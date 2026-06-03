Video Momentul incredibil în care un scafandru scapă ca prin minune de o balenă care aproape l-a înghiți

Un scafandru a trecut prin clipe de groază în largul coastelor Africii de Sud, după ce o balenă uriașă a apărut la doar câțiva centimetri de el, în timp ce se hrănea cu un banc de sardine.

Sursa X / Interesting World @_fluxfeeds

Doi scafandri filmau un banc de sardine în largul coastelor Africii de Sud, însă nu erau singurii interesați de pești. În imagini video surprinse de cei doi, unul dintre scafandri este filmat în timp ce înota, înainte ca o balenă Bryde să iasă la suprafață și să-și deschidă gura uriașă.

Scafandrul a reușit să o evite în ultima clipă și a scăpat la limită, apoi a încercat să se îndepărteze cât mai mult mamiferul marin.

O balenă Bryde poate ajunge până la 14 metri lungime și poate cântări chiar și 50 de tone. Mamiferul nu vânează, în mod obișnuit, oameni, însă se hrănește deplasându-se rapid pentru a înghiți bancuri întregi de pești, potrivit Daily Mail.

Dacă o persoană se află prea aproape, există riscul ca înotătorul să fie înghițit accidental sau lovit cu o forță considerabilă.

Experții recomandă ca oamenii să păstreze o distanță de cel puțin 91 de metri față de balene, iar în cazul în care este prezent și un pui, să stea și mai departe.

Anul trecut, un canoist a scăpat cu viață după ce a fost înghițit și apoi „scuipat” de o balenă în Chile.

Tânărul se dădea cu caiac lângă Punta Arenas și, în timp ce tatăl său îl filma cu telefonul mobil, s-a trezit în gura mamiferului pentru câteva secunde

„Am simțit că mă lovește ceva din spate, am crezut că e un val, dar era prea puternic și, când m-am întors, am simțit ceva cărnos care mă peria pe față. Am crezut că sunt mort, că m-a mâncat ceva”, a povestit canoistul.