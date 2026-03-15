UEFA confirmă anularea meciului dintre Spania și Argentina. Motivul pentru care celebra Finalissima nu va mai avea loc

UEFA a anunțat că Finalissima, meciul programat între câștigătoarea Cupei Mondiale, Argentina, și campioana Europei, Spania, nu se va mai disputa.

Partida era programată inițial pe 27 martie în Qatar, însă conflictele armate din Orientul Mijlociu au împiedicat desfășurarea acesteia la locul stabilit. Forul european a încercat să găsească alternative, inclusiv mutarea jocului pe stadionul Santiago Bernabeu sau organizarea finalei în două manșe, în Spania și Argentina.

În ciuda acestor propuneri, părțile implicate nu au ajuns la un acord, iar UEFA a transmis că, deși a explorat mai multe opțiuni, niciuna nu a fost considerată acceptabilă de Federația Argentiniană de Fotbal. Astfel, meciul istoric dintre cele două mari echipe internaționale nu va avea loc conform planului inițial.

„După îndelungate discuții între UEFA și autoritățile organizatoare din Qatar, se anunță astăzi că, din cauza situației politice actuale din regiune, Finalissima dintre câștigătoarea UEFA EURO 2024, Spania, și campioana CONMEBOL Copa América 2024, Argentina, nu poate fi disputată așa cum s-a sperat în Qatar pe 27 martie.

Conflictul din Orientul Mijlociu a dus la anularea evenimentului

Reprezintă o sursă de mare dezamăgire pentru UEFA și organizatori faptul că împrejurările și momentul ales au privat echipele de șansa de a concura pentru acest prestigios trofeu în Qatar – o țară care și-a demonstrat în repetate rânduri capacitatea de a organiza evenimente internaționale de clasă mondială în facilități de ultimă generație.

UEFA dorește să își exprime profunda recunoștință față de comitetul organizator și autoritățile relevante din Qatar pentru eforturile depuse în încercarea de a găzdui meciul, precum și certitudinea că pacea va reveni în curând în regiune.

Finalissima a fost introdusă ca parte a parteneriatului strâns dintre UEFA și CONMEBOL și reunește campioana Europei cu campioana Americii de Sud într-o celebrare a celui mai înalt nivel al fotbalului internațional. Argentina, actuala campioană mondială, a câștigat ediția inaugurală în 2022 cu o victorie de 3-0 în fața Italiei pe stadionul Wembley din Londra.

„UEFA a explorat alte alternative fezabile, dar inacceptabile!”

Cu o fermă determinare de a salva acest important meci, și în ciuda dificultăților de înțeles legate de relocarea unui meci de o asemenea importanță într-un termen extrem de scurt, UEFA a explorat alte alternative fezabile, însă fiecare s-a dovedit în cele din urmă inacceptabilă pentru Federația Argentiniană de Fotbal.

Prima opțiune era disputarea meciului pe stadionul Santiago Bernabéu din Madrid la data inițială, cu o împărțire de 50:50 a suporterilor pe stadion. Aceasta ar fi oferit un cadru de clasă mondială, demn de un eveniment atât de prestigios, însă Argentina a refuzat.

A doua opțiune era organizarea Finalissimei în două manșe – una pe Santiago Bernabéu pe 27 martie și cealaltă la Buenos Aires în cadrul unei ferestre internaționale înaintea UEFA EURO și Copa America 2028, oferind din nou o împărțire de 50:50 a suporterilor pentru meciul de la Madrid. Această opțiune a fost de asemenea respinsă.

În cele din urmă, UEFA a solicitat un angajament din partea Argentinei că, dacă s-ar găsi o locație neutră în Europa, meciul ar putea avea loc pe 27 martie, conform planificării și anunțului din 18 decembrie 2025, sau la data alternativă de 30 martie. Această propunere a fost și ea respinsă.

Nu s-au putut înțelege nici în privința datei

Argentina a înaintat o contraofertă pentru disputarea meciului după Campionatul Mondial, însă, deoarece Spania nu are date disponibile, această opțiune a trebuit exclusă. În final, și contrar planului inițial convenit conform căruia meciul urma să aibă loc pe 27 martie, Argentina și-a declarat disponibilitatea de a juca exclusiv pe 31 martie, o dată care s-a dovedit a fi imposibil de acceptat.

Ca urmare, și spre regretul UEFA, această ediție a Finalissimei a fost anulată.

UEFA dorește să își exprime sincerele mulțumiri față de Real Madrid CF și față de comitetul organizator și autoritățile din Qatar pentru sprijinul și cooperarea lor în încercarea de a organiza acest meci. În cazul Real Madrid, eforturile lor au fost depuse într-un termen extrem de scurt. Mulțumirile sunt adresate și Federației Spaniole de Fotbal pentru flexibilitatea de care a dat dovadă adaptându-se la toate opțiunile propuse pe parcursul acestui proces!”, se arată în comunicat.