina informația, tehnologia și mobilitatea într-un mod mai eficient decât adversarul.

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